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зброя (5748) Маляр Ганна (518)

Україна отримала від західних партнерів 10% від тієї зброї, яку просила, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маляр

На сьогоднішній день Україна отримала лише 10% зброї, про яку просила у Заходу, а ЗСУ на полі бою на день витрачають у 10 разів менше артилерійських снарядів, ніж російська армія.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Liga.net, про це повідомила замміністра оборони Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Можливості з озброєння та кількості військовослужбовців у Росії значно переважують. Яких зусиль не прикладала б Україна на сьогоднішній день, якою б професійною не була наша армія, без допомоги західних партнерів ми не зможемо виграти цю війну... Від того, що Україна заявляла, що нам потрібно, ми сьогодні маємо приблизно 10%", – сказала Маляр.

За її словами, на полі бою українські військовослужбовці щодня витрачають приблизно 5000-6000 артилерійських снарядів, тоді як РФ – у 10 разів більше.

Вона також повідомила, що РФ намагається всіляко блокувати постачання зброї в Україну, зриваючи такі домовленості або заважаючи транзиту зброї через інші країни, задіявши свої агентурні мережі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія випробовує проти України нові зразки озброєння, - Міноборони

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+44
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14.06.2022 18:57
+41
А де власне виробництво 3 останні роки???
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14.06.2022 18:49
+40
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14.06.2022 18:54
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А де власне виробництво 3 останні роки???
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14.06.2022 18:49 Відповісти
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14.06.2022 18:54 Відповісти
Іван Гриць

Виділено фінансування і реально закуплено та поставлено озброєння це дуже різні речі.
Мабудь пам'ять підводить, якщо не пам'ятаєте, що восени та на початку зими 2021 була серія скандалів пов'язанних з недовиконанням оборонних закупівль, і так кожен рік з 2019.
Вже не кажу про інфляцію, 2019 - 4+%, 2020 - 5%, 2021 - 10%, тобто сумарно більше 20%.

Доречі, порівнювати Порорха с зелобобою, приблизно як Черчіля з Чемберленом, хоча і перший був не без вад, тале різниця просто неспівставна.
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14.06.2022 19:42 Відповісти
Погляд у стратегічну перспективу

- Днями Президент Володимир Зеленський підписав Закон України № 8О8-ІХ "Про оборонні закупівлі", ухвалений Верховною Радою 17 липня. Чи була впевненість, що він це зробить? Адже законопроєкт викликав чимало дискусій та спротиву.

- Справді, противники законопроєкту були. І це не дивно, адже він змінює всю систему оборонних закупівель. Для когось це руйнування звичних корупційних схем, а хтось просто боїться змін і не хоче докладати додаткових зусиль. Ми, автори законопроєкту, справді переймалися тим, чи підпише Президент закон. Адже знали, що певні люди спрямували зусилля, аби домогтися ветування. Були окремі розмови, готувалися матеріали, зауваження до Офісу Президента. І хоча віра в те, що Володимир Зеленський закон підпише була, все ж таки залишалися переживання, чи буде реакція на якісь критичні зауваження. ( 24 Серпня 2020)
Відтепер силові відомства самостійно визначатимуть, що мають закуповувати для посилення бойових спроможностей - Ігор Копитін
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14.06.2022 19:13 Відповісти
ну добре, Закон вже 2 роки є, а зброя, млять де, зебілушка?
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14.06.2022 22:45 Відповісти
Закон без фінансування вартий туалетного паперу найнижчої якості. Погугли коли Слуги виділили замовлені десь у вересні 2021р. 23 млрд для ЗСУ. 24. 02.2022. Якщо мене пам'ять підвела, то може на один день помилився.
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15.06.2022 00:19 Відповісти
угу і як просирали кожен рік доз так і просирали далі,охуєнно зруйнував корупцію...
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15.06.2022 01:08 Відповісти
Теперь ни дорог, ни своего оружия. Полная зависимость от внешних поставок. Деньги слили в ХХХ
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14.06.2022 19:14 Відповісти
Може, саме про це і йшлося в Омані.
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14.06.2022 22:43 Відповісти
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14.06.2022 19:00 Відповісти
десь посиридіні вони ж не потрібні, тому і не замовили

