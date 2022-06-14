УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15527 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
11 830 138
війна (56290) Зеленський (17415) зброя (5748) Росія (47164)

Україна не збирається обстрілювати території РФ, ми не терористи, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,запоріжжя

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не збирається обстрілювати територію РФ у разі надання ракет дальньої дії.

Про це він заявив під час спілкування із представниками ЗМІ Данії, інформує Цензор.НЕТ.

Журналістка запитала Зеленського, чи почала б Україна обстрілювати територію РФ, якби Захід погодився на це.

"Ні. Нам не цікаві обстріли цивільних людей. Ми не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали. Ми нормальні, здорові люди. Ця зброя нам потрібна, щоб звільнити нашу державу", - наголосив глава держави.

"Уявіть собі, що у нас в багатьох місцях дистанція до угруповань РФ більше 100 км. Десь є 100, 140 км і більше. У нас велика держава. ... Нам потрібна відповідна зброя. Ми не можемо просто віддавати людський ресурс, бо для мене це не ресурс, а живі люди. Тому я дуже хочу, щоб вони воювали, але повернулись додому і для цього ми не можемо кидати просто людей. Нам потрібна відповідна зброя, щоб скоротити цю дистанцію. ... Ми працюємо на нашій землі. На окупованій нашій території. Не на території Росії", - пояснив президент.

Також читайте: У мене немає великого бажання зустрітись із Путіним, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+67
війна, в його дурнуватій голові, закінчилася вдруге
показати весь коментар
14.06.2022 17:48
+60
Коротко і зрозуміло. Тим паче, що західні партнери чітко сказали, що маємо повне праве їбашити по складам та лініям забезпечення на території агресора.
показати весь коментар
14.06.2022 17:48
+52
нас с территории параши обстреливают......но нам пох ?
показати весь коментар
14.06.2022 17:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
завтра параша оголошує окуповані території своєю власністю і зєлупа заборонить туди стріляти
Власне, це вже заява про капітуляцію
показати весь коментар
14.06.2022 19:38 Відповісти
Це мрія його життя після Оману.
показати весь коментар
14.06.2022 22:28 Відповісти
поэтому обстреливают нас, безнаказанно. чей ты през тогда, наверное цивильных из раши
показати весь коментар
14.06.2022 19:44 Відповісти
Ну, то ще не не вечір.
показати весь коментар
14.06.2022 19:50 Відповісти
По его логике войска красной армии в 1945-м году были исключительно террористическими? Так как напали и разбомбили Германию, убили немцев, оттрахали все куда можно было всунуть *** и т.д.
показати весь коментар
14.06.2022 19:50 Відповісти
Тобто, якщо рашисти приєднають до себе Херсонську і Запорізьку області, то визволяти їх ЗСУ не буде, бо то вже буде територія РФ.
Цей довбо*об реально має щире бажання задовільнити всі бажання Ху*ла, тобто по кусочкам віддавати територію Рашці(а
показати весь коментар
14.06.2022 19:58 Відповісти
Разве такое мог говорить Черчель или Рузвельт, про сталина и гитлера вообще молчу.
Он говорит врагу, стреляй и не волнуйся за последствия.
показати весь коментар
14.06.2022 20:08 Відповісти
Він все ще надіється що Путлер назначе його Гауляйтером України.
показати весь коментар
14.06.2022 22:26 Відповісти
"Чим більше росіян ми вб'ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям", - просив пам'ятати й поширювати Роман Ратушний.
показати весь коментар
14.06.2022 20:13 Відповісти
Он что, сумасшедший?! Т.е.. они наши города сравняли с землёй, уничтожили десятки тысяч наших людей, а мы будем беречь их людей, которые призывают нас убивать.
Объясните уже ему,полководцу убогому, что войну путин не остановит сам, он будет воевать до последнего
солдата, как ихнего, так и нашего. Путин крыса, загнанная в угол, его никто и ничто не остановит,
для него это смысл дальнейшего существования. И расчитывать надо на это. Война уже идёт, хуже
разве что ядерная, но ему никто не даст это сделать, сразу ликвидируют свои же.
И много ли наберётся ещё русни, желающей сдохнуть. Получить оружие ( для этого надо заткнуть рот Зе, чтобы не наглел и не хамил союзникам, а ещё лучше отстранить от микрофона) и НАСТУПАТЬ, как говорят военные. Имеем право, мы потерпевшие.
показати весь коментар
14.06.2022 20:42 Відповісти
ты это своим сородичам в израиле расскажи Дегенерат бл...ь...
показати весь коментар
14.06.2022 20:43 Відповісти
По России бить не будем , Но Крым и Краснодарский край - это Украина!
показати весь коментар
14.06.2022 20:46 Відповісти
Московія анексувала не лише Кубань (в т. ч. Краснодарський край), а також Стародубщину, Східну Слобожанщину, Донецький кряж (східна Донеччина).
Відкрийте оригінальну мапу України 1918р. з визнаними московією кордонами України за Брестським мирним договором.
показати весь коментар
14.06.2022 23:15 Відповісти
Крымский мост это то-же ПИД,,,рашенская территория???
показати весь коментар
14.06.2022 20:47 Відповісти
Зелень не мешай Залужному пусть делает свою работу, народ ему доверяет. А обстреливать территорию рф уже давно надо или кишка тонка...
показати весь коментар
14.06.2022 20:51 Відповісти
Не треба говорити, що будемо обстрілювати - потрібно просто обстрілювати. Якщо керівництво України не може або не хоче відповідати вбивством на вбивства - це не керівництво країни (у воєнний період), а зрадники , можливо російські агенти .
показати весь коментар
14.06.2022 21:26 Відповісти
Правильная позиция , иначе нужньіх ракет не дадут. А так как Крьім украинский , то никакой зрадьі в словах президента нет. Хрен с тем Ростовом , на данном єтапе.
показати весь коментар
14.06.2022 21:40 Відповісти
До чього тут терористи,якщо вони по нас стреляют з відти вже з 2014 року!?
показати весь коментар
14.06.2022 21:53 Відповісти
Яке воно кончене
показати весь коментар
14.06.2022 22:04 Відповісти
Воно не терорист , воно мудило
показати весь коментар
14.06.2022 22:04 Відповісти
Боже , яке воно кончене .
показати весь коментар
14.06.2022 22:10 Відповісти
Краще б помовчав
показати весь коментар
14.06.2022 22:33 Відповісти
Якби Зеленський був справжнім лідером, то на запитання журналістки відповів приблизно так: якщо росія буде обстрілювати нас зі своєї території, ми будемо відповідати.
показати весь коментар
14.06.2022 22:54 Відповісти
ТУПОРЫЛЫЙ ******* !!!!!!
показати весь коментар
14.06.2022 23:02 Відповісти
По имеющимся данным, у Путина проявились все признаки угнетения рефлексов ствола головного мозга, его организм не реагирует на боль.
показати весь коментар
14.06.2022 23:08 Відповісти
Сказочный дол...об. Ми маємо право лупить по військових цілях в рф де завгодно
показати весь коментар
14.06.2022 23:43 Відповісти
Поясніть хтось йому, що обстрілювати територію агресора - НОРМАЛЬНА МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА. "терористи", ***...
показати весь коментар
15.06.2022 00:13 Відповісти
Ну да... Так все войны всегда и велись. Одни мешали с землёй противника..А противник говорил что "главное перестать стрелять и закончить войну у себя в голове"

