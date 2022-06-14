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Новини За кордоном
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Єврокомісія (944) рішення (37) членство в ЄС (929)

Єврокомісія оголосить рішення щодо заявок України, Молдови та Грузії на членство в ЄС 17 червня, - прессекретар

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

єврокомісія

У п'ятницю, 17 червня, Єврокомісія (ЄК) має надати висновки за заявками України, Молдови та Грузії на статус держав-кандидатів на вступ до ЄС, заявив прессекретар ЄК Ерік Мамер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я бачив у пресі, що нібито комісія вчора вже ухвалила рішення. Це повністю хибна інформація. Вчора комісія абсолютно нічого не вирішила. Вона провела аналітичні дебати, які дають змогу членам колегії висловити своє бачення ситуації. І все це з метою підготовки рішення, яке буде оголошено у п'ятницю", - сказав прессекретар у вівторок на брифінгу у Брюсселі.

"Тобто, колегія підготувалася до цих (остаточних) дебатів, служби (ЄК) доопрацьовують документи за рішенням. У четвер буде засідання директорів кабінетів (єврокомісарів), яке має підтвердити, чи все гаразд із порядком денним колегії на п'ятницю, включаючи, зокрема, цей пункт. І у п'ятницю у колегії відбудуться дебати і буде оголошено висновок", - пояснив Мамер.

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Він наголосив, що це звичайна процедура. "Іноді буває, що минає менше часу між попередніми дебатами та рішенням. Все залежить від обставин. Але немає нічого виняткового щодо роботи з цього досьє в цьому контексті", - сказав представник ЄК.

Відповідаючи на запитання, прессекретар відмовився будь-яким чином передбачати можливе рішення єврокомісарів у п'ятницю. "Будуть запропоновані висновки щодо кожної з трьох кандидатур", - зазначив Мамер.

Після винесення висновку ЄК державам-членам ЄС варто розглядати питання, наскільки переконливими є аргументи Єврокомісії щодо ухваленого рішення, підсумував прессекретар.

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Топ коментарі
+8
Во временно оккупированном Херсоне возле здания обладминистрации взорван служебный автомобиль коллаборанта "Сосальдо", он и его охранники в момент взрыва находились в нем, их везут скорые в реанимацию. Слава украинским партизанам !
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14.06.2022 16:05
+7
Бо вони подали заявки одразу ж після України. Спитати, а чого сиділи, і самі без України раніше не подавали - вдадуть ображених і обурених
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14.06.2022 16:12
+7
Сегодняшнюю Грузии в ЕС? Сегодня приплетать Грузию к Украине это абсурдно. Власти Грузии сейчас с Парашей дружат.. Народная мудрость - "скажи кто твой друг и я скажу кто ты "
Спикер грузинского парламента счел, что санкции против РФ больше навредили бы Грузии
По его заявлению, Грузия не включится в военную помощь Украине и в Грузии не будет открыт второй фронт.
А в ЕС вместе с воюющей а свою независимость ой как хочется.
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14.06.2022 16:23
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сколько можно разминать свое фабєржє
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14.06.2022 16:03 Відповісти
Пропоную Євросоюзу вручити письмове рішення з приводу заявки на ступ України до ЄС, особисто в руки новообранного голови САП
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14.06.2022 16:04 Відповісти
Во временно оккупированном Херсоне возле здания обладминистрации взорван служебный автомобиль коллаборанта "Сосальдо", он и его охранники в момент взрыва находились в нем, их везут скорые в реанимацию. Слава украинским партизанам !
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14.06.2022 16:05 Відповісти
Смерть москалям !
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14.06.2022 16:07 Відповісти
Надеюсь, что после повезут в морг.
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14.06.2022 16:16 Відповісти
Ні хрєна! Вже виступив! І повідомив що з ним усе в порядку!
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14.06.2022 16:21 Відповісти
Цей фейк скоріш за все самі рашисти і вигадали.
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14.06.2022 16:53 Відповісти
ВОТ НА ХРЕНА ОБЬЕДНУВАТИ УКРАЇНУ З ГРУЗІЕЮ І МОЛДОВОЮ ????

Це явно з ціллю відмовити Україні ‼️‼️
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14.06.2022 16:06 Відповісти
Бо вони подали заявки одразу ж після України. Спитати, а чого сиділи, і самі без України раніше не подавали - вдадуть ображених і обурених
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14.06.2022 16:12 Відповісти
Ну а Украина после Молдовы получила безвиз с ЕС. И что? Никто не ныл, "ой чего это украинцы следом за нами полезли", наоборот, аплодировали вам. А вы себя ведёте, будто мы вам в борщ, извините, насрали.
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14.06.2022 21:33 Відповісти
А предположить, что подача заявки Молдовой возможно была нужна ЕС, никак? Если дают кандидата Украине, автоматом должна идти Молдова для обеспечения непрерывности западной границы и в целом буферной зоны ЕС. Прям вот взяли молдоване и написали заявление сами по себе, как в ЖЭК, ну а чего ж нет. Ничего мы не решаем. И Украина, кстати, тоже. Дали отмашку из Брюсселя и написали. А Грузии отмашку дали для баланса заявок и видимости маневрирования
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14.06.2022 21:29 Відповісти
Новость последнего часа - ждем подтверждения

