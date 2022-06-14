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Німецькі гаубиці PzH 2000 надійдуть в Україну після завершення навчання українських військових, - міністр оборони Ламбрехт

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

2000,гаубиця,panzerhaubitze

Обіцяні Україні кілька тижнів тому танкові гаубиці Panzerhaubitze 2000 можуть бути передані незабаром.

Про це заявила міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перші гаубиці будуть відправлені тоді, коли буде завершено навчання (українських військових. - Ред.)", - заявила вона. При цьому глава Бундесверу зауважила, що навчання управлінню цими системами "буде завершено скоро".

Ламбрехт не стала конкретизувати ані дату, ані шляхи переправлення техніки, адже вважає своєю відповідальністю те, щоб як гаубиці, так і ті, хто ними керуватиме, безпечно дісталися місця призначення.

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Міністр зазначила, що перебуває у постійному контакті з українським колегою Олексієм Резніковим. Німеччина, за її словами, продовжить надавати "нові послуги з допомоги" для України, яка може буде використана на полі бою. До цього належить, зокрема, навчання управлінню гаубицями, іншими системами, середа яких політик згадала танки Gepard і назвала "особливо актуальним" реактивні система залпового вогню, зокрема Mars.

Раніше посол України в ФРН Андрій Мельник заявив, що перші німецькі гаубиці мають прибути в Україну до 22 червня. При цьому він знову піддав критиці уряд Німеччини через те, що досі в Україну не було відправлено жодної німецької важкої техніки. Власне уряд стверджує, що надає ЗСУ чи не найбільшу допомогу з усіх партнерів.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+15
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14.06.2022 16:32
+15
Є у нас достатньо артилеристів, які знають німецьку, це не безграмотні орки.
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14.06.2022 16:41
+11
Як кажуть: «Обіцяного три роки чекають».
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14.06.2022 16:31
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Як кажуть: «Обіцяного три роки чекають».
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14.06.2022 16:31 Відповісти
редакторы , не пишите о фрицах , их "завтра" уже достало
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14.06.2022 16:58 Відповісти
відразу усі 7?) і ще 5 з Нідерландів
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14.06.2022 16:32 Відповісти
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14.06.2022 16:32 Відповісти
"... довжина ствола-123см... " - танунах???
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14.06.2022 17:00 Відповісти
8,06 метра
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14.06.2022 18:22 Відповісти
Длина ствола маловата 123см, может 1230см?
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14.06.2022 22:26 Відповісти
Я б не здивувася, якби Мінетчина заявила що їх техніка дуже дуже важка в освоюванні, важче американської і будь-якої іншої, а якби почали розбиратись, що це відмазки - вони б сказали у НАС там все німецькою, всі ж знають англійську, а німецькою НУ ДУЖЕ важко, ви ні паймьотє
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14.06.2022 16:32 Відповісти
Є у нас достатньо артилеристів, які знають німецьку, це не безграмотні орки.
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14.06.2022 16:41 Відповісти
Это руссиш тролль. Ему главное нагадить. Их тут собралось штут 20 не меньше, ну и без наших "полезных идиотов не обошлось".
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14.06.2022 16:55 Відповісти
Британці узагальнюють результати навчання українських артилерістів новій техніці на трійку. Неуважні до деталей - такий висновок роблять інструктори. Зрозуміло, що вояки налаштовані швидше почати застосовувати техніку на фронті. І поза тим, війна війною, а маневри і навчання - за розкладом.
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14.06.2022 16:56 Відповісти
Газета Индипендмент?
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14.06.2022 17:41 Відповісти
Гадаєте, я згадаю, в якому виданні я читав? Хіба що не в The Sun
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14.06.2022 17:54 Відповісти
Не выдавайте желаемое за действительное . Если еще английсий плюс минус знают , то с немецким беда, примерно как в анекдоте про Януковича:

-Виктор Федорович, говорят вы знаете английский язык !
-Да, знаю !
-Скажите что нибудь ?
-Хенде хох !
- Так это же на немецком !
-О, так я еще и немецкий знаю !
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14.06.2022 17:31 Відповісти
Це був сарказм - про швидкість поставки...
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15.06.2022 08:53 Відповісти
Після навчань виявиться, що їх не вистачає в армії Німеччини, вони несправні, там не правильне програмне забезпечення, їх вкрали інопланетяни і.т.д!
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14.06.2022 16:38 Відповісти
Скоріш повірю, що їх вкрали інопланетяни, аніж вони несправні або проблеми з програмним забезпечення
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14.06.2022 16:41 Відповісти
і взагалі сами гармати з них вже багато років тому вилучили...
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14.06.2022 16:43 Відповісти
Этих гаубиц на вооружении в Германии всего 185 штук было поставлено.
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14.06.2022 22:33 Відповісти
Sicher ist es aber nicht?
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14.06.2022 16:40 Відповісти
Ох, боюсь, как бы это не было очередным -брехт.
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14.06.2022 16:43 Відповісти
Просто немцам нужно получить от РФ разрешение на передачу гаубиц

