Кількість постраждалих від падіння уламків російської ракети у Золочеві зросла до шести, - ОВА

Кількість постраждалих від падіння уламків російської ракети у Золочеві на Львівщині зросла до шести.

Про це в Телеграмі написав голова Львівської ОДА (ОВА) Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість постраждалих від падіння уламків ракети у Золочеві зросла до шести. Стан людей лікарі оцінюють як задовільний. Усі вони зараз перебувають на амбулаторному лікуванні", - розповів він.

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