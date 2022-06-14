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В Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 4 432 цивільні особи, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ірпінь

Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 4 432 випадки загибелі та 5 499 випадків поранень цивільного населення України від початку повномасштабного російського вторгнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на повідомлення УВКПЛ, опубліковане 14 червня.

Зазначається, що серед загиблих - 1 693 чоловіка, 1 138 жінок, 103 дівчинки та 106 хлопчиків, а також 68 дітей і 1 324 дорослих, стать яких поки що невідома. Крім того, поранено 1 123 чоловіка, 780 жінок, 124 дівчинки, 159 хлопчиків, а також 173 дитини і 3 140 дорослих, стать яких невідома.

Зауважується, що більшість смертей та поранень зумовлені застосуванням боєприпасів та вибухових речовин із великою площею ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.

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УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, а багато звітів усе ще очікують підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Ізюма (Харківська область) і Попасної (Луганська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.
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А зелені гниди мовчать . Їм пофіг скільки цивільних в могилі .
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14.06.2022 18:10 Відповісти
ООН таке ж сліпе як і ОБСЕ....
Маріуполь - знищено... які 4 432 вбитих?
Може 44 320? Чи 54 320? Приблизно такі цифри на зараз.
ООН таке ж сліпе як і ОБСЕ визнають тіки то шо вигідно кацапью....
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14.06.2022 18:15 Відповісти
когда проскакивала информация что в Мариуполе погибло больше 5000 человек то только детей больше 200 погибло!
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14.06.2022 18:35 Відповісти
А дані скільки загинуло у війні та просто із-за розстрілів окупантами на окупованих територіях не враховують?
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14.06.2022 18:16 Відповісти
Серце болить .. Моя би змога, то каZапам горлянки перегриз по десять їх за кожного.
Хлопці, Їбаште безжально!
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14.06.2022 18:16 Відповісти
думаєш у них серце не болить..?
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14.06.2022 18:31 Відповісти
A kavo eta interesujet , chjo tam u sruskih ? 🐔
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14.06.2022 18:37 Відповісти
U rusnji bolshe zhopa bolit , ot butilok i shvabri 🤣🤣🤣
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14.06.2022 18:39 Відповісти
Якщо лише в Маріуполі кількість загиблих вже близько 60 000, то нафіга така "блудлива" статистика?
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14.06.2022 18:28 Відповісти
 
 