Вон Швейцария разрешения не дала на поставку Гепардов
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14.06.2022 16:43 Відповісти
Не гепардов, а снарядов к ним, но эффект одинаковый.
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14.06.2022 16:45 Відповісти
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14.06.2022 16:43 Відповісти
Мабуть залік не здадуть
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14.06.2022 16:44 Відповісти
22 июня для поставки немецкой военной техники - о, да. Всё таки немцы научились тонко троллить.
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14.06.2022 16:49 Відповісти
а если экосертификат к этому времени закончится, или TÜF
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14.06.2022 16:50 Відповісти
Советскому быдлу Сралина Рузвельт и Черчилль дали всякого добра на 20 ярдов долларов...я бы не дал даже кусок бинта...помня о братском договоре Молотов-Риббентроп...
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14.06.2022 16:51 Відповісти
может хватит? сколько ещё? и да как мы все ждём гепарды...
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14.06.2022 16:55 Відповісти
помилка в статті. "танковими" гаубиці не бувають. Це самохідна гаубиця, до танків вона не має відношення.
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14.06.2022 16:55 Відповісти
"Первые гаубицы будут отправлены тогда, когда будет завершена учеба украинских военны", - заявила Кристина Ламбрехт".
Ламбрехт не стала конкретизировать ни дату, ни пути переправки техники, ведь считает своей ответственностью то, чтобы как гаубицы, так и те, кто будет ими управлять, безопасно добрались до места назначения".

А так понимаю, что обучение по нынешним немецким канонам передачи военной техники может занять несколько лет, и не факт что все "успешно сдадут выпускные экзамены" немецким "преподавателям".
А в теоритический курс наверняка будут введены часы обучения тому, что нельзя заезжать на территорию мокшаленда, и что недопустимо стрелять по его задрыщенскам и прочим ипеням.
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14.06.2022 16:58 Відповісти
Получим. Слава Богу! Другое дело, что их в природе очень мало и они очень ценны. Для точечных ударов в глубине обороны. А вот что нам массово нужно-М 777 и РСЗО, особенно гаубицы, их в наличии оочень много.
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14.06.2022 16:58 Відповісти
Автор ошибся в заголовке , он должен звучать так:
Німецькі гаубиці PzH 2000 надійдуть в Україну після завершення ВІЙНИ
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14.06.2022 17:35 Відповісти
Над нами просто издеваются и смеются , это просто садизм какой то в извращенной форме.
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14.06.2022 17:49 Відповісти
ніхто вже не вірить шольцу
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14.06.2022 18:29 Відповісти
Краще грошима, але відразу. А на цю грошву купити NASAMS у Новегії.
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14.06.2022 18:56 Відповісти
Лет через ... много пообещают дать еще быстрее, чем обещали вчера.Дадут еще больше обещаний.
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14.06.2022 19:16 Відповісти
Я не могу понять, почему наши не могут договориться с бриттами или американцами по поводу отпускников-артиллеристов Himars и MLRS? Для начала 20 машин, 100 человек, по 30т. $/мес. Получается 3 млн. $/мес.+страховка 20 млн. $, ну даже 2 месяца, меньше 50млн. $. А там наши с учебы приедут.
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14.06.2022 19:45 Відповісти
відпускники залишаються кадровими солдатами.
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14.06.2022 20:18 Відповісти
Вангую приїде Шольц та скаже що солярка нета і тракі не ті.
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14.06.2022 22:09 Відповісти
1. Дальність стрільби стандартним натовським снарядом L15A2 - 30 км. PzH 2000 належить і світовий рекорд серед гаубиць калібру 155 мм. У минулому році (2014?) на полігоні в Південній Африці вона вистрілила спеціально розробленим снарядом V-LAP виробництва південноафриканської фірми Denel на 56 км. Причому це була не межа - дальність визначалася розмірами полігону.

2. У ************** застосована цікава технологія MRSI, сенс якої зводиться до наступного: роблячи траєкторію кожного наступного пострілу більш пологою, PzH 2000 може накривати ціль одночасно п'ятьма снарядами. Наприклад, дивізіон з 24 гаубиць здатний протягом двох секунд обрушити на ціль 120 снарядів.
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15.06.2022 10:35 Відповісти
 
 