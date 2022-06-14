У Німеччині вважають, що чимало українців залишаться в країні і після закінчення війни
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Міністри внутрішніх справ та праці Німеччини, відвідуючи установу для прийому біженців у Берліні, сказали, що багато українських біженців залишаться в країні навіть після закінчення війни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.
За словами міністра праці Губертуса Гайля, інтеграція біженців у Німеччині відбувається "великими кроками".
"Навіть якщо війна незабаром застопориться і буде досягнуто припинення вогню, руйнування будуть настільки серйозними, що повернення багатьох людей за короткий час нереальне", - вважає Гайль.
"От чому ми в Німеччині довше потребуватимемо щедрості", - додав він.
Сенатор Берліна із соціальних питань Катя Кіппінг також вважає, що кількість українських воєнних біженців у столиці може знову збільшитися.
На цей момент кількість тих, хто прибуває в Берлін, трохи знизилася до 500 осіб на день, "але ми повинні очікувати раптового збільшення в будь-який час", - вважає Кіппінг.
За її словами, темпи прибуття залежать від ходу війни та подій в інших країнах, які приймають українців.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії громадяни Німеччини пожертвували Україні 812 мільйонів євро – це максимальна номінальна сума пожертвувань з часів Другої світової війни.
Будь ласка, зачекайте...
В мене там знайомі живуть, в Берліні, айтішники. Взагалі німецька для цього не потрібна. Добре володіють англійською, трошки німецькою розмовною, якихось пильг для біженців не потребує, окрім хіба шо права вид жа жительство, бо це дає право там жити й працювати.
До речі, в нас мало розуміють, що вступ до ЄС дасть нам право працювати в Європі і жити там в будь-якій країні, бо це вільний ринок праці.
В итоге больше ,чем в Украине или к примеру Прибалтике заработать чистыми точно не получится.
Заработок будет больше,а налоги все сведут к той же сумме,а при всех арендах наверное ещё и меньше получится (вряд-ли они будут пользоваться жильем для беженцев)
Но первичная помощь далека от совершенства,впрочем как и везде на западе-к примеру хотите пройти ЯМР -на бесплатное очередь в 3 месяца,внеочереди -600 евро,ну и т.п.
До уровня жизни (относительного для квалифицированного специалиста)-очень все забюрократизировано,немецкий язык сложен,культура с большой добавкой цветного населения в крупных городах
Кстати, Германии нормально. Они еще и разбавят арабов нашей кровью. И правильно сделают.
Так что вряд-ли кто то там сильно разбавит в итоге.
фу. гыдота.
Но большинство поехало вообще не работать,а бесплатно жить.
У нас с Черкасс таких полно-хотя на область фактически ничего не попало,и беженцы они относительные.
вполне онемечились.
А арабам нічого ображатись - вони теж постраждали від геноциду Путіна, Меркель і тоді не суперечила Вольдемару. І зараз німці йому не суперечать а намагаються зберегти "морду ліца". Вони були його форпостом в Європі - усі його сотоварищі крупні власники в Німеччині.
гонять штольца - постоянно обещать, но ничего не давать...
Саме рашистська воєнна агресія винна у міграційному бумі.
Втікачі приїдуть у гості, коли Україну відбудують після війни, саме тоді вони приїдуть, щоб проголосувати на наступних виборах та обрати нам якусь чергову дичину. Може нашим наступним президентом буде чорношкірий гей, і тоді нас до ЄС таки нарешті візьмуть.