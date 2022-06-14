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США (14451) РСЗВ (156)

США передадуть Україні додаткові далекобійні РСЗВ, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,рсзв,mlrs,зброя.

США спрямують Україні додаткові реактивні системи залпового вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кол, пише The Washington Post.

Він заявив на конференції з безпеки, проведеної Центром нової американської безпеки у Вашингтоні, що "абсолютно справедливо" сказати, що чотири високомобільні артилерійські реактивні системи M142, або HIMARS, були відправлені до України поки що тільки відправною точкою.

"Ми збираємося надати українцям те, що їм потрібно для переслідування цілей на території України", - сказав Кол, назвавши відправлену досі зброю "первинним траншем".

Офіційні особи США, зокрема Кол, раніше заявляли, що Сполучені Штати можуть надіслати додаткові HIMARS після того, як українські війська продемонструють, що вони можуть їх ефективно використати. Вони проходять навчання протягом двох тижнів і очікується, що це буде тритижневий курс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США та Велика Британія вирішили надати Україні РСЗВ. Наші воїни вже проходять навчання, - Резніков

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+25
Всі претензії до пліснявої влади. Америці, як і всім хто допомагає, можете лише дякувати.
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14.06.2022 20:51
+22
Зброя для ЗСУ вже в дорозі.
Усі кораблі США зі зброєю для України вже вийшли до Атлантики.
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14.06.2022 20:49
+19
потому что запад это не рашка, никаких прокси отпускников это зашквар
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14.06.2022 20:44
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судя по тенденциям последних месяцев - очень вероятно, что эту новость опровергнут
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14.06.2022 20:34 Відповісти
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14.06.2022 20:47 Відповісти
Дрон-пулеметчик уже в моде
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14.06.2022 20:49 Відповісти
"Казки дідуся Семена" Я так розумію, що у тебе "дуже "туманне" уявлення про принципи конструювання та роботи різних типів зброї Мабуть, передивився американських "кримінальних" серіалів Що таке "віддача" у вогнепальної зброї - знаєш? Це імпульс, який отримує зброя в момент вибуху порохового заряду в стволі (патроні) до виходу кулі та порохових газів зі ствола Це збиває приціл і зброю потрібно знову націлювать При автоматичному вогні ці імпульси зростають багатократно Саме тому подібні типи зброї робляться масивними і вимагають надійної фіксації (в руках, на станині чи лафеті) при стрільбі В авіації все ще складніше - потрібно зберігать баланс між вагою зброї і віддачею Політ вимагає зменшить вагу зброї, а віддача вимагає її збільшення! Саме тому основна авіаційна вогнепальна зброя вимагає установки її ближче до поздовжньої осі літального апарата (а не тільки для полегшення прицілювання) Якщо вона ставиться на крило, то робиться "парною" - щоб синхронний вогонь з обох крил частково компенсував віддачу
Дрон вигідний саме своєю легкістю та маневреністю І яка ж буде "легкість", якщо він носитиме на собі весь політ навіть ДШК? (звичайна "стрілковка" зараз малоефективна) Як його "розвертатиме" при стрільбі - коли кулі полетять після першого пострілу "в молоко"? Найбільш вигідний варіант подібної зброї - ракети Бажано - керовані У них мінімальна "мертва маса" - пускова установка (порівняно з кулеметною чи гарматною установкою) має малу вагу Їх основна маса "вилітає" після пуску і дрон стає легшим - може краще маневрувать та летіть
Так що не "фантазуй"
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15.06.2022 03:55 Відповісти
Не думаю.
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14.06.2022 21:04 Відповісти
Орки будут очень рады подохнуть за свои скрепы,дезертирство будет массовым.
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14.06.2022 20:35 Відповісти
Они дохнут за призрачные 250 тыс деревянных, которые им наобещало *****.
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14.06.2022 20:45 Відповісти
Коли? З першого вересня?
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14.06.2022 20:37 Відповісти
Зброя для ЗСУ вже в дорозі.
Усі кораблі США зі зброєю для України вже вийшли до Атлантики.
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14.06.2022 20:49 Відповісти
Прочитал ту статью из вашингтон пост и там такого и близко нету, очень бы хотелось, но, цензор обратно пишет непонятно что?
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14.06.2022 20:59 Відповісти
Неуважно читав. https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/14/russia-ukraine-war-putin-news-live-updates/
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14.06.2022 21:11 Відповісти
не уподобляйся руснявым фэйкометам, покажи мне хоть один на marinetraffic.
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14.06.2022 21:05 Відповісти
