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Повернення людей з-за кордону допомагає державі, але це вибір кожного українця, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Повернення українців з-за кордону допомагає державі, але оскільки триває війна, це є вибором кожної людини.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час пресконференції для представників данських ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якби сьогодні закінчилась війна, я би стовідсотково звернувся б до всіх ( українців. - Ред.) і попросив би всіх повернутися. Я впевнений, що наші українці обожнюють Україну і для них це найкраща держава... Але сьогодні війна ще не закінчилась, тому є небезпека в деяких районах, в деяких регіонах нашої держави. І тому я вважаю, що кожного дня, коли українці будуть повертатися, вони будуть починати запускати економіку нашої держави. Для нас це важливо, але поки війна не закінчилась, я не можу звертатись з проханням повернутись. Я можу сказати тільки одне: повернення кожного допомагає Україні, але сьогодні це той період, коли ми воюємо, то ж це вибір кожного українця", - сказав Зеленський.

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За його словами, відбудовувати країну мають саме ті люди, для кого вона є рідним домом.

"У нас вільна держава, тільки знайте одне, що ми на вас дуже розраховуємо, ми хочемо, щоб ви залишались громадянами України, і я впевнений, що це бажання у нас співпадає", - додав Президент.
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Топ коментарі
+26
У всіх різні рівні вольності, у Суркісів, чи у хлопця з села який немає ні грошей ні права поїхати, бо військовий стан. Скумбрія твоя і дітки, та 30 тисяч мертвих маріупольців. Здогадайтеся кого він вивіз до війни з країни, маріупольців, чи свою самку дкркувату з лічінкамі
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14.06.2022 19:30
+17
Ти **** разом із Порошенком мали 8 років для того, шоб підготувати армію до війни.
Зараз ти кидаїш на передову простих людей, які навіть не розуміють звідки прилітає їх останній снаряд. При 10-ти кратній перевазі противника в артилерії. Ці гроші , на які мали бути построєна наша армія, ви всі суки вкрали. ******** всі на фронт , всі , хто командував і приймав рішення. А коли вас усіх там *******, тоді і ми підем захищати , тільки вже себе, бо зараз виходить шо ми вас захищаємо, шоб ви знов остались живі і нами потім покамандували.
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14.06.2022 19:33
+16
Так отож. Уявімо, війна завершена перемога!
Чудово. Питання:
1. Куди повертатись тим в кого зруйноване житло?
2. Що робити у зруйнованій економіці мільйонам жінок та дітей?
Я більш ніж певен що проблеми ціх людей нашою державою не будуть вирішені.
Тому насправді багато повернеться одразу( у кого є де жити) але будуть ті хто лишиться тимчасово чи назавжди.
Багато виїдуть після війни.
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14.06.2022 19:47
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Кожного ахахах
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14.06.2022 19:28 Відповісти
Володимир Олександрович, окрім війни, проблемою в Україні всі 30 років була корупція. То може ви знайдете за 11 місяців часу дати пораду вашим членам комісії призначити антикорупційного прокурора, який був обраний міжнародною комісією?
Може настав час розібратися з вкраденими надрами і заводами? З ціноутвореннями? З долями зарплати у собівартості продукції Карабасів- Барабасів? Чому наші продукти в Україні стоять дорожче ніж у Європі?
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14.06.2022 21:04 Відповісти
У всіх різні рівні вольності, у Суркісів, чи у хлопця з села який немає ні грошей ні права поїхати, бо військовий стан. Скумбрія твоя і дітки, та 30 тисяч мертвих маріупольців. Здогадайтеся кого він вивіз до війни з країни, маріупольців, чи свою самку дкркувату з лічінкамі
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14.06.2022 19:30 Відповісти
Ти **** разом із Порошенком мали 8 років для того, шоб підготувати армію до війни.
Зараз ти кидаїш на передову простих людей, які навіть не розуміють звідки прилітає їх останній снаряд. При 10-ти кратній перевазі противника в артилерії. Ці гроші , на які мали бути построєна наша армія, ви всі суки вкрали. ******** всі на фронт , всі , хто командував і приймав рішення. А коли вас усіх там *******, тоді і ми підем захищати , тільки вже себе, бо зараз виходить шо ми вас захищаємо, шоб ви знов остались живі і нами потім покамандували.
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14.06.2022 19:33 Відповісти
Все правильно сказав. Тільки не 8 років, а 30. Довели країну до ручки, а тепер кидають під снаряди найбідніших!
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14.06.2022 19:42 Відповісти
«НЕ НА ЧАСІ»
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14.06.2022 19:59 Відповісти
Порошенко и готовил армию. А твой зеленский дороги строил для вторжения.
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14.06.2022 20:18 Відповісти
не пытайся вымазать Порошенко своим зелёным гавном! 5 лет армия строилась, по НАТОвским стандартам! а после 3 года разваливалась зелёной шоблой!
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14.06.2022 20:28 Відповісти
Я могу сказать только одно: возвращение каждого помогает Украине.

