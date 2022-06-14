Львівський суд заборонив ще дві партії - херсонських колаборантів Сальдо та Стремоусова

Восьмий апеляційний суд Львова 14 червня заборонив партію колишнього херсонського голови "Блок Володимира Сальдо" та партію "Держава", де членом ради розвитку був херсонський колаборант Кирило Стремоусов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рух "ЧЕСНО".

Там нагадують, що Стремоусов, як і Сальдо, одразу після окупації Херсонщини перейшов на бік росії.

Майно цих партій та всіх їхніх осередків, згідно з рішенням суду, передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному суді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Херсоні ліквідували Слободчикова - помічника російського колаборанта Сальдо. ФОТО

Це вже п’ята та шоста проросійські партії, які за останні дні були заборонені в судовому порядку. Раніше під забороною опинилися "Опоблок", НАШІ, "Соціалісти", "Справедливість та розвиток". Єдина партія, яка подала зустрічний позов - це проросійський політичний проєкт "Прогресивна соцпартія України" Наталії Вітренко.

Інформацію про заборону шести партій також підтверджують в пресслужбі СБУ.

Мін’юст подав позови про заборону 11 партій. Це сталося після того, як їхню діяльність "призупинила" РНБО. У рішенні Радбезу фігурували також партії "Опозиційна платформа — За життя", Партія Шарія, "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", Прогресивна соціалістична партія України, Соціалістична партія України, які також можуть бути заборонені у судовому порядку.

Також дивіться: Суд заборонив партію "Опозиційний блок". ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, Восьмий апеляційний адміністративний суд 8 червня заборонив діяльність політичної партії "Опозиційний блок", 13 червня - партію "Соціалісти", 14 червня - партію "Наші".