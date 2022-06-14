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У окупантів проблеми з комплектуванням підрозділів: "Тут 150 человек отказников. Кто второй раз захочет в такую жопу, бл#", - перехоплення ГУР. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська 64-а окрема мотострілецька бригада, що чинила звірства в Бучі, має проблеми з поповненням особовим складом.

Про це свідчить перехоплена розмова офіцерів 64-ї ОМСБр ЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР Міноборони

В ході розмови підлеглий офіцер питає у свого командира щодо правдивості чуток про звільнення Шойгу. Командир спростовує: "Ні, наче. Ось він нещодавно Омурбекову (командиру 64 бригади) зірку вручав (звання полковника)".

Окупанти обговорюють обіцяні російською владою грошові надбавки: "Зає… (пречудово). А то у нас відмовників просто взагалі – море". В їхньому підрозділі практично неможливо набрати належну кількість бажаючих служити: "Тут 150 відмовників. Всі, хто звідти приходить. Їх ніхто і засуджувати не має права. Ну, хто вдруге захоче в цю дупу?".

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Нагадаємо, що 64 ОМСБр саме той підрозділ, що чинив жахливі злочини під час окупації Бучі. Після звільнення Бучі, командир 64 ОМСБр, Азатбек Омурбеков, отримав державні нагороди РФ та позачергове звання.

Автор: Володимир Янченко
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Укроп пуля вправит мозг, а жОна получит бутылку постного ,пол кило гречки ,застебнутое лощье великим пидором по имени *****...
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14.06.2022 21:00 Відповісти
Доки ЄС та решта світу спонсують рашистов доти буде війна.
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14.06.2022 21:02 Відповісти
Але ж лізуть, як таракани, і на сході і в Харківській області
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14.06.2022 21:02 Відповісти
Знову "перехоплення". А це ті самі, що " перехоплювали" розмову Байдена і Порошенка? Чи тільки медведчука і Порошенка?
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14.06.2022 22:25 Відповісти
Это старое. Еще за апрель.
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14.06.2022 22:39 Відповісти
 
 