А чем оно так особо помогает, если работы на всех не хватает?
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14.06.2022 19:35 Відповісти
Повертатись щоб читати книжки Зеленського з його промовами .
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14.06.2022 19:42 Відповісти
Європейські високі чиновники прогнозують, що після закінчення війни, в Україну не повернуться декілька мільйонів громадян України.
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14.06.2022 19:37 Відповісти
Увы и ах, тут не надо быть семи пядей во лбу. В основном уехавшие - это всё-таки женщины и дети, то есть люди, которым лучше чем взрослым мужчинам даются языки. В Германии детей устраивают в школу сразу же, чуть медленнее - в десткий сад. В общем, через год матери будут говорить на немецком сносно, чтобы найти работу, а дети - прекрасно.

Для многих сейчас открылся шанс, о котором кто-то мечтал, а кто-то и не знал, что мечтает. Многие, даже из тех, кто хотел бы вернуться, останутся ради детей - хотя бы потому, что в Германии бесплатное высшее образование для всех, вне зависимости от гражданства.

В общем, как это ни было бы печально для Украины как нации, надо готовиться к тому, что из Германии мало кто теперь уже уедет. Если, конечно, наше правительство немецкое не испортит всё настолько, что уже из Германии придётся бежать - увы и ах, не могу исключить и такого варианта.
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14.06.2022 19:55 Відповісти
Бесплатное высшее образование вне зависимости от гражданства? Наверно для легальных резидентов… Иностранные студенты все же наверно являются из одной из основных доходных статей университетов.

А так, конечно, произошел просто глобальный исход украинцев, сравнимый с исходами армян, ирландцев, южных итальянцев. Через поколение, а то и раньше, в руководстве многих западныхстран и компаний, в спорте, культуре безусловно появятся много людей с украинскими фамилиями.
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14.06.2022 20:36 Відповісти
В том-то и суть, что у нас огромное отличие от США в плане высшего образования. Иностранные студенты приезжают, и просто учатся. Они должны платить за своё проживание, у них должен быть залог, но за обучение они не платят. При этом можно параллельно работать.

Если бы вы знали, сколько у нас сейчас индусов получает магистров в Computer Science после бакалавриата в Бангалоре. Они даже немецкий не учат, потому что СS ведут на английском. И, кстати, очень многие остаются ведь. Рассчёт ведётся на то, чтобы привлечь в Германию мозги.

Тут, как это ни печально дла Украины, для молодых Украинок сплошной выигрыш. Если ты работаешь и учишься, у тебя проездной по всей федеральной земле, виза, материальная поддержка как беженке, перспективы остаться на высокооплачиваемой работе. Моя фирма, занимающаяся искусственным интеллектом, сейчас подумывает открыть места для Украинцев. Так шта...
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14.06.2022 20:53 Відповісти
Ну и, чего уж греха таить - отчасти на это ушли деньги, не пошедшие на оборону.
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14.06.2022 20:57 Відповісти
"і попросив би всіх повернутися."