На marinetraffic треба було заглядати з тиждень тому, а согодні потрібно спостерігати за подіями у Новій Каховці...
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14.06.2022 21:37 Відповісти
Во-первых тяжелые грузовые корабли США - Европа плывут не менее 2х недель. я marinetraffic мониторю уже месяц, как все эти фейкометы пошли для накручивания плюсов. Фильтр по USNS. ******** кто-то, что плывет, 100500 плюсиков поставят и всё - откуда эта инфа вся пошла, хер знает. *********** под плинтус, ни одного пруфа.
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14.06.2022 23:38 Відповісти
ты тупо кацапски ********! Это во первых. и во вторых кстати, нульовка от 24.05.22
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15.06.2022 00:14 Відповісти
Нет. По теме-то есть что сказать?
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15.06.2022 10:05 Відповісти
Головне щоб навчені люди керували а не як з м777 - не засипали реагент спеціалісти і угробили 2 своли.
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14.06.2022 21:13 Відповісти
Звідки інфа?
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14.06.2022 23:56 Відповісти
Який саме "реагент"? І для чого саме він застосовується у М777? КУДИ саме той реагент "засипається" - в пороховий заряд чи в механізми? З чим він реагує в гарматі? Якщо в ствол - то як він там розподіляється для рівномірності? Мені цікаво як людині що займається зброєю і користується практично
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15.06.2022 04:01 Відповісти
Ждать ще довго відповіді?
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15.06.2022 18:50 Відповісти
Всі претензії до пліснявої влади. Америці, як і всім хто допомагає, можете лише дякувати.
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14.06.2022 20:51 Відповісти
Сьогодні зателефоную в Пентагон і попрошу щоб тобі особисто повідомили...Навіщо задавати дурнуваті питання?
На все що нам постачають та обіцяють ти повинен відповідати однозначно - дякую і все! Заруби на носі і всі ніші зарубіть - Захід нам нічого не винен! Не постачають - то їхнє право, а не обов'язок! ПОставили -дякуйте, а не нийте! А азвгалі-то всі питання чого у нас ніхрена немає - до нашої Влади!
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14.06.2022 21:46 Відповісти
Частина відповідальності все ж лежить на підписантах Будапештського меморандуму.
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14.06.2022 22:11 Відповісти
И что там, в том Будапеште? Прописано проявить озабоченность и собрать ООН? Подписанты это выполнили. Какие к ним претензии? Аааа... текст меморандума немного по дебильному написан... мы вам ядерное оружие, а вы нам уверения в горячей любви... Так то может его составлять надо было по другому?
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14.06.2022 22:59 Відповісти
Может и надо было по другому. но это они уже будут рассказывать другой стране, которую будут уламывать отказаться от ЯО, в обмен на... что-то там. А в ближайшие пол века таких стран будет ну очень много. И не все они будут цивилизованными и европейскими. Будет гонка вооружений не хуже чем после второй мировой. Это будут веселые несколько десятилетий.
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15.06.2022 01:10 Відповісти
Потрібні такі як на фото і з такими ракетами.
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14.06.2022 20:37 Відповісти
Невже з новітнього РСЗВ важче влучити чим з радянського смерча?
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14.06.2022 20:37 Відповісти
самое смешное что таки да
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14.06.2022 21:45 Відповісти
Я не могу понять, почему наши не могут договориться с бриттами или американцами по поводу отпускников-артиллеристов Himars и MLRS? Для начала 20 машин, 100 человек, по 30т. $/мес. Получается 3 млн. $/мес.+страховка 20 млн. $, ну даже 2 месяца, меньше 50млн. $. А там наши с учебы приедут.
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14.06.2022 20:42 Відповісти
потому что запад это не рашка, никаких прокси отпускников это зашквар
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14.06.2022 20:44 Відповісти
Це не зашквар. Якщо Штатам не чужі цінності цивілізованого світу, вони зобов'язані надати Україні всіляку підтримку у боротьбі з абсолютним злом. І "відпускниками" теж. Форму цієї участі можна додумати. Адже Штати ще донедавна активно допомагали нам знищувати наші ракети на одному з українських хімзаводів.
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14.06.2022 20:50 Відповісти
Вiльху теж Штати знищували ? Нептун?
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14.06.2022 20:59 Відповісти
drowsy_cat

"вони зобов'язані надати Україні всіляку підтримку у боротьбі з абсолютним злом."
1) Так вони і надають, тільки на де що потрібний час, а миттєво та по помаху чарівної палички тільки у казках буває.
2) Ні Штати, ні Британія нам нічим і нічього не зобов'язані, а допомагають з особистої доброї волі.
Нагадати, що перші поставки зброї зі Штатів були ще в другій половині грудня 2021, а з Британії в січні?

