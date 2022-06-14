Львівський суд заборонив ще дві партії - херсонських колаборантів Сальдо та Стремоусова
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Восьмий апеляційний суд Львова 14 червня заборонив партію колишнього херсонського голови "Блок Володимира Сальдо" та партію "Держава", де членом ради розвитку був херсонський колаборант Кирило Стремоусов.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рух "ЧЕСНО".
Там нагадують, що Стремоусов, як і Сальдо, одразу після окупації Херсонщини перейшов на бік росії.
Майно цих партій та всіх їхніх осередків, згідно з рішенням суду, передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному суді.
Це вже п’ята та шоста проросійські партії, які за останні дні були заборонені в судовому порядку. Раніше під забороною опинилися "Опоблок", НАШІ, "Соціалісти", "Справедливість та розвиток". Єдина партія, яка подала зустрічний позов - це проросійський політичний проєкт "Прогресивна соцпартія України" Наталії Вітренко.
Інформацію про заборону шести партій також підтверджують в пресслужбі СБУ.
Мін’юст подав позови про заборону 11 партій. Це сталося після того, як їхню діяльність "призупинила" РНБО. У рішенні Радбезу фігурували також партії "Опозиційна платформа — За життя", Партія Шарія, "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", Прогресивна соціалістична партія України, Соціалістична партія України, які також можуть бути заборонені у судовому порядку.
Нагадаємо, Восьмий апеляційний адміністративний суд 8 червня заборонив діяльність політичної партії "Опозиційний блок", 13 червня - партію "Соціалісти", 14 червня - партію "Наші".
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Сьогодні День народження Юрія Горовця (Святоші), комбатанта, добровольця і Братчика.
Він воював у 2014-16, воює і зараз.
Рік тому брав активну участь у громадських акціях проти московських пропагандистських центрів в Україні, зокрема проти мураєвського телеканалу «наш», який нині є заборонений, як і мураєвська антиукраїнська партія «наші», вся пропаганда якої здійснювалася через цей телеканал.
На одній з акцій, промосковським пропагандистам, які вдавали журналістів, здалося, що Святоша занадто сміливий і вони накатали на нього заяву в Поліцію.
Поліція стала на захист пособників окупантів і спільно з прокуратурою довела справу до суду.
Суд тривав. Засідання були перервані вторгненням московитів. Святоша пішов воювати, а суддя й прокурори втекли хто куди.
Коли українські війська (в їхньому складі і Святоша) захистили Київ, прокурори повернулися, щоб переслідувати захисників.
Адвокат Святоші звернувся до прокуратури з вимогою припинити переслідування героя. Ось відповідь. Прокурор богдан ільчишин вважає, що московські пропагандисти є чесні журналісти, а Святошу треба саджати.
Я не стверджую, що прокурор ільчишин є пособником окупантів. Він лише працює на пособників окупантів.
Давайте зробимо його відомим.
І якщо не боїтеся прокуратури, будьласка, привітайте Святошу.
Стремоусов - Держава, заборонили
Ківа - ОПОблок, заборонили
Ковалев О.І - Слуги народу.... щось неспрацьовує
Яке відношення має "Парламент", а точніше ВР, до суду?