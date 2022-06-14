В України є засоби протиповітряної оборони, але не протиракетної. Тому не вдається збивати всі ракети окупантів, - Повітряні сили ЗСУ
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Повітряні сили України використовують засоби протиповітряної, а не протиракетної оборони. Їх основна ціль - ворожі літаки і гвинтокрили. Крилаті ракети окупантів теж збиваються, але не всі, тому що вони можуть літати на наднизьких висотах.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"У нас є засоби протиповітряної оборони на озброєнні, а не протиракетної оборони. Основне завдання наших зенітно-ракетних комплексів - це літальні апарати ворога - літаки і гвинтокрили. Але ми збиваємо і крилаті ракети. Так, на жаль, не всі", - пояснив він.
Відповідаючи на питання, чому не вдається збити відбити всі удари, Ігнат зазначив, що російські ракети спроектовані з використанням нових технологій і можуть літати на наднизьких висотах - від 50 метрів. Тоді їх стає складно виявити, а в окремих ситуаціях снаряди можуть зникати з радарів.
"Вона може летіти, скажімо, по руслу Дністра, як це було з початку війни, і вона зникає з радарів, і не всі засоби ППО можуть знищувати", - додав Ігнат.
Будь ласка, зачекайте...
Правда в НАТО підхід інший і вони завдяки авіації можуть збивати все в тому числі і ракети.
а може можливо в Україні переробити засоби ППО в протиракетні? Україна - країна технарів і ракетобудівників . Перевозить інженерів із Дніпра у Молдову чі Румунію і хай працюють
https://thedebrief.org/us-navy-shows-off-newest-laser-weapon/
Дешева у використанні система ППО.
Потрібно просити США поставити ЗСУ LLD у межах ленд-лізу для випробувань в реальних бойових умовах.
Краще C-Ram накупити та оптичних сенсорів в достатній кількості.
Тим більше оцінили як деякі вироджені еліти що хотіли багатополярний світ не тільки спричинили цю війну, а навіть зараз блокують будь-які поставки і можливо навіть постачають зброю рф щоб вона не програла.