кончені зелені покручі....
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14.06.2022 19:04 Відповісти
Свою зброю Зелене непорозуміння вкатало в асфальт.
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14.06.2022 18:49 Відповісти
Если бы в асфальт, но при резком и многоразовом удорожании строительства и принятии закона о назначении получателя денег вне конкурса есть сомнения о закатывании большейь части денег в асфальт
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14.06.2022 19:48 Відповісти
s takoi "diplomatijei " ot ze-shobli , ja by skazal shto ce chudo shto hotj 10% dali....
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14.06.2022 18:50 Відповісти
Не покидає враження, що пліснява робить все від них залежне, щоб своїм хамством досягти зворотнього.
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14.06.2022 19:57 Відповісти
Шашликами закидаємо та Вовиною тисячею.
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14.06.2022 18:52 Відповісти
І мільярдом дерев.
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14.06.2022 18:54 Відповісти
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14.06.2022 18:55 Відповісти
виправдовує боневтіка із його визгливими претензіями
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14.06.2022 18:57 Відповісти
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14.06.2022 18:57 Відповісти
Як дають - то бери, як б'ють - біжи. Брати слід, а не бігти, як і бігти - то в напряму тарганів парашинських та колосити їх насіннячком нашим вщент аж до останнього! Слава Україні!
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14.06.2022 18:59 Відповісти
зрозумійте мене правильно, я тільки ЗА, щоб нам давали зброю. але якщо не дають, ну як ти їх змусиш?? визгливими претензіями? пред'явами? стефанчуками із його підлодками?
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14.06.2022 18:59 Відповісти
Я не поклонник ЗЕ но реально боты тут уже *****... Во сем виноват ЗЕ? Нет виноваты все 6 президентов и тупой народ который 30 лет их избирал. 30 лет и все кто то мешал?
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14.06.2022 18:59 Відповісти
Я тебе шокую, однак в 2019-му у нас було готове до виробництва одразу три ракетні комплекси: нептун, вільха і грім2. За роки правління Zекоманди, не тільки не було закуплено жодного комплексу для зсу, при цьому було знищено весь виробничий процес. І до чого тут зеленський, винуватий порошенко. Правда?
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14.06.2022 19:11 Відповісти
Можно дискутировать сколько угодно, но другие страны добились результатов а у Украины воз и ныне там. Сколько революций было и что? Кто то не давал?
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14.06.2022 19:37 Відповісти
Да ладно, прямо таки готовое? Кроме нептуна хоть что-то применялось в боевых условиях?
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14.06.2022 19:40 Відповісти
jacov kovetsky

"Да ладно, прямо таки готовое? Кроме нептуна хоть что-то применялось в боевых условиях?"

Якщо товаріСЧ не в темі, як проходить процедура, то краще промовчати.
Якщо дуже спрощено - нові види озброєння проходять іспити, якщо результати задовільні, приймається рішення, що відповідає певним вимогам та рекомендуються до прийняття на озброєння.
І "Нептун", і "Вільха", і "Грім 2" випробування пройшли, для прийняття на озброєння використання в бойових умовах не потрібне.
Але фінансування та замовлення на випуск не було.
Доречі, і "Нептун", до весни 2022 в бойових умовах не використовувався.
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14.06.2022 19:57 Відповісти
Ну и что из этого можно было увидеть на практике, а?

Когда проводились испытания, так даже не смогли определиться что такое "Ольха" - РСЗО или высокоточные ракеты.

"А Гром, вот что известно:
В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року."

Планировалось в 2019 - ещё до президентства янелоха.

Так что все эти вундервафли, очень похоже, что существовали лишь на бумаге.
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14.06.2022 20:04 Відповісти
jacov kovetsky

"В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу."