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14.06.2022 19:37 Відповісти
Чергова пресуха інозмі. Чергова ганьба. Черговий непоправний удар країні від балачок тупого блазня.
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14.06.2022 19:39 Відповісти
"У нас вільна держава". Ти що дурак? Вільною вона була раніше. А тепер я і багато інших по суті стали кріпаками. Капєц "вільна"!
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14.06.2022 19:45 Відповісти
Вона і раніше не була вільна.
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14.06.2022 20:19 Відповісти
Неправда. Була. Чому ви вирішили що вона не була вільною?
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14.06.2022 20:23 Відповісти
Для начала надо пройти по пляжам и отловить здоровых и мордатых беженцев,а то опять селяне Родину спасают.
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14.06.2022 19:46 Відповісти
Так отож. Уявімо, війна завершена перемога!
Чудово. Питання:
1. Куди повертатись тим в кого зруйноване житло?
2. Що робити у зруйнованій економіці мільйонам жінок та дітей?
Я більш ніж певен що проблеми ціх людей нашою державою не будуть вирішені.
Тому насправді багато повернеться одразу( у кого є де жити) але будуть ті хто лишиться тимчасово чи назавжди.
Багато виїдуть після війни.
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14.06.2022 19:47 Відповісти
Зима буде важкою саме через це.
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14.06.2022 20:22 Відповісти
Давай почнемо з того, що після війни, ніхто не буде давати статуса біженця всім бажаючим. Тому багато виїдуть після війни хіба що мити польські туалети, бо поляки такої кваліфікації давно миють британські і американські дупи.
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14.06.2022 21:37 Відповісти
Ще недавно Володя обіцяв, що в Україну повернуться всі українці, а зробив так, не без допомоги "тієї сторони", що більшість українців поїхали шукати своєї долі за кордон і не війна їх підштовхнула, хоча з початком війнги поїхали мільйони, вони почали втікати ще до війни, бо побачили, що тут відбувається.
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14.06.2022 19:48 Відповісти
есть простое решение, паспорт негражданина. касается всех особей мужского пола до 60 лет, сдрыснувших из Украины.
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14.06.2022 19:53 Відповісти
Як воно зі Швейцарії? Вже паспорт замінив на бумажку нєгражданіна?
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14.06.2022 20:26 Відповісти
это ты про весь Квартал-95 ?
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14.06.2022 20:30 Відповісти
" А пам'ятаєте був час як куди не поїде преЗЕдент там не аби яка халепа трапляється, а в Україні ніби все гаразд було. Було ... " (с)
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14.06.2022 19:58 Відповісти
Зато

Вторжение России вызвало резкий всплеск оттока HNWI из Украины, которая, по прогнозам, понесет самые большие чистые потери за всю историю страны - 2,8 тыс. миллионеров (42% HNWI)

Т.е. долларовые миллионеры, аля средний класс бегут, почемуто

Миллиардеры готовятся пилять помощь, когда победим.

Ведь антикоррупционная реформа не завершена

Хотя на словах завершена и лучшая в мире

https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/14/7352486/

но директора САП почемуто не могут назначить 1.5 года

И результат за все время, какойто не очень

Наверное в стране нет коррупции, поэтому и посадить никого не могут

Так по мелочам ловят "рыбку"

В Раде уже зарегистрировали закон, чтобы моряков выпускать, как инвалидов за границу...

Возвращаться можно, и не покидать страну, только

- верховенство закона (а не как Велюр рестораны, Тищенко - Ну он же никого не убил, просто ДТП)

