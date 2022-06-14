Україна не збирається обстрілювати території РФ, ми не терористи, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не збирається обстрілювати територію РФ у разі надання ракет дальньої дії.
Про це він заявив під час спілкування із представниками ЗМІ Данії, інформує Цензор.НЕТ.
Журналістка запитала Зеленського, чи почала б Україна обстрілювати територію РФ, якби Захід погодився на це.
"Ні. Нам не цікаві обстріли цивільних людей. Ми не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали. Ми нормальні, здорові люди. Ця зброя нам потрібна, щоб звільнити нашу державу", - наголосив глава держави.
"Уявіть собі, що у нас в багатьох місцях дистанція до угруповань РФ більше 100 км. Десь є 100, 140 км і більше. У нас велика держава. ... Нам потрібна відповідна зброя. Ми не можемо просто віддавати людський ресурс, бо для мене це не ресурс, а живі люди. Тому я дуже хочу, щоб вони воювали, але повернулись додому і для цього ми не можемо кидати просто людей. Нам потрібна відповідна зброя, щоб скоротити цю дистанцію. ... Ми працюємо на нашій землі. На окупованій нашій території. Не на території Росії", - пояснив президент.
Будь ласка, зачекайте...
Власне, це вже заява про капітуляцію
Цей довбо*об реально має щире бажання задовільнити всі бажання Ху*ла, тобто по кусочкам віддавати територію Рашці(а
Он говорит врагу, стреляй и не волнуйся за последствия.
Объясните уже ему,полководцу убогому, что войну путин не остановит сам, он будет воевать до последнего
солдата, как ихнего, так и нашего. Путин крыса, загнанная в угол, его никто и ничто не остановит,
для него это смысл дальнейшего существования. И расчитывать надо на это. Война уже идёт, хуже
разве что ядерная, но ему никто не даст это сделать, сразу ликвидируют свои же.
И много ли наберётся ещё русни, желающей сдохнуть. Получить оружие ( для этого надо заткнуть рот Зе, чтобы не наглел и не хамил союзникам, а ещё лучше отстранить от микрофона) и НАСТУПАТЬ, как говорят военные. Имеем право, мы потерпевшие.
Відкрийте оригінальну мапу України 1918р. з визнаними московією кордонами України за Брестським мирним договором.
клиника Стравинского всё ближе.
А чи не на гачку спецслужб ворога чи спецслужб зрадників наш найзеленійший?