клиника Стравинского всё ближе.
показати весь коментар
15.06.2022 01:44 Відповісти
ох Володимир, ви все бiльше видрочуете нас. Навiть за легалайз CBD можу вам не простити небажання збити Керченський мiст. Доведеться вам легалiзувати THC i дати кожному по 20 кустiв лiмiт або краще дозволити шишки в аптеках по 1000 грн за кiло!
показати весь коментар
15.06.2022 05:06 Відповісти
Идиёт.
показати весь коментар
15.06.2022 07:07 Відповісти
почему нет?спалить на говно все.да мы не эти ******** ,но у нас гибнут не винные люди.им можно а нам нет,это не правильно.лупить и только лупить всех.
показати весь коментар
15.06.2022 07:22 Відповісти
Ну точно
показати весь коментар
15.06.2022 07:26 Відповісти
"Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим." - Голда Меир. Вчись, синку!
показати весь коментар
15.06.2022 07:42 Відповісти
Игра в одни ворота.
показати весь коментар
15.06.2022 08:23 Відповісти
постійно тримають його ніс у тонусі позаду ермак у куртці м56 фраєра приїхали по фоткатись
показати весь коментар
15.06.2022 08:37 Відповісти
Тактика єврейської дитини стояти в стороні щоб не отримати в морду тут недоречна!
А чи не на гачку спецслужб ворога чи спецслужб зрадників наш найзеленійший?
показати весь коментар
15.06.2022 08:51 Відповісти
Так-так....у оманських кнурів інші цілі.....може ще в Омані все підписано.....рашистам просто зробити заварушку....знищити самих вмотивованих ВОЇНІВ, ВОЛОНТЕРІВ,ГРОМАДЯН....шкодити ЗАХОДУ і Штатам.....базікати,вимахуватись,а що б відвернулись-ТІЛЬКИ ДАЛИ ГРОШЕЙ....все це видно.
показати весь коментар
15.06.2022 09:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 