Правильно, один поїхав в Саудівську Аравію, а другий проходив випробування у нас і успішно їх пройшов, а далі зебіли поставили на стоп, як і "Вільху"

"Ну и что из этого можно было увидеть на практике, а? "

Як щось можна побачити, якщо з 2019, при зебілах не виділялись кошти та не було здійснено замовлення на виробництво?
Я вже про це писав.

"Так что все эти вундервафли, очень похоже, что существовали лишь на бумаге."
Ні, все це є, але в одиничних екземплярах, якщо підняти новини за той період можна знайти і фото/відео, і те, що рокемендуєця до прийняття на озброєння.

Доречі, янелох почав зезедентствовати в травні 2019, так що не до "президентства янелоха",
а якраз - під час..
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14.06.2022 20:51 Відповісти
"Правильно, один поїхав в Саудівську Аравію, а другий проходив випробування у нас і успішно їх пройшов, а далі зебіли поставили на стоп, як і "Вільху""

А вторую часть ты специально проигнорировал? "надходження на озброєння очікується з 2022 року"
Так откуда инфа, что она программы специально были заморожены?

"Ні, все це є, але в одиничних екземплярах, якщо підняти новини за той період можна знайти і фото/відео, і те, що рокемендуєця до прийняття на озброєння."

Видишь ли, штучные экземпляры для испытаний и серийное производство для насыщения армии - это две большие разницы.
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14.06.2022 20:57 Відповісти
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14.06.2022 23:26 Відповісти
jacov kovetsky

"А вторую часть ты специально проигнорировал? "надходження на озброєння очікується з 2022 року""

Шановний, Ви хоч трошки розберіться, проясныть для себе що і, головне, коли з цим відбувалось, а потім зауваження робіть, якщо буде потрібно.

1) Інформація подібна до викладеною Вами:
""А Гром, вот что известно:
В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року.""
з'явилася в далекому 2019, ТОДІ планувалося, що в 2022 "Грім 2" в 2022 буде у ВСУ.
Фінансування на це з 2019 року не було, замовлення на виготовлення, при наймі до кінця 2021 теж не було, і в бюджеті на 2022 не було заплановано, про яке надходження в 2022 може йти мова?
Якщо навітьпісля 24 лютого, щось на цю тему було змінено (у відкритому доступі нічього на цю тему нема), то поки виготовлять декілька екземплярів буде вже самий кінець 2022.

2) "Видишь ли, штучные экземпляры для испытаний и серийное производство для насыщения армии - это две большие разницы."
А я що писав ще в першому коменті?
Одиничні екземпляри тому, що не було ні фінансування, ні держ. замовлення, з 2019, що ще не зрозуміло?
Якщо б це було зроблено у 2019-2021, то якась, а може і необхідна кількість вже б була у ВСУ і не тільки "Гром 2".
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14.06.2022 23:41 Відповісти
И кого же ты поклонник, мил человек?
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14.06.2022 19:13 Відповісти
Но уж точно не Порошенко.
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14.06.2022 19:35 Відповісти
Аххахаха! За моїми власними спостеоеженнями, з 10 людей, які починали свій висер зі слов "Я не поклонник ЗЕ" - усі виявилися прихильниками Зє.
Хтось може це якось науково пояснити?
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14.06.2022 19:42 Відповісти
Я тебе скажу что мне не нравится в ЗЕ. Его кадровая политика. На должности назначались непрофессиональные и неопытные люди.
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14.06.2022 19:55 Відповісти
То есть сам ********** у тебя, как фахівець у діпломатії, війсковій справі, єкономіці - у всьому тому, за що він, як президент відповідає згідно Констітуціі України, питань не викликає?
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14.06.2022 20:44 Відповісти
"во всем виноваты плохие бояры...."
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14.06.2022 21:59 Відповісти
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14.06.2022 19:03 Відповісти
Бiльше на фiнську чи схоже.
Нiмецькою буде "sczkrebitte assfalt nach"
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14.06.2022 20:05 Відповісти
На сьогоднішній день Україна отримала лише 10% зброї, про яку просила у Заходу Джерело: https://censor.net/ua/n3347935


