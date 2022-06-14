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Новини СуспільствоЗа кордономВійна в Україні
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біженці (1015) Німеччина (4521) українці (2382)

У Німеччині вважають, що чимало українців залишаться в країні і після закінчення війни

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

німеччина

Міністри внутрішніх справ та праці Німеччини, відвідуючи установу для прийому біженців у Берліні, сказали, що багато українських біженців залишаться в країні навіть після закінчення війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

За словами міністра праці Губертуса Гайля, інтеграція біженців у Німеччині відбувається "великими кроками".

"Навіть якщо війна незабаром застопориться і буде досягнуто припинення вогню, руйнування будуть настільки серйозними, що повернення багатьох людей за короткий час нереальне", - вважає Гайль.

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"От чому ми в Німеччині довше потребуватимемо щедрості", - додав він.

Сенатор Берліна із соціальних питань Катя Кіппінг також вважає, що кількість українських воєнних біженців у столиці може знову збільшитися.

На цей момент кількість тих, хто прибуває в Берлін, трохи знизилася до 500 осіб на день, "але ми повинні очікувати раптового збільшення в будь-який час", - вважає Кіппінг.

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За її словами, темпи прибуття залежать від ходу війни та подій в інших країнах, які приймають українців.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії громадяни Німеччини пожертвували Україні 812 мільйонів євро – це максимальна номінальна сума пожертвувань з часів Другої світової війни.
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Топ коментарі
+23
Серед моїх знайомих та колег за кордон дременули у першу чергу ті хто голосували за членограя і їм какая разніца
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14.06.2022 21:39
+19
Це з одного боку, а з другого багатьом не буде чого повертатися в Україну, якщо втрачені житло, майно.
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14.06.2022 21:12
+14
Кожна країна з будь-якої ситуації буде для себе шукати щось позитивне, й користь. вони дітям жінкам дадуть умови, щоб покращити генофонд, чому б ні. Кожен бореться за людський ресурс як може. он США науковців і талановитих людей приманювали і забирали з всіх помийок світу типу срср і тд, даючи нормальне життя. хто винен українцям що в них дебільна влада яку вони ж самі і обрали. які не забезпечили ні безпеку ні нормальний рівень життя нічого...
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14.06.2022 21:30
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Це з одного боку, а з другого багатьом не буде чого повертатися в Україну, якщо втрачені житло, майно.
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14.06.2022 21:12 Відповісти
так,якщо втрачено житло,та є діти, то краще бути там,у німців добра соціальна підтримка на дітей..
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14.06.2022 21:19 Відповісти
Давай почнемо, що не всі готові займатися низькокваліфікованою працею там, якщо в Україні є нормальний фах і пристойна зп. До того ж за аренду житла по-любому треба платити, що тут, що там.
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14.06.2022 21:25 Відповісти
ну спочатку, поки не вивчив мову - низькокваліфікованою. А за 2-3 роки, коли мову вивчив - підвищуєш рівень.
В мене там знайомі живуть, в Берліні, айтішники. Взагалі німецька для цього не потрібна. Добре володіють англійською, трошки німецькою розмовною, якихось пильг для біженців не потребує, окрім хіба шо права вид жа жительство, бо це дає право там жити й працювати.
До речі, в нас мало розуміють, що вступ до ЄС дасть нам право працювати в Європі і жити там в будь-якій країні, бо це вільний ринок праці.
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14.06.2022 21:37 Відповісти
Ну и на кой айтишникам та Германия?
В итоге больше ,чем в Украине или к примеру Прибалтике заработать чистыми точно не получится.
Заработок будет больше,а налоги все сведут к той же сумме,а при всех арендах наверное ещё и меньше получится (вряд-ли они будут пользоваться жильем для беженцев)
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14.06.2022 21:45 Відповісти
Відповідь - рівень життя (медицина, освіта, інфраструктура, культура, etc.)
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14.06.2022 21:51 Відповісти
Рівень життя дають гроші. А не країна перебування.
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14.06.2022 22:01 Відповісти
В країнах 3-го світу погане повітря, екологія. Може не бути якісних продуктів, напоїв. Проблеми з персональною безпекою якщо ти не депутат.
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14.06.2022 23:40 Відповісти