- антикорупционные органы, реально посадили когото

По факту даже подозрение вручить не могут, в отличие от военкоматов

- НАТО

- ЕС

- быстрое (5-6 лет) восстановление страны после победы
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14.06.2022 19:58 Відповісти
Поздно, батя, пить боржоми, когда почки отвалились
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14.06.2022 20:07 Відповісти
Пздц цинізм. Для кого вона вільна?
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14.06.2022 20:21 Відповісти
ты, 3,14дар, давай, продолжай ссать в глаза и говорить , что божья роса. скотина ты недоделанная. что ты ***** там готовил за год??? а ну, какая интересная история с укроборонпромом. Реформа займет около года??? аккурат к февралю 2022?? гавно ты. что там с эвакуацией? не рушить экономику? переживал сильно?? ты что, мамка что ли за всех решать?? на тебе сучище кровь людей, которых не предупредили, гнида ты поганая. То тут то там, всем зраду объявляете. Себе уже пора объявить. Клоун ты паршивый. Фу, блеять.
3,14здит и 3,14здит без конца и края
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14.06.2022 20:26 Відповісти
А де робота в Україні? Всі підприємства розмістили на сході країни, які розбомбили москалі, то куди повертатися і чим займатися? Половина всього населення сидить без роботи і чекає тільки на якісь подачки, бо грошима то важко назвати...
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14.06.2022 20:29 Відповісти
Це як вхід 1 грн, а вихід 2грн. Повертайтесь, повертайтесь, а я кордони на виїзд закрив. Класика, якщо мізки всі виїдуть, то правити дебілами можна вічно. Голодранці і олігархи. Люди не потрібні, тільки територія.
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14.06.2022 20:57 Відповісти
Ще рік воювати,за найкращих умов. До кінця року,якщо станеться диво.Зима буде дуже важка та холодна. Вже зараз в економіці стан важкий. Роботи нема, роботи щоб заробити ще менше. Тому повертатись шоб що? Робити за копійки, чи жебрати в держави допомогу?
Та й влада наша вона ж не змінилась.
Тому після перемоги мусить змінитись дуже сильно держава . Інакше ... Поїдуть ще більше.
Або знесуть нах усю владу( це теж не дуже добре)
Має відбутися революція у голові "еліти" про те ,що нарешті треба жити по закону.
Та на це мала надія...
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14.06.2022 21:00 Відповісти
КОЛИ ПОВЕРНЕШ АЗОВЦІВ, ЗРАДНИК ?!
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14.06.2022 21:09 Відповісти
Куди повертатися тим кому не є куди вертатися? Як держава таких зустріне? Є для них робота, житло, необхідні побутові предмети тощо? Люди з однією валізою куди вмістилося все їхнє попереднє життя не будуть повертатися у незрозуміле, це як скачок віри, а розчаровуватися дуже боляче
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14.06.2022 21:32 Відповісти
Треба правильний системний підхід вже зараз, розробляти стратегію а «не робіть як знаєте».
причин для повернення багато, і можливостей буде не менше, відбудова, впевнений що вона буде, наприклад створить ті самі робочі місця , і наприклад якщо буде доступ до ринку кредитування (для чого нам і потрібен ЄС, зрозуміло з виконанням всіх умов) також надасть поштовх. Варіантів багато, як буде втілено в життя покаже час.
І я наприклад не хотів би жити в Німеччині, менталітет не наш))). І не тільки в Німеччині.
І зрозіміло, що ви завжди буде переселенцем, навіть через 10років, у більшості випадків. Але зрозуміло що спочаткупотрібна перемога і чим скоріш.
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14.06.2022 22:11 Відповісти
А вы поселитесь у 20км від кордону з РФ? Чи хай кріпосні там живуть?
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15.06.2022 08:54 Відповісти
"Для нас это важно, но пока война не закончилась, я не могу обращаться с просьбой вернуться. "
А инвесторов такой посыл не распугает ? А то они у нас очень пугливые, в феврале наши клоуны из Шапитолия не знали как их не распугать ...
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14.06.2022 22:46 Відповісти
Гордон со своими не вернётся даже если доплатить.
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14.06.2022 23:58 Відповісти
Дивлячись куди повертатись. Готова повернутись назад з дітьми. І хочу в принципі. Є одне жирне "Але". Судової реформи досі немає. Хоча це можна було зробити ще вчора. А отже,кошти на відновлення шкіл,садочків і лікарень будуть де? Чи знову за старе: грабувати Україну після війни? Тільки вже не лопатами,а вагонами.
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15.06.2022 00:34 Відповісти
Який такий вибір якщо незаконно порушуючи Конституцію чоловіків закрили як худобу і не відпускають? Коли вже вата перестане займатись сексизмом?

Стаття 24 Конституції говорить:
«Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.»
Стаття 64 Конституції говорить:
«В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.»
Отже надання сексистьских привілеїв для перетину кордону на основі жіночої статі є грубим порушенням Конституції та СЕКСИЗМОМ.
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15.06.2022 01:11 Відповісти
знову маячню несе
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15.06.2022 10:16 Відповісти
 
 