В ту зброю, яку просили, підводні човни теж входять?
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14.06.2022 19:05 Відповісти
Ні, бо зелені планують їх використовувати, як підводні сухогрузи, шоб вивозити зернові.
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14.06.2022 20:47 Відповісти
Питання не в тім скільки вони не дали, а в тім скільки ви, шмарклі, не зробили! Заткайте рота і працюйте, бобіки!
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14.06.2022 19:10 Відповісти
А хтось може затулити пельку цій хвойді?
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14.06.2022 19:16 Відповісти
🤢🤡НАВІЩО вам ЗНАТЬ..??
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14.06.2022 19:23 Відповісти
Повторюю і буду далі повторювати, пока ці шахраї перестануть переводити стрілки на США і Європу. Беріть свою зброю, яку мав зробити за три роки Боневтік-Бонезміг. Розповідайте наріду, що він все закатав у асфальт і залишив українців голими перед ворогом і основне в цьому - діяв він навмисне, чи по дурості?
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14.06.2022 19:28 Відповісти
Ні слова, чому Україна за тридцять років незалежності не має достатньої кількості озброєння, хто винен, що робиться для виправлення ситуації. Зате кожен день з десятків ротів звинувачення на адресу Заходу і конкретних осіб. Невже якщо їх поливати то справа стане краще?
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14.06.2022 19:30 Відповісти
Не тридцять років, бо починаючи з 2014 року пан Порошенко, Верховна Рада, Уряд і РНБО відновили, точніше відродили армію, озброївши її, модернізувавши стару зброї і навіть розробили нові зразки зброї, яку всю заморозив Володя Боневтікбонезміг і всі гроші на це закатав у асфальт. А сьогодні воює та армія, яку залишили йому "бариги", тільки оптимизовану на 40 тисяч до війни паном Президентом.
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14.06.2022 19:52 Відповісти
Простий хєр зі сцени мав за 3 роки наклепаи тисячі стволів порізаних, розпроданих попередниками за безцінь по "африках" які совок десятиліттями ліпив і наклепати мільйони тон бк за якими тіж попередники "недоглянули" випустили феєрверком у повітря?
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14.06.2022 19:31 Відповісти
Тобто авіаносця та ядерну зброю не дали. Ок. Так і запишемо. Мєльнік, фас!
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14.06.2022 19:39 Відповісти
Сподіваюсь передадуть 1000 гаубиць 155-мм і анлиміт снарядів
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14.06.2022 19:40 Відповісти
але не забуваємо, що ніхто нам нічого не винен, і тому дякую за любу поміч !
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14.06.2022 19:41 Відповісти
Актуальне відео в тему https://www.youtube.com/watch?v=RLHL5tcYM_4
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14.06.2022 19:45 Відповісти
"Многоходовочка" від Зеленського і шапіто-95!
З 2019 року фінансують мах будівництво з якого мають відкати для оплати голосувань депутатів за зручні законопроекти і собі на "поточні потреби", армію і оборонку просто зливають. Війна на порозі, але продовжують розбазарювати бюджетні гроші в турбо-режимі. Війна в Україні, купа "про*обано", але захід надає зброю.
В результаті всі схеми з будівництвом війна вважайте "списала", бабло присвоєне ніхто не забере.. Президент винуватить всіх західних лідерів (і Порошенка) в сприянні війні, нам іде зброя і влада молодці, ті виборці , хто біля телеків - в екстазі, на решту просто НАСРАТИ
А чому так? Бо треба було раніше думати за кого голосувати!
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14.06.2022 19:47 Відповісти
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14.06.2022 19:53 Відповісти
І саме у цей час поки Ганна Маляр розказує про це неподобство опустивши ноги у тепле,літнє Середземноме море попиваючи сік з трубочки далеко від голосного натовпу відпочиває новий посол.
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14.06.2022 20:42 Відповісти
Так це "воєнна тайна" в тому числі від ЗСУ.