В Америці офігєнна персональна безпека, коли у кожної тварини ствол у кишені. Достатньо згадати скільки народу вбивають любителі пастрілять в школах чи на масових заходах.
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15.06.2022 01:22 Відповісти
Ну про медицину немного рассмешили-я врач,не раз был в Австрии и Германии на коференциях-могу сказать одно-особого качества медицины там нет,есть отдельные направления (протезирование,онкология ) которые заметно лучше из-за финансирования.
Но первичная помощь далека от совершенства,впрочем как и везде на западе-к примеру хотите пройти ЯМР -на бесплатное очередь в 3 месяца,внеочереди -600 евро,ну и т.п.
До уровня жизни (относительного для квалифицированного специалиста)-очень все забюрократизировано,немецкий язык сложен,культура с большой добавкой цветного населения в крупных городах
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14.06.2022 22:01 Відповісти
медицина освіта на то все гроші треба мати, культура - мультікультура, субкультура-гендер і решта, знову переслідування жидів (ні, не німці, біженці з Африки переслідують), податки 50%, офігенська фіскальна машина, і при тому пані мєркєль прошляпілі, демократія хм, досить своєобразна. Люди якось бастували проти підняття оплат за щось там чи вивіз сміття чи ще щось, так їм сказали що зараз в ще раз так піднімемо...і люди розішлися. Коротше мають і свої проблеми.
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14.06.2022 22:25 Відповісти
Ви помиляєтеся.
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14.06.2022 22:56 Відповісти
навіть польські сертифікати у німців не рахуються, а наші тим більше, то ж так, низкокваліфікована праця, якою в Німеччині немає кому займатися, бо біженці з Африки не хочуть працювати, і німці як вважали себе самими-самими так і вважають далі себе самими-самими, дуже пихаті.
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14.06.2022 22:17 Відповісти
саме з дітлахами там і не варто перебувати, дитині тим більше буде тяжко це все і мова і культура їх, абсолютно все не так як у нас.
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14.06.2022 22:28 Відповісти
Германия выкормила монстра, а теперь пришло время и ей пожинать плоды своей деятельности
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14.06.2022 21:34 Відповісти
на себя посмотри. Украина занималась тем же самым - кормила монстра. Или свое говно не пахнет?
Кстати, Германии нормально. Они еще и разбавят арабов нашей кровью. И правильно сделают.
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14.06.2022 21:41 Відповісти
Пардон, я что страна? С тобой все в порядке, может таблетку забыл выпить?
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14.06.2022 21:53 Відповісти
що за дурню пан пише? ми що, корови чи собачки, щоб нашу кров розбавляли ще чиєюсь, будь-хто? Най німці собі розбавляють як хочуть і чим хочуть. Того монстра що ми годували, то ми й розплачуємося, а німці хитрі(їх політики), профіти їм, а розплачуватися іншим.
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14.06.2022 22:19 Відповісти
араби не асимілюються
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15.06.2022 08:41 Відповісти
Ці партайгеносси міністри з радістю очікують нову українську кров у колись могутню, а нині сцикливу германську націю 👿
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14.06.2022 21:16 Відповісти
нічого вони не радіють,у них вистачає біженців і без українців..
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14.06.2022 21:22 Відповісти
те беженцы немножко другого качества
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14.06.2022 21:42 Відповісти
Те беженцы (цветные) более привилигерованные судя по замыслам глобалистов.
Так что вряд-ли кто то там сильно разбавит в итоге.
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14.06.2022 21:47 Відповісти
Хтось же має мити німецькі туалети і обслуговувати німецьких пенсіонерів в будинках пристарілих. Тому ганси непогано так прилаштувалися на війні в Україні
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14.06.2022 21:23 Відповісти
у вас москалей немытые туалеты - больная тема. Вы что, их вообще никогда не моете, я не пойму?
фу. гыдота.
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14.06.2022 21:38 Відповісти
Чеський мийник туалетів докорює мені, що я москаль, при цьому сам пише москалячою? Ти серйозно?!!
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14.06.2022 21:56 Відповісти
Туалеты -это образно про неквалифицированный труд.
Но большинство поехало вообще не работать,а бесплатно жить.
У нас с Черкасс таких полно-хотя на область фактически ничего не попало,и беженцы они относительные.
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14.06.2022 22:04 Відповісти
О еще одна сволочь кремлевская в вышиванке про туалеты. Это любимая и старая песня кацапских дибилов
