У Маріуполі російські окупанти підключили електрику "для картинки": дозволено увімкнути не більш однієї лампочки на квартиру, - Андрющенко
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Частково в одному районі Маріуполя підключили електрику, але мешканцям дозволено увімкнути не більш однієї лампочки в квартирі.
Про це повідомив у радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Електрика. Частково в Центральному районі Маріуполя підключено електропостачання. В обсязі, достатньому для створення таких гарних фото про "життя повертається". В реалії мешканцям дозволено увімкнути не більш однієї лампочки в квартирі та … все. Холодильник, кондиціонер, пральна машина, навіть головний друг пропаганди телевізор - під забороною. В разі виявлення, щонайменше - відключення. В реальності - пара квартир вмикає холодильник пів кварталу без світла. Зато фоточкі гарні, можна знову волати про "життя покращилось", - написав Андрющенко.
Будь ласка, зачекайте...
Згадалося начебто віддалене, але якщо замислитись, то в тему. "Стволы коммунизма" у Сорокіна...
САЖЕНЦЫ
Монотонно грохоча, поезд пролетел длинный мост.
За окнами снова замелькал смешанный лес.
Кропотов вышел из купе в коридор, встал рядом с Тутученко.
Вагон сильно качало. Сквозняк колыхал накрахмаленную занавеску.
Тутученко курил, пуская дым в открытое окно.
- Сквозь леса, сквозь цепи горных кряжей дальше, дальше, дальше на восток... - рассмеялся Кропотов, разминая сигарету.
- Семьдесят стремительных пейзажей за неделю поезд пересёк, - не оборачиваясь, пробормотал Тутученко.
- Да вот уже восьмой рассвет встает, - Кропотов зевнул, чиркнул спичкой и, слегка подтолкнув Тутученко, кивнул на соседнее купе. - Едет, едет, едет садовод...
- Та я знаю, - отмахнулся Тутученко, - он везёт с собою на восток коммунизма маленький росток.
Садовод из седьмого купе пил чай вприкуску.
Месяц с лишним он в дороге был. По земле ходил, по рекам плыл. Где на лошади, а где пешком - шёл к заветной цели прямиком.
Он трудился от зари и до зари...
Год проходит, два проходит, три.
И стоят среди полярной мглы коммунизма мощные стволы.
Кропотов побывал в тех краях дважды.
В первый раз с делегацией подмосковных ударников, во второй - через три года, против своей воли.
Впервые увиденные саженцы вызвали чувство жалости и желание помочь им. Они едва достигали роста человека, четырёхгранные стволы были тонки, мягкая, словно побеги зелёного горошка, колючая проволока робко курчавилась, шелестела на ветру.
Спустя три года картина изменилась.
Стволы раздались вширь, далеко ушли в бледное северное небо. Колючая проволока перекинулась с одного на другой и уже не шелестела, даже не звенела, а неподвижно застыла, самонатянутая донельзя.
(с) Владимир Сорокин, фрагмент романа "Норма"