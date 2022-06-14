США допоможуть у побудові тимчасових елеваторів для вивезення зерна з України, - Байден
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Сполучені Штати спільно з європейськими союзниками працюють над вивезенням зерна з України залізничним шляхом, зокрема шляхом будівництва зерносховищ на українському кордоні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це у вівторок заявив президент США Джо Байден.
"Ми тісно працюємо з нашими європейськими партнерами, щоб вивезти 20 мільйонів тонн зерна, що застрягли в Україні, на ринок для зменшення глобальних цін на продовольство", – наголосив президент США і додав, що, на його думку, зерно не можна експортувати Чорним морем, оскільки воно "буде підірване у воді".
"Тож ми працюємо над планом, щоб вивезти його через інші країни залізницею. Але Україна має таку ж систему залізничних доріг, як і Росія, де ширина колії відрізняється від колії в Європі, тому ми будемо будувати тимчасові елеватори на кордоні України із, зокрема, Польщею, щоб переправляти зерно з українських вагонів у зерносховища на (європейські) вагони і далі в океан", – додав Байден.
Як повідомлялося, уряди ЄС розглянуть можливість надання Україні тимчасових сховищ для зернових, щоб допомогти у збереженні врожаю та забезпеченні майбутніх поставок на світові ринки.
Будь ласка, зачекайте...
У нас полно зерна. Это большие деньги, приличный доход в бюджет.
Что не так если нам помогут вывезти зерно?
больные б на всю голову...
через чернівці-франківськ-львів і
вздовж неї будують ці елеватори там, де зручно
Мин по всему морю столько что Черное море еще многие годы после войны будет закрыто для гражданских судов...
Ага, пропонуєш влаштувати paZZєї "Перл-Харбор", в'їбать контрольний тактичною десь в ростові, і зі спокійною душею попливсти собі?
вы думаете, Украина от этого что-то выиграла бы?
больные на всю голову...
інакше давно б вже вивезли залізницею.
Тоді непотрібно буде будувати тимчасові елеватори!
Бо все буде Україна!!!
2 ч. ·
Байден заявил, что США в Польше построят временные хранилища для вывезенного украинского зерна.
А мы тут про какое-то оружие для нас говорим. Просто у Байдена согласовано с Путлером, какие территории Украины тот возьмет. И пока идёт война, единственная приоритетная задача у Вашингтона - вывозить американским компаниям наше зерно, зарабатывая сотни миллионов долларов.