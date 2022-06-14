У окупантів проблеми з комплектуванням підрозділів: "Тут 150 человек отказников. Кто второй раз захочет в такую жопу, бл#", - перехоплення ГУР. АУДIО

Російська 64-а окрема мотострілецька бригада, що чинила звірства в Бучі, має проблеми з поповненням особовим складом.

Про це свідчить перехоплена розмова офіцерів 64-ї ОМСБр ЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР Міноборони.

В ході розмови підлеглий офіцер питає у свого командира щодо правдивості чуток про звільнення Шойгу. Командир спростовує: "Ні, наче. Ось він нещодавно Омурбекову (командиру 64 бригади) зірку вручав (звання полковника)".

Окупанти обговорюють обіцяні російською владою грошові надбавки: "Зає… (пречудово). А то у нас відмовників просто взагалі – море". В їхньому підрозділі практично неможливо набрати належну кількість бажаючих служити: "Тут 150 відмовників. Всі, хто звідти приходить. Їх ніхто і засуджувати не має права. Ну, хто вдруге захоче в цю дупу?".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обговорюють способи імітації бойових поранень: "Предлагал гранату #бнуть, РГДшку, чтоб 8 человек сразу затрехсотилось", - перехоплення ГУР. АУДIО

Нагадаємо, що 64 ОМСБр саме той підрозділ, що чинив жахливі злочини під час окупації Бучі. Після звільнення Бучі, командир 64 ОМСБр, Азатбек Омурбеков, отримав державні нагороди РФ та позачергове звання.