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14.06.2022 22:21 Відповісти
Ахренительная адвокатская контора МО, как и секретарь РНБО - ветеринар.
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14.06.2022 20:51 Відповісти
Де перехід на воєнну економіку? Скільки можна дзявкати на чужі країни? Зараз треба робити все для перемоги. Вигляд такий, що ворог сидить при владі та прикидається патріотом України.
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14.06.2022 20:58 Відповісти
Що Ви розумієте під перемогою??Ми, априклад, стоїмо біля кремля?Як би ми не укріпляли оборону навіть 10 років, ми основну зброю (ядерну) прос**рали..Тому казати про перевагу навіть смішно.. Країна раша потужніша в рази!Це вони з нами ще "граються".., навіть мобілізації не було..Ви вважаєте, що вони обіс**равшись, підуть на поступки??Ви смієтесь?
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14.06.2022 22:49 Відповісти
Ай, ай, ай. Поганий, поганий Захід. Не займається нашою обороною на належному рівні. Треба дружити з росією. Вони наші брати. Так, треплани зелені?
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14.06.2022 21:33 Відповісти
Хабад демонструє свій вплив: знайте наших, вони скрізь.
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14.06.2022 22:46 Відповісти
Після того, як ви почали чавити Порошенка, того хто протиставив себе Московії і кому довіряє колективний Захід. Ви серйозно ? Кожна ваша протидія українським патріотам і вас просто, як нашкодивших кошенят макають у те, що ви наробили
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14.06.2022 21:37 Відповісти
Не зрадникам від СН розповідати, що нам мало НАТО дає зброю.
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14.06.2022 22:06 Відповісти
Захід зараз своїм коштом усуває "про*оби" зелених покидьків, а вони ще мають наглість звинувачувати і висловлювати якісь претензії до західних лідерів. Вони нам нічого не повинні надавати, тобто жодних зобов'язань стосовно нас.
Захід нам помагає чисто зі співчуття, що такого дибілка обрав нарід воюючої країни. А без допомоги цієї ми всі героїчно загнемся, а Зеленський просто змотається за кордон.
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14.06.2022 22:27 Відповісти
Так і є..Якщо із жалю не будуть допомогати, навіть лячно уявити, що буде через рік..Донбас вже майже зруйновано, по ордло ми навіть боїмося вдарити!Це якісь дива..Якщо немає сил для боротьби, або якась незрозуміла сцикотість (туди можна бити, туди не можна). то що це за боротьба??На знищення??Заради переселенців, хто втік у спокійні країни, або заради тих, хто накрав та втік??
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14.06.2022 22:55 Відповісти
хлопці і дівчата, ви все правильно написали про цього зеленого мудака. і що?, відзначилися, кинули гімно ще раз в цього пісюаніста. Легше стало? а на фронті ні. Тому питання зараз уже потрібно вирішувати. Так, той все просрав і з ним реально потрібно і його кодлом розбиратися, однак це не змінює ситуацію - зброю нам зараз можуть дати тільки ті, котрі називаються союзниками.
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14.06.2022 22:36 Відповісти
Так Они и дают. А если им постоянно срать на голову, то могут и перестать. Потому народ и в ахере от этих гребанных управленцев.
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15.06.2022 02:57 Відповісти
Украине дают и дадут все нужное вооружение вплоть до ядерной бомбы...Но!Нам нужно самим до купить нужное оружие. Украине сейчас не хватает РСЗО и артиллерии .Все это можно и нужно до купить у тех стран ,что давно не воюют.А оружия у них полно.Это не в ЕС .Есть много других стран .Та же латинская Америка ,Китай и другие.Нужно много артеллирийских снарядов и ракет к РСЗО ...Пусть даже стареньких и списанных ,но главное рабочих и,чтобы боеприпасов было миллионы ...
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14.06.2022 23:40 Відповісти
то знову "захід" винен?байден,де наша зброя?макрон і шольц,чому наші оборонзамовлення не виконувалися?
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15.06.2022 10:17 Відповісти
 
 