У окупантів проблеми з комплектуванням підрозділів: "Тут 150 человек отказников. Кто второй раз захочет в такую жопу, бл#", - перехоплення ГУР. АУДIО
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Російська 64-а окрема мотострілецька бригада, що чинила звірства в Бучі, має проблеми з поповненням особовим складом.
Про це свідчить перехоплена розмова офіцерів 64-ї ОМСБр ЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР Міноборони.
В ході розмови підлеглий офіцер питає у свого командира щодо правдивості чуток про звільнення Шойгу. Командир спростовує: "Ні, наче. Ось він нещодавно Омурбекову (командиру 64 бригади) зірку вручав (звання полковника)".
Окупанти обговорюють обіцяні російською владою грошові надбавки: "Зає… (пречудово). А то у нас відмовників просто взагалі – море". В їхньому підрозділі практично неможливо набрати належну кількість бажаючих служити: "Тут 150 відмовників. Всі, хто звідти приходить. Їх ніхто і засуджувати не має права. Ну, хто вдруге захоче в цю дупу?".
Нагадаємо, що 64 ОМСБр саме той підрозділ, що чинив жахливі злочини під час окупації Бучі. Після звільнення Бучі, командир 64 ОМСБр, Азатбек Омурбеков, отримав державні нагороди РФ та позачергове звання.
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