Німецькі гаубиці PzH 2000 надійдуть в Україну після завершення навчання українських військових, - міністр оборони Ламбрехт

Обіцяні Україні кілька тижнів тому танкові гаубиці Panzerhaubitze 2000 можуть бути передані незабаром.

Про це заявила міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перші гаубиці будуть відправлені тоді, коли буде завершено навчання (українських військових. - Ред.)", - заявила вона. При цьому глава Бундесверу зауважила, що навчання управлінню цими системами "буде завершено скоро".

Ламбрехт не стала конкретизувати ані дату, ані шляхи переправлення техніки, адже вважає своєю відповідальністю те, щоб як гаубиці, так і ті, хто ними керуватиме, безпечно дісталися місця призначення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина поставить Україні більше зброї, - Шольц

Міністр зазначила, що перебуває у постійному контакті з українським колегою Олексієм Резніковим. Німеччина, за її словами, продовжить надавати "нові послуги з допомоги" для України, яка може буде використана на полі бою. До цього належить, зокрема, навчання управлінню гаубицями, іншими системами, середа яких політик згадала танки Gepard і назвала "особливо актуальним" реактивні система залпового вогню, зокрема Mars.

Раніше посол України в ФРН Андрій Мельник заявив, що перші німецькі гаубиці мають прибути в Україну до 22 червня. При цьому він знову піддав критиці уряд Німеччини через те, що досі в Україну не було відправлено жодної німецької важкої техніки. Власне уряд стверджує, що надає ЗСУ чи не найбільшу допомогу з усіх партнерів.