Єврокомісія оголосить рішення щодо заявок України, Молдови та Грузії на членство в ЄС 17 червня, - прессекретар
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У п'ятницю, 17 червня, Єврокомісія (ЄК) має надати висновки за заявками України, Молдови та Грузії на статус держав-кандидатів на вступ до ЄС, заявив прессекретар ЄК Ерік Мамер.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Я бачив у пресі, що нібито комісія вчора вже ухвалила рішення. Це повністю хибна інформація. Вчора комісія абсолютно нічого не вирішила. Вона провела аналітичні дебати, які дають змогу членам колегії висловити своє бачення ситуації. І все це з метою підготовки рішення, яке буде оголошено у п'ятницю", - сказав прессекретар у вівторок на брифінгу у Брюсселі.
"Тобто, колегія підготувалася до цих (остаточних) дебатів, служби (ЄК) доопрацьовують документи за рішенням. У четвер буде засідання директорів кабінетів (єврокомісарів), яке має підтвердити, чи все гаразд із порядком денним колегії на п'ятницю, включаючи, зокрема, цей пункт. І у п'ятницю у колегії відбудуться дебати і буде оголошено висновок", - пояснив Мамер.
Він наголосив, що це звичайна процедура. "Іноді буває, що минає менше часу між попередніми дебатами та рішенням. Все залежить від обставин. Але немає нічого виняткового щодо роботи з цього досьє в цьому контексті", - сказав представник ЄК.
Відповідаючи на запитання, прессекретар відмовився будь-яким чином передбачати можливе рішення єврокомісарів у п'ятницю. "Будуть запропоновані висновки щодо кожної з трьох кандидатур", - зазначив Мамер.
Після винесення висновку ЄК державам-членам ЄС варто розглядати питання, наскільки переконливими є аргументи Єврокомісії щодо ухваленого рішення, підсумував прессекретар.
Будь ласка, зачекайте...
Це явно з ціллю відмовити Україні ‼️‼️
Сообщают, что в Херсоне возле здания обладминистрации взорван автомобиль главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Сам коллаборант с охранниками в момент взрыва находился в автомобиле. Ждем подтверждения и подробностей.
Ираклий Гарибашвили штирлиц путлера...
Спикер грузинского парламента счел, что санкции против РФ больше навредили бы Грузии
По его заявлению, Грузия не включится в военную помощь Украине и в Грузии не будет открыт второй фронт.
А в ЕС вместе с воюющей а свою независимость ой как хочется.
вони мабудь довго думали як це зробити і ось найшли варіант
https://m.glavcom.ua/world/world-economy/kreml-viznav-situaciya-v-rosiya-vazhka-852907.html
Но *****фюрер уйдя на самоизоляцию пытается в могилу утянуть с собой и Украину... При этом, как и положено преступной падали, обвиняет во всём санкции и экономическую войну Запада, а не свою агрессию...
Ну что же, всё идёт по плану, ещё в начале Майдана, мне москвич управленец с рабсейско-китайского предприятия говорил, как они уйдут от платежных систем Запада и примкнут к мощно загнивающему Китаю и вместе с ним повергнут Америку и заберут Аляску. Вот такие мечты идиотов...Но Китай, он такой Китай....
Могу напомнить уважаемым соседям что Молдова гораздо раньше подала заявку на вступление в ЕС!!
Молдова гораздо раньше получила безвиз с ЕС
Молдова гораздо раньше получила разрешение на свободную торговлю с ЕС!
Молдова гораздо успешней имплементирует самые главные условия об ассоциации с ЕС - это борьба с коррупцией высокого ранга
и с момента прихода МАИ Санду к власти - все самые крупные воры с Молдовы подались в бега по свету
а прочая крупная вата типа бывшего президента Додона - сегодня под арестом
так же как и других ватников с парламента Шора и др сняли имунитет
так же сидел на нарах и бывший премьер Филат
а у его сына конфисковали 450 тыс вунтов и вернули государству
и очень много конфисковано прочего наворованого
то есть Молдова становиться правовым европейским государством не только в правовом поле но и в обыденной жизни
то что не очень наблюдается в Украине
все крупные коррупционеры типа Порршенко, Тимошенко , Ахметов И так далее на сегодня я так понимаю уважаемые люди!!
а коррупция до сих пор шашкаливает
так что не надо в чем то обвинять Молдову
у нас свой путь в ЕС и ни кем мы не пользуемся
и на всякий случай молдаване приняли в свои дома более 100 тыс беженцев и делятся последним куском хлеба и не особо афишируются ибо так нужно поступать соседям!!
и об этом я как раз очень мало или вообще не слышал в украинских СМИ
нц это не обязательно
пррстые люди которых молдованином обогрели и накормили будут благодарны и без особой рекламы на каналах!!
а это самое главное