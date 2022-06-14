Росія заборонила в'їзд десяткам британських журналістів і діячам оборонного сектора

Росія внесла в чорний список 29 британських журналістів і 20 осіб, пов'язаних з оборонною промисловістю Британії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило російське МЗС.

МЗС РФ заявило, що "у зв'язку з антиросійськими діями уряду Великої Британії щодо введення персональних санкцій проти провідних журналістів РФ та голів компаній вітчизняного оборонного комплексу прийнято рішення про включення до російського "стоп-листа" керівників та кореспондентів низки найбільших британських ЗМІ, а також представників командування збройних сил, ВПК та оборонного лобі Великої Британії".

Міністерство уточнило, що "британські журналісти, які увійшли до списку, причетні до навмисного поширення брехливої ​​та однобічної інформації про Росію та події в Україні та на Донбасі. Своїми упередженими оцінками вони також сприяють розпалюванню русофобії у британському суспільстві".

До списку потрапили журналісти BBC, The Guardian, Sky News, Times, Financial Times.

Читайте також: МЗС РФ хоче, щоб США "змінили ставлення" до російських журналістів в країні

Особи, пов'язані з оборонним комплексом Великої Британії, беруть участь у прийнятті рішень щодо постачання озброєнь в Україну, "які використовуються місцевими карателями та нацистськими формуваннями для вбивства мирного населення та знищення цивільної інфраструктури".

У списку опинились Джеремі Марк Квін, заступник міністра оборони, Бенджамін Джон Кі, командувач ВМС і начальник штабу ВМС, Майкл Вігстон, командувач ВПС, керівництво групи компаній BAE Systems та керівництво компанії Thales UK, троє депутатів Палати громад британського парламенту.

Також читайте: Від початку вторгнення РФ загинули 32 журналісти, - Ткаченко

Також повідомляється, що роботу над розширенням російського "стоп-листа" буде продовжено.