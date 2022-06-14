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Кількість постраждалих від падіння уламків російської ракети у Золочеві зросла до шести, - ОВА
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Кількість постраждалих від падіння уламків російської ракети у Золочеві на Львівщині зросла до шести.
Про це в Телеграмі написав голова Львівської ОДА (ОВА) Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість постраждалих від падіння уламків ракети у Золочеві зросла до шести. Стан людей лікарі оцінюють як задовільний. Усі вони зараз перебувають на амбулаторному лікуванні", - розповів він.
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Панас Стець
показати весь коментар14.06.2022 19:40 Відповісти Мені подобається 1
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