Сообщают, что в Херсоне возле здания обладминистрации взорван автомобиль главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Сам коллаборант с охранниками в момент взрыва находился в автомобиле. Ждем подтверждения и подробностей.
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14.06.2022 16:06 Відповісти
кажуть ,що Грузія відпаде бо вони збилися з шляху і зараз прямують до тайожного союзу з москвою..
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14.06.2022 16:10 Відповісти
Грузія стала маріонеткою путлєра...
Ираклий Гарибашвили штирлиц путлера...
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14.06.2022 16:14 Відповісти
Сегодняшнюю Грузии в ЕС? Сегодня приплетать Грузию к Украине это абсурдно. Власти Грузии сейчас с Парашей дружат.. Народная мудрость - "скажи кто твой друг и я скажу кто ты "
Спикер грузинского парламента счел, что санкции против РФ больше навредили бы Грузии
По его заявлению, Грузия не включится в военную помощь Украине и в Грузии не будет открыт второй фронт.
А в ЕС вместе с воюющей а свою независимость ой как хочется.
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14.06.2022 16:23 Відповісти
звісно шкода ,що так вийшло,там є багато людей які підтримують Україну але вони зараз в ситуації коли у нас був при владі зрадник янукович з урядом азарова, їм потрібно очиститися від **************..
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14.06.2022 16:35 Відповісти
Грузины как и мы несем ответственность за свой выбор... Вопрос в другом. что важнее для Грузии сейчас, национальная гордость или гешефты с Рашей?
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14.06.2022 17:09 Відповісти
Це такий трюк від ворогів України , щоб відмовити Україні
вони мабудь довго думали як це зробити і ось найшли варіант
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14.06.2022 16:42 Відповісти
При всех странностях политики Молдовы за ней стоит Румыния. А вот за Грузией нет никокгокроме ФСБшного рыла и путлеровского бабла. И об этом надо говорить прямо
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14.06.2022 17:11 Відповісти
А в чем странности политики Молдовы? Социк дадон под следствием, скоро посадят. С СНГ раньше чем Украина перестали сотрудничать, сейчас заявят о выходе из СНГ. Реформы провели и законодательство адаптировали под ЕС намного раньше Украины. Нейтралитет не нравится? Ну так это положение конституции. Украину поддерживаем, чем можем в ущерб себе. Инфляция уже 30 процентов, литр солярки уже почти 2 евро. Электричество у Украины покупаем дороже, чем брали с Кучурган. Что с нами не так?
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14.06.2022 21:40 Відповісти
Это что, сдулось *****..
https://m.glavcom.ua/world/world-economy/kreml-viznav-situaciya-v-rosiya-vazhka-852907.html

Но *****фюрер уйдя на самоизоляцию пытается в могилу утянуть с собой и Украину... При этом, как и положено преступной падали, обвиняет во всём санкции и экономическую войну Запада, а не свою агрессию...
Ну что же, всё идёт по плану, ещё в начале Майдана, мне москвич управленец с рабсейско-китайского предприятия говорил, как они уйдут от платежных систем Запада и примкнут к мощно загнивающему Китаю и вместе с ним повергнут Америку и заберут Аляску. Вот такие мечты идиотов...Но Китай, он такой Китай....
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14.06.2022 16:31 Відповісти
классная компания у Украины при вступлении в союз европейских социалистических республик.
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14.06.2022 16:39 Відповісти
Грузия тут явно третий лишний
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14.06.2022 17:19 Відповісти
Не могу понять соседей и ещё самое прискорбно политиков и социологов высокого ранга и известные имена Украины которые заявляют на всех канал СМИ - что Молдова может стать кандидатом в члены ЕС тольк
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14.06.2022 23:35 Відповісти
Не могу понять соседей которые заявляют на всех каналах СМИ что Молдова может стать кандидатом в члены ЕС только благодаря Украины и которая упала так сказать « на хвост» и на шару прокатиться в ЕС !!
Могу напомнить уважаемым соседям что Молдова гораздо раньше подала заявку на вступление в ЕС!!
Молдова гораздо раньше получила безвиз с ЕС
Молдова гораздо раньше получила разрешение на свободную торговлю с ЕС!
Молдова гораздо успешней имплементирует самые главные условия об ассоциации с ЕС - это борьба с коррупцией высокого ранга
и с момента прихода МАИ Санду к власти - все самые крупные воры с Молдовы подались в бега по свету
а прочая крупная вата типа бывшего президента Додона - сегодня под арестом
так же как и других ватников с парламента Шора и др сняли имунитет
так же сидел на нарах и бывший премьер Филат
а у его сына конфисковали 450 тыс вунтов и вернули государству
и очень много конфисковано прочего наворованого
то есть Молдова становиться правовым европейским государством не только в правовом поле но и в обыденной жизни
то что не очень наблюдается в Украине
все крупные коррупционеры типа Порршенко, Тимошенко , Ахметов И так далее на сегодня я так понимаю уважаемые люди!!
а коррупция до сих пор шашкаливает
так что не надо в чем то обвинять Молдову
у нас свой путь в ЕС и ни кем мы не пользуемся
и на всякий случай молдаване приняли в свои дома более 100 тыс беженцев и делятся последним куском хлеба и не особо афишируются ибо так нужно поступать соседям!!
и об этом я как раз очень мало или вообще не слышал в украинских СМИ
нц это не обязательно
пррстые люди которых молдованином обогрели и накормили будут благодарны и без особой рекламы на каналах!!
а это самое главное
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14.06.2022 23:52 Відповісти
 
 