Повернення людей з-за кордону допомагає державі, але це вибір кожного українця, - Зеленський

Повернення українців з-за кордону допомагає державі, але оскільки триває війна, це є вибором кожної людини.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час пресконференції для представників данських ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якби сьогодні закінчилась війна, я би стовідсотково звернувся б до всіх ( українців. - Ред.) і попросив би всіх повернутися. Я впевнений, що наші українці обожнюють Україну і для них це найкраща держава... Але сьогодні війна ще не закінчилась, тому є небезпека в деяких районах, в деяких регіонах нашої держави. І тому я вважаю, що кожного дня, коли українці будуть повертатися, вони будуть починати запускати економіку нашої держави. Для нас це важливо, але поки війна не закінчилась, я не можу звертатись з проханням повернутись. Я можу сказати тільки одне: повернення кожного допомагає Україні, але сьогодні це той період, коли ми воюємо, то ж це вибір кожного українця", - сказав Зеленський.

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За його словами, відбудовувати країну мають саме ті люди, для кого вона є рідним домом.

"У нас вільна держава, тільки знайте одне, що ми на вас дуже розраховуємо, ми хочемо, щоб ви залишались громадянами України, і я впевнений, що це бажання у нас співпадає", - додав Президент.