Якесь у Вас совкове мислення, прямо як у Зе та його недолугих палких прихильників, що нам весь час ВСІ, УСЕ, причому МИТТЄВО винні, ще і воювати за нас ПОВИННІ.
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14.06.2022 21:04 Відповісти
Оцей drowsy_cat - *******, або сволота; дебіл-анархіст, короче. Вони всі такі.
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14.06.2022 21:29 Відповісти
Так не зашквар

За його словами, син покинув британську армію в березні 2022 року, щоб продовжити службу в рядах іноземного батальйону ЗСУ.Джерело: https://censor.net/ua/p3347495
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14.06.2022 21:39 Відповісти
Найти ЧВКшников, ветеранов или как инструкторов оформить.
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14.06.2022 20:58 Відповісти
В нормальном Мире действует власть Закона. У дикой русни - закон власти. Вам в какую сторону?
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14.06.2022 21:02 Відповісти
В нормальном мире да действуют законы, но мы воюем с орками, которые не придерживаются никаких правил, убивают и насилуют мирных жителей и понимают только силу. Поэтому нужно действовать по принципу Израиля - для выживания годятся любые методы.
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14.06.2022 21:13 Відповісти
Це вже є

За його словами, син покинув британську армію в березні 2022 року, щоб продовжити службу в рядах іноземного батальйону ЗСУ.Джерело: https://censor.net/ua/p3347495
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14.06.2022 21:41 Відповісти
а на туканах хто літав в Афганістані?
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14.06.2022 21:01 Відповісти
американські добровольці вже воюють у складі ЗСУ. Не бачу тут зашквару якщо тіж добровольці будуть керувати MLRS або F16
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14.06.2022 21:08 Відповісти
на рахунок літаків ..проблема навіть не в пілотах,думаю є проблема з їх техобслугою на місці та злітно-посадковими смугами..
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14.06.2022 21:41 Відповісти
є ж добровольці ,правда не діючих військових і їх небагато зважаючи на масштаб агресії,тому звичайно потрібно своїх готувати...
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14.06.2022 21:35 Відповісти
Чому ні. Офіційно працевлаштуватися в ЗСУ. Якщо має військовий досвід, а тим більше таку спеціальність.
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14.06.2022 21:57 Відповісти
Якщо подібне і буде - то про це ніхто тобі не доповідатиме! І так он кацапня на всіх перехрестях верещить, що вони воюють не з "хахлами" а з усією НАТОю" Саме тому вони нас перемогти ніяк не можуть! Нагадать про "білі колготки" (естонських снайперш)? Про "легіон негрів на "Абрамсах"? Про "польські гусарські ескадрони"?
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15.06.2022 04:06 Відповісти
в хозяйстве все сгодится
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14.06.2022 20:44 Відповісти
Благослови Господь
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14.06.2022 20:45 Відповісти
Рогатки є? Теж підійде, дрони будемо збивати.
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14.06.2022 20:56 Відповісти
та давайте вже
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14.06.2022 21:05 Відповісти
Надо в срочном порядке размещать заказы на заводах.
В США нет столько и такого оружия как нам надо для борьбы с мордором. Например "три топора" всего существует в мире 1200+ штук. Во время WW-2 CIF умудрялись спускать со стапеля 1 судно за 22 суток /корабли строят годами/ и было много верфей, чтобы восполнить потери по судоходству. Что-то подобное надо и сейчас. Касается прежде всего РСЗО, любых типов ракет. Параллельно массовое обучение,включая на F-16.
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14.06.2022 21:43 Відповісти
Кригсмарине, каждые сутки получали одну подводную лодку
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14.06.2022 23:03 Відповісти
В результате охота за конвоями превратилась к 1943 г к охоте за немецкими подлодками. Шло по нарастающей - и радары и авиация и эсминцы. И гоняли фрицов от Исландии до экватора и Латинской Америки. А как хорошо все начиналось. Почти как у карлика.
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14.06.2022 23:09 Відповісти
...ну, а в догонку Военно-космические Силы Рейха получили...Карл, не больше и не меньше - 5000 ракет Фау-2!!!. Теперь почему становиться понятно про Вундерфафлю, которой грезил Алоизыч... его немного подкачали физики: видать педантично считали-пересчитывали атомы в бонбах
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15.06.2022 06:07 Відповісти
чотири високомобільні артилерійські реактивні системи M142, або HIMARS, були відправлені до України Джерело: https://censor.net/ua/n3347962
********
Дякуємо Сполученим Штатам і народу Америки! Будь-яка допомога корисна для України!
Але, хлопці та дівчата, - нам потрібні були вже вчора не 4 (чотири) ракетні системи ЗВ, а хоча б 404 (чотириста чотири)!
Тоді ситуація зміниться!
В Америці є приказка, - тайм із мані (час - це гроші).
А в Україні тепер, час, - це життя!!!
Чим швидше нам постачатимуть зброю, - тим більше буде збережено життів українців!!!
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14.06.2022 23:05 Відповісти
Сказали, что 4, а дадут 50, для орков будут сюрпризы.
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15.06.2022 01:03 Відповісти
Украинской ПВО сегодня были перехвачены 2 (ДВЕ, Карл!!!) ПКР П-800 "Оникс" (он же "Яхонт")...

Это очень трудная (ибо сверхзвуковая) и дорогостоящая цель...

Браво, ПВО Украины...
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15.06.2022 00:54 Відповісти
 
 