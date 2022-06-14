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війна (56290) крилаті ракети (879) ППО (1816) ракети (2782) Повітряні сили (1240) Ігнат (698)

В України є засоби протиповітряної оборони, але не протиракетної. Тому не вдається збивати всі ракети окупантів, - Повітряні сили ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пво

Повітряні сили України використовують засоби протиповітряної, а не протиракетної оборони. Їх основна ціль - ворожі літаки і гвинтокрили. Крилаті ракети окупантів теж збиваються, але не всі, тому що вони можуть літати на наднизьких висотах.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У нас є засоби протиповітряної оборони на озброєнні, а не протиракетної оборони. Основне завдання наших зенітно-ракетних комплексів - це літальні апарати ворога - літаки і гвинтокрили. Але ми збиваємо і крилаті ракети. Так, на жаль, не всі", - пояснив він.

Відповідаючи на питання, чому не вдається збити відбити всі удари, Ігнат зазначив, що російські ракети спроектовані з використанням нових технологій і можуть літати на наднизьких висотах - від 50 метрів. Тоді їх стає складно виявити, а в окремих ситуаціях снаряди можуть зникати з радарів.

"Вона може летіти, скажімо, по руслу Дністра, як це було з початку війни, і вона зникає з радарів, і не всі засоби ППО можуть знищувати", - додав Ігнат.

Читайте: Зенітні ракетні війська збили 500-ту повітряну ціль рашистів, - Повітряні Сили ЗСУ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Очевидно, что в случае переизбрания Порошенко, ситуация была бы иной. Порох и Турчинов внесли огромный вклад в повышение обороноспособности страны.
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14.06.2022 16:13
+14
наши ребята делают чудеса. из то го что имеют - выжимают все 1000%
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14.06.2022 16:14
+9
"Вийди звідси, розбійнику!"
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14.06.2022 16:17
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так с протиракетними засобами у всьому світі "не дуже"
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14.06.2022 16:11 Відповісти
Їх реально ні в кого немає. Є якісь розробки в недостатній кількості...

Правда в НАТО підхід інший і вони завдяки авіації можуть збивати все в тому числі і ракети.
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14.06.2022 21:49 Відповісти
Очевидно, что в случае переизбрания Порошенко, ситуация была бы иной. Порох и Турчинов внесли огромный вклад в повышение обороноспособности страны.
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14.06.2022 16:13 Відповісти
"Вийди звідси, розбійнику!"
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14.06.2022 16:17 Відповісти
Прошу , лишній раз не нагадувати про зелене лайно, тут не клоЗЕт!
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14.06.2022 18:00 Відповісти
ты не против, если и тебя вынесем?
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14.06.2022 16:24 Відповісти
у Порошенка так само було повно олігархічного лайна в оточенні. Хоча так, ситуація була би іншою, особливо якщо би він реформу судову провів би, і критику сприймав би нормально, а не як Зеленський. не можна домовлятися з олігархами, вони ******* країну і якими б впливоми і багатими вони не були, джерело і основа їх багатства не вони самі, як вони там собі думають, а люди. Люди важливіші, бо люди без олігархів спокійнісенько собі людьми і залишаться ще й краще в рази жити будуть, а от олігархи без людей олігархами бути не можуть, хто зна може й людьми стати вже не вийде їм.
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14.06.2022 16:28 Відповісти
Так Порох сам олігарх🙃
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14.06.2022 16:46 Відповісти
наши ребята делают чудеса. из то го что имеют - выжимают все 1000%
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14.06.2022 16:14 Відповісти
3 місяці війни
а може можливо в Україні переробити засоби ППО в протиракетні? Україна - країна технарів і ракетобудівників . Перевозить інженерів із Дніпра у Молдову чі Румунію і хай працюють
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14.06.2022 16:14 Відповісти
нет. Из мясорубки миксера не получится.
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14.06.2022 16:22 Відповісти
Можна зробити, але це буде лайно і вигляд і результати і ефективність.
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14.06.2022 16:49 Відповісти
Эффективной противоракетной обороны в мире не существует. Самая эффективная-уничтожить носители или пусковые установки. Тем более что ракеты и крылатые и баллистические.
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14.06.2022 18:13 Відповісти
Потрібні потужні радарні системи для виявлення цілей на низьких висотах та наземних цілей. Все можливо. Німеччина обіцяє дати подібну радарну систему Україні.
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14.06.2022 20:48 Відповісти
у ***** не лучше ситуация так что его корабли в Черном море в ближайшее время отправятся на дно морское...
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14.06.2022 16:18 Відповісти
Можно ли считать с ракеты, куда она летит?
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14.06.2022 16:32 Відповісти
для чого читати куда вона летить ,якщо вона летить її потрібно знищувати куда б вона не летіла. Вона ж на шашлик в Буковель до "зе" не летить с "зелеными со цветами"
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14.06.2022 16:39 Відповісти
Чтобы из казармы (завода, дома) по тревоге все выбежали. ПВО на всех нет
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14.06.2022 17:14 Відповісти
Враховуючи що сьогоднішні ракети майже всі збили пво то це дуже добре працюють наші хлопці.А якщо б мали петріот то напевно ні одна б зараза не пролетіла!
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14.06.2022 16:38 Відповісти
не забываем что кремлевский Гитлер современности в целях экономии своих вундервафлей перешел на обстрелы Украины совковыми тактическими ракетами, в т.ч. когда-то отдаными Украиной... Эти сбивать легче
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14.06.2022 16:47 Відповісти
Патриот-не панацея.
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14.06.2022 18:14 Відповісти
Загородити обєкти сітками-плутанками на аеростатах.
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14.06.2022 16:44 Відповісти
тоді вже краще до "Арлі Бьорка" колеса приладнати - буде есмінець в степах України))
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14.06.2022 16:47 Відповісти
Краще вже лазерні сітки поставить, щоб їх одразу над містом перерізали навпіл ))
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14.06.2022 16:51 Відповісти
Іди до школи, та прочитай в термодинаміці розклад єнергії , потрібний для фізичного порушення предмету світловим випромінюванням, тобі не сподобається, хіба що зрозумієш, що ти невіглас!
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14.06.2022 18:05 Відповісти
Схоже це ти фізику в школі прогулював. Прочитай про застосування Layered Laser Defense system (LLD) чи LaWS. Звичайно, що «лазерну сітку» мова не йде
https://thedebrief.org/us-navy-shows-off-newest-laser-weapon/
Дешева у використанні система ППО.
Потрібно просити США поставити ЗСУ LLD у межах ленд-лізу для випробувань в реальних бойових умовах.
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14.06.2022 21:07 Відповісти
Ні краще ти сходи, а не мене, магістра прикладної фізики туди посилаєш, якщо цей сарказм тобі такий складний до сприйняття.
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15.06.2022 01:48 Відповісти
🤣
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14.06.2022 20:46 Відповісти
Не спрацює. В історії це вже випробували і успіх був частковий.

Краще C-Ram накупити та оптичних сенсорів в достатній кількості.
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14.06.2022 21:50 Відповісти
Нажаль щодо ПРО ППО зроблено замало. Відновлювали та модернізували те що було. А було небагато..
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14.06.2022 17:00 Відповісти
Всьому свій час. Те як виконують свої зобов'язання українці вже побачили.

Тим більше оцінили як деякі вироджені еліти що хотіли багатополярний світ не тільки спричинили цю війну, а навіть зараз блокують будь-які поставки і можливо навіть постачають зброю рф щоб вона не програла.
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14.06.2022 21:52 Відповісти
 
 