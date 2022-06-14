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Розраховую, що Австрія усвідомлює стратегічну роль України як гаранта безпеки Європи, - Стефанчук зустрівся із спікером парламента Австрії Соботкою

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

соботка,стефанчук

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся з Президентом Національної Ради Республіки Австрія Вольфгангом Соботкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВР. 

Спікери обох парламентів обговорили підтримку України на її шляху до отримання статусу кандидата в члени ЄС, участь Австрії у відбудові України, покарання агресора за розв’язання війни проти України.

"Розраховую, що Австрія усвідомлює стратегічну роль України як гаранта безпеки Європи та економічний потенціал нашої держави і виступатиме на підтримку членства України в ЄС", — зазначив Руслан Стефанчук.

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Голова Верховної Ради України наголосив на важливості підтримання регулярного міжпарламентського діалогу між країнами та прийняття Парламентом Австрії рішення про визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

Руслан Стефанчук подякував за різнопланову допомогу та запросив Президента Національної Ради здійснити візит до України.

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Автор: Роман Свиридович
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ось ***** ця дурна, жирна свиня під час війни поїхала в Австрію? толку ж від неї ніякого, ****** зе-бидло.
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14.06.2022 21:14 Відповісти
Як навіщо дочка у того борова там навчається. Катаються до своїх викормишів, більше ж нічого робити. Всі патріоти України навчаються закордоном.
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14.06.2022 21:35 Відповісти
Не можна Стефанчука за кордон по допомогу посилати. Йому не дадуть. Його квітучий вигляд і велетенські об'єми породжують у іноземних громадян сумніви у факті самої війни. Я б не повірив у африкснський голод у якійсь Руанді, якби їжу просив от такий вгодований чорношкірий африканець.
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14.06.2022 21:32 Відповісти
Краще б Порошенка послали. Скільки є нормальних людей в Україні, але зекоманді вони не потрібні.
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14.06.2022 21:38 Відповісти
А зачем встречаются с откровенно коррумпированными Газпромом политиками? Смысл?
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14.06.2022 22:46 Відповісти
 
 