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США допоможуть у побудові тимчасових елеваторів для вивезення зерна з України, - Байден

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

зерно,вагон,експорт,елеватор

Сполучені Штати спільно з європейськими союзниками працюють над вивезенням зерна з України залізничним шляхом, зокрема шляхом будівництва зерносховищ на українському кордоні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це у вівторок заявив президент США Джо Байден.

"Ми тісно працюємо з нашими європейськими партнерами, щоб вивезти 20 мільйонів тонн зерна, що застрягли в Україні, на ринок для зменшення глобальних цін на продовольство", – наголосив президент США і додав, що, на його думку, зерно не можна експортувати Чорним морем, оскільки воно "буде підірване у воді".

"Тож ми працюємо над планом, щоб вивезти його через інші країни залізницею. Але Україна має таку ж систему залізничних доріг, як і Росія, де ширина колії відрізняється від колії в Європі, тому ми будемо будувати тимчасові елеватори на кордоні України із, зокрема, Польщею, щоб переправляти зерно з українських вагонів у зерносховища на (європейські) вагони і далі в океан", – додав Байден.

Як повідомлялося, уряди ЄС розглянуть можливість надання Україні тимчасових сховищ для зернових, щоб допомогти у збереженні врожаю та забезпеченні майбутніх поставок на світові ринки.

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Топ коментарі
+12
Байден больше сделалдля Украины чем доморощеные видеофилы
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14.06.2022 19:56
+9
А як кацапи вже розмріялися, що за їхнє "разрішенійє" возити українске зерно Чорним морем їм і санкції знімуть, і Одесу розмінують, і топити кораблі під байки, що там база "Азова" у трюмах, дозволятимуть. А тут, бачте, дядько Джо
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14.06.2022 20:01
+7
В принципе это реальный выход. На море мокши будут все суда топить и минировать или захватывать, а на нашу ракетную оборону пока особых надежд нет.
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14.06.2022 19:40
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кароче,трахать крысу кремлёвскую мы будем в гордом одиночестве..
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14.06.2022 19:35 Відповісти
в вашем высере нет никакой логики. При чем тут?
У нас полно зерна. Это большие деньги, приличный доход в бюджет.
Что не так если нам помогут вывезти зерно?
больные б на всю голову...
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14.06.2022 20:53 Відповісти
Порти розблоковувати ніхто не буде.
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14.06.2022 21:01 Відповісти
Осторожно, Байден. За оружие тебе уже прилетело, прилетит и за элеваторы.
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14.06.2022 19:39 Відповісти
нехай збудують євроколію ******-люблін /констанца-гданськ/
через чернівці-франківськ-львів і
вздовж неї будують ці елеватори там, де зручно
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14.06.2022 21:58 Відповісти
і в чорне море вихід, і в балтійське, і на дунай
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14.06.2022 22:05 Відповісти
В принципе это реальный выход. На море мокши будут все суда топить и минировать или захватывать, а на нашу ракетную оборону пока особых надежд нет.
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14.06.2022 19:40 Відповісти
сегодня под Одессой сбили обе ракеты которые по Одессе орки лупанули. Но кроме ракет, в море есть корабли ЧФ РФ и МИНЫ.
Мин по всему морю столько что Черное море еще многие годы после войны будет закрыто для гражданских судов...
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14.06.2022 21:00 Відповісти
Байден больше сделалдля Украины чем доморощеные видеофилы
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14.06.2022 19:56 Відповісти
нет, чтоб морем везти, пуляя по рахе..они элеваторы строят...
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14.06.2022 19:59 Відповісти
"пуляя по рахе"

Ага, пропонуєш влаштувати paZZєї "Перл-Харбор", в'їбать контрольний тактичною десь в ростові, і зі спокійною душею попливсти собі?
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14.06.2022 20:32 Відповісти
то есть чтобы страна-член НАТО начала войну со страной с ЯО?
вы думаете, Украина от этого что-то выиграла бы?
больные на всю голову...
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14.06.2022 20:55 Відповісти
А як кацапи вже розмріялися, що за їхнє "разрішенійє" возити українске зерно Чорним морем їм і санкції знімуть, і Одесу розмінують, і топити кораблі під байки, що там база "Азова" у трюмах, дозволятимуть. А тут, бачте, дядько Джо
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14.06.2022 20:01 Відповісти
проблема в тому что у України на Західної Європи залізничні колії різної ширини...
інакше давно б вже вивезли залізницею.
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14.06.2022 20:59 Відповісти
Ну, так через це ж Байденюк і каже про тимчасові елеватори на кордоні
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14.06.2022 21:16 Відповісти
Распилить ракеты типа СКАД, стратегическую авиацию, утилизировать боеприпасы - тут американцы впереди планеты все. Ибо украинским дикарям оружие было не положено. Тут ковбойцы опять суетятся с нашим зерном, не иначе опять бусики и зеркальца пообещали.
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14.06.2022 20:47 Відповісти
судя по тебе и твоему тупому тролячьему высеру, такому как ты реально что-то тяжелее мышки в руки давать опасно - ты и с клавой и с мышкой беды наделаешь.
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14.06.2022 20:56 Відповісти
Це все добре. Але, пане Байден, - краще дайте нам пошвидше більше зброї!
Тоді непотрібно буде будувати тимчасові елеватори!
Бо все буде Україна!!!

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14.06.2022 22:54 Відповісти
Дмитрий Корнейчук с Dmitriy Korneychuk.

2 ч. ·

Байден заявил, что США в Польше построят временные хранилища для вывезенного украинского зерна.

А мы тут про какое-то оружие для нас говорим. Просто у Байдена согласовано с Путлером, какие территории Украины тот возьмет. И пока идёт война, единственная приоритетная задача у Вашингтона - вывозить американским компаниям наше зерно, зарабатывая сотни миллионов долларов.
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15.06.2022 00:08 Відповісти
 
 