США передадуть Україні додаткові далекобійні РСЗВ, - Пентагон
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США спрямують Україні додаткові реактивні системи залпового вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кол, пише The Washington Post.
Він заявив на конференції з безпеки, проведеної Центром нової американської безпеки у Вашингтоні, що "абсолютно справедливо" сказати, що чотири високомобільні артилерійські реактивні системи M142, або HIMARS, були відправлені до України поки що тільки відправною точкою.
"Ми збираємося надати українцям те, що їм потрібно для переслідування цілей на території України", - сказав Кол, назвавши відправлену досі зброю "первинним траншем".
Офіційні особи США, зокрема Кол, раніше заявляли, що Сполучені Штати можуть надіслати додаткові HIMARS після того, як українські війська продемонструють, що вони можуть їх ефективно використати. Вони проходять навчання протягом двох тижнів і очікується, що це буде тритижневий курс.
Будь ласка, зачекайте...
Дрон вигідний саме своєю легкістю та маневреністю І яка ж буде "легкість", якщо він носитиме на собі весь політ навіть ДШК? (звичайна "стрілковка" зараз малоефективна) Як його "розвертатиме" при стрільбі - коли кулі полетять після першого пострілу "в молоко"? Найбільш вигідний варіант подібної зброї - ракети Бажано - керовані У них мінімальна "мертва маса" - пускова установка (порівняно з кулеметною чи гарматною установкою) має малу вагу Їх основна маса "вилітає" після пуску і дрон стає легшим - може краще маневрувать та летіть
Так що не "фантазуй"
Усі кораблі США зі зброєю для України вже вийшли до Атлантики.
На все що нам постачають та обіцяють ти повинен відповідати однозначно - дякую і все! Заруби на носі і всі ніші зарубіть - Захід нам нічого не винен! Не постачають - то їхнє право, а не обов'язок! ПОставили -дякуйте, а не нийте! А азвгалі-то всі питання чого у нас ніхрена немає - до нашої Влади!
"вони зобов'язані надати Україні всіляку підтримку у боротьбі з абсолютним злом."
1) Так вони і надають, тільки на де що потрібний час, а миттєво та по помаху чарівної палички тільки у казках буває.
2) Ні Штати, ні Британія нам нічим і нічього не зобов'язані, а допомагають з особистої доброї волі.
Нагадати, що перші поставки зброї зі Штатів були ще в другій половині грудня 2021, а з Британії в січні?
Якесь у Вас совкове мислення, прямо як у Зе та його недолугих палких прихильників, що нам весь час ВСІ, УСЕ, причому МИТТЄВО винні, ще і воювати за нас ПОВИННІ.
За його словами, син покинув британську армію в березні 2022 року, щоб продовжити службу в рядах іноземного батальйону ЗСУ.Джерело: https://censor.net/ua/p3347495
За його словами, син покинув британську армію в березні 2022 року, щоб продовжити службу в рядах іноземного батальйону ЗСУ.Джерело: https://censor.net/ua/p3347495
В США нет столько и такого оружия как нам надо для борьбы с мордором. Например "три топора" всего существует в мире 1200+ штук. Во время WW-2 CIF умудрялись спускать со стапеля 1 судно за 22 суток /корабли строят годами/ и было много верфей, чтобы восполнить потери по судоходству. Что-то подобное надо и сейчас. Касается прежде всего РСЗО, любых типов ракет. Параллельно массовое обучение,включая на F-16.
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Дякуємо Сполученим Штатам і народу Америки! Будь-яка допомога корисна для України!
Але, хлопці та дівчата, - нам потрібні були вже вчора не 4 (чотири) ракетні системи ЗВ, а хоча б 404 (чотириста чотири)!
Тоді ситуація зміниться!
В Америці є приказка, - тайм із мані (час - це гроші).
А в Україні тепер, час, - це життя!!!
Чим швидше нам постачатимуть зброю, - тим більше буде збережено життів українців!!!
Это очень трудная (ибо сверхзвуковая) и дорогостоящая цель...
Браво, ПВО Украины...