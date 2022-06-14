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Новини За кордономВійна в Україні Санкції проти Росії
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Шварценеггер закликав Європу відмовитися від купівлі енергоносіїв у Росії: "На наших руках кров, тому що ми фінансуємо війну". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шварценеггер

Колишній губернатор Каліфорнії, відомий голівудський актор Арнольд Шварценеггер розкритикував європейські країни за те, що вони продовжують купувати нафту і газ у Росії, фінансуючи тим самим війну в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Під час свого виступу на кліматичній конференції Austrian World Summit у Відні, Шварценеггер процитував дослідження, яке показує, що Європа досі платить Росії десятки мільярдів доларів за енергоносії.

"Давайте будемо чесними самі з собою. 1300 ракет, які Росія запустила в українські міста протягом перших двох місяців війни, коштували 7,7 мільярда євро. Це багато. Але водночас Європа заплатила Росії 44 мільярди євро за паливо", – сказав Шварценеггер.

"На наших руках кров, тому що ми фінансуємо війну", – наголосив актор.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шварценеґґер звернувся до росіян: Цю війну почали не нацисти, її почав Кремль. ВIДЕО

На його думку, російська агресія проти України стала ще однією причиною, чому світ і Європа зокрема мають відмовитися від використання викопного палива.

"Ми повинні припинити брехати собі. Зараз ми маємо всі необхідні технології, щоб залишити викопне паливо в минулому", – заявив Шварценеггер.

Читайте також: Росія за сто днів повномасштабної війни заробила на експорті енергоносіїв 93 млрд євро, найбільшим покупцем залишається ЄС, - Центр досліджень енергетики

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+54
Арні респект за правду...
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14.06.2022 19:04
+31
Дякую Шварцу: він не тільки герой бойовиків,але й потужна, справедлива людина! Нехай задумаються (як що є чим) культуристи раші-********. Розплата рашистам прийде,і вона буде страшною...
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14.06.2022 19:09
+30
у терминатора с мозгами всё в порядке...
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14.06.2022 19:07
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Арні респект за правду...
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14.06.2022 19:04 Відповісти
Шварц👍 это не Шольц👎❗
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14.06.2022 20:17 Відповісти
Нахрена американцы спасают Мордор?Несмотря на санкции: США разрешили российским банкам финансировать сделки по энергетике Российские банки, которые попали под санкции, смогут продолжать финансировать сделки по энергетики. Такую возможность США предоставили им до 5 декабря.Речь идет о Сбербанке, ВТБ, "Открытие", Альфа-банке, Совкомбанке, ВЭБ и ЦБ РФ. Все они попали под санкции, однако для того, чтобы продолжить сделки по покупке энергоресурсов санкции для них в этой отрасли исключили.

Ранее такое решение уже принималось в феврале, однако исключение должно было действовать только до конца июня. Сейчас же исключение продлили до декабря.
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14.06.2022 19:04 Відповісти
пытаются способствовать добыче нефти потому что средняя цена на бензин в штатах уже $5 за галлон и демократы теряют конгресс и сенат на выборах в ноябре
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14.06.2022 19:26 Відповісти
Це смішно враховуючи що сша є експортером і не імпортувала з рф енергоресурси.
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14.06.2022 22:05 Відповісти
Звичайно ж смішно тому що Штати завжди купляли російську нафту а 2021 обсяги імпорту були найвищими за усі часи. Подивіться самі на державний сайт агенства з енергетичної інформацїї
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MTTIM_NUS-NRS_1&f=M
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14.06.2022 22:29 Відповісти
Железный мужик!
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14.06.2022 19:06 Відповісти
у терминатора с мозгами всё в порядке...
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14.06.2022 19:07 Відповісти
Дякую Шварцу: він не тільки герой бойовиків,але й потужна, справедлива людина! Нехай задумаються (як що є чим) культуристи раші-********. Розплата рашистам прийде,і вона буде страшною...
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14.06.2022 19:09 Відповісти
Культуристы раши - точно тупари )))
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14.06.2022 19:13 Відповісти
да там и мэйсонов отбитых с джонсонами хватает...
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14.06.2022 19:38 Відповісти
Фильмы с Арнольдом не были бы и наполовину настолько круты, если бы не идеи самого Шварца. Главная мышца у него всё таки - мозг.
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14.06.2022 19:40 Відповісти
Доречно👍
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14.06.2022 20:18 Відповісти
Нужно зарядить Терминатора в прошлое, чтобы он путинскому папаше яйца оторвал.
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14.06.2022 19:11 Відповісти
А путинской мамашке все дырки монтажной пеной залил!
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14.06.2022 22:45 Відповісти
Дякуємо, пане Шварценеггер.
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14.06.2022 19:12 Відповісти
Ось це хороший приклад актора який пішов у політику, у нас нажаль не так(
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14.06.2022 19:12 Відповісти
бо він не пішов у президенти, а спочатку в Конгрес від штату, не дурив нарід, як наш Боневтік, бо йшов служити людям, а не дурити
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14.06.2022 19:18 Відповісти
Он по конституции не может стать президентом. А вот губернатором - вполне.
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14.06.2022 19:56 Відповісти
Арні - повага. Але європейські країни нам нічого не винні, окрім Великобританії. І США. Пам'ятаємо будапештський меморандум. Тому краще Арні нагадай про це своїм лідерам. Із ********* системами ППО і артилерійськими системами великої дальності і точності змогли би значно швидше закінчити цю війну на користь усього цивілізованого світу.
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14.06.2022 19:17 Відповісти
В нас нема бажання розтягувати цю війну на багато років. Зважаючи на це, неважливо скільки у рашки грошей. Вони просто не встигнуть конвертувати їх в нові ракети. Тому зброя - це перше і єдине, що ВИННІ ( так, саме ВИННІ) Україні США і Великобританія.
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14.06.2022 19:20 Відповісти
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14.06.2022 19:18 Відповісти
Арні влучно підкреслив всю фальш , підлість і ницість старої Європи .
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14.06.2022 19:18 Відповісти
ВСЕГДА уважал Арни.
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14.06.2022 19:22 Відповісти
за что?
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14.06.2022 20:04 Відповісти
Шварц человек чести❗
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14.06.2022 20:19 Відповісти
ты просто сиди на бутылке молча все равно не поймешь своей лишней хромосомой
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14.06.2022 20:22 Відповісти
Зараз роспропаганда згадає, як батько Арні служив Гітлеру
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14.06.2022 19:29 Відповісти
У ті часи майже всі німці і австрійці служили Гітлеру. Але з деяких їх нащадків виріс Шольц, а з деяких виріс Арні.
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14.06.2022 19:56 Відповісти
Так и у Януковича папа служил Гитлеру (полицаем в Беларуси), и папа Медведчука служил Гитлеру (отправлял украинцев из оккупированного Киева на работы в Германию) - о них роспропаганда рассказывает?
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14.06.2022 20:23 Відповісти
Жаль, Арни сейчас не президент Америки.
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14.06.2022 19:36 Відповісти
Ну, по крайней мере в Симпсонах он им побывал. И сам себя озвучивал.
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14.06.2022 19:58 Відповісти
Следующий республиканский президент Арни👍 Трамп👎
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14.06.2022 20:20 Відповісти
Спасибо, Апни. 100 лет тебе здоровья
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14.06.2022 19:37 Відповісти
А Шварцнегер в курсі, що ми до цього часу прокачуємо газ і нафту через свою територію?
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14.06.2022 19:46 Відповісти
он даже вкурсе что ты сидишь на бутылке
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14.06.2022 20:24 Відповісти
А по суті можеш щось промямлити?
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14.06.2022 21:16 Відповісти
Сравните речь американского актёра и речь актёра-*********** Украины - https://www.youtube.com/watch?v=h15_bholCPM
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14.06.2022 20:30 Відповісти
Шварц это Шварц👍
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14.06.2022 21:19 Відповісти
И как актер хорош,а как человек ещё лучше.
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14.06.2022 20:34 Відповісти
Людина яка достойна поваги !
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14.06.2022 21:03 Відповісти
Великий Актор, дякую Шварце
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14.06.2022 21:41 Відповісти
командос
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14.06.2022 22:37 Відповісти
Арни - Человечище !
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14.06.2022 22:54 Відповісти
 
 