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14.06.2022 21:48 Відповісти
После этой дичи про Шольца,что показали 10 минут назад "гумористи",могут и завтра вышвырнуть
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14.06.2022 21:22 Відповісти
Так а хто такого говнокомандуючого вибрав? Государство чи всеж насєлєніє?
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14.06.2022 21:27 Відповісти
Кожна країна з будь-якої ситуації буде для себе шукати щось позитивне, й користь. вони дітям жінкам дадуть умови, щоб покращити генофонд, чому б ні. Кожен бореться за людський ресурс як може. он США науковців і талановитих людей приманювали і забирали з всіх помийок світу типу срср і тд, даючи нормальне життя. хто винен українцям що в них дебільна влада яку вони ж самі і обрали. які не забезпечили ні безпеку ні нормальний рівень життя нічого...
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14.06.2022 21:30 Відповісти
покращити генофонд? а чому українці мають стати підкором для їх генофонду? і у нас тут не помойка, не смітник, порівння недоречне. У німців теж влада ...не дуже. Вибачайте, але забезпечувати більш меньш рівень життя за рахунок дешевого русского газу - не номер.
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14.06.2022 22:32 Відповісти
И правильно сделают.
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14.06.2022 21:35 Відповісти
А шо такое, арабы не довольны?
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14.06.2022 21:36 Відповісти
арабам по фигу. Они себя сейчас в Германии неплохо чувствуют. бабы с накаченными губами, нарощеными ногтями, накладными ресницами, размалеванные, джинсы в обтяжку - ну точно наши, но с какого-то дешевого базара. Курят, пьют пиво - ну не отличить от наших, только более сытыми выглядят. Какие там хиджабы, о чем вы))
вполне онемечились.
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14.06.2022 21:40 Відповісти
Брехня!
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14.06.2022 21:49 Відповісти
від яких ваших? від ваших московських циган?
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14.06.2022 22:34 Відповісти
Серед моїх знайомих та колег за кордон дременули у першу чергу ті хто голосували за членограя і їм какая разніца
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14.06.2022 21:39 Відповісти
и это больше всего бесит
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14.06.2022 21:43 Відповісти
а ви подивіться на це інакше, може вони там і правда зостануться.
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14.06.2022 22:35 Відповісти
Серед моїх знайомих також тільки вони, всі за кордоном, Порохоботи чомусь усі залишились в Україні. Парадокс!
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14.06.2022 22:33 Відповісти
тотальная корупція - наслідок олігархії, інші країни олігархії позбавилися, і ми зможемо.
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14.06.2022 22:36 Відповісти
звернули увагу, як вони ввернули позицію Шредера і кампашки - навіть війна застопориться і буде досягнуто припинення вогню. В цьому і суть проблеми соцдеків. Тому і зброї не дають, бо українці можуть виграти.
А арабам нічого ображатись - вони теж постраждали від геноциду Путіна, Меркель і тоді не суперечила Вольдемару. І зараз німці йому не суперечать а намагаються зберегти "морду ліца". Вони були його форпостом в Європі - усі його сотоварищі крупні власники в Німеччині.
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14.06.2022 21:54 Відповісти
там не араби, більше мароканці, ефіопи, сірійці і таке враження що більшість з них ті, що підтримували асада і русскіх відповідно, а зовсім не ті, що постраждали. Ну бо, якщо би пан чудом врятувався би з війни з під бомбардувань з родиною, став би пан розкладати ноги, хамити, вбивати і поводитися як остання тварюка? ні. А чи можна таку поведінку і таку чорну невдячність пояснювати тим, що людина жила в наметі серед пісків? теж ні.
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14.06.2022 22:40 Відповісти
макронить - часто звонить по телефону, долго и бес толку болтать по телефону...
гонять штольца - постоянно обещать, но ничего не давать...
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14.06.2022 22:05 Відповісти
Ну і чим не стимул для Німеччини інтенсивніше надавати нам важке озброєння?)
Саме рашистська воєнна агресія винна у міграційному бумі.
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14.06.2022 22:11 Відповісти
Самое лучше в Канаде. Уровень жизни отличный и народа не так как в Европе.
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14.06.2022 22:14 Відповісти
В канаді клімат - дєрьмо.
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15.06.2022 01:14 Відповісти
Раскудахтались колбасники. Платите...С ****** Пушкин ручкался и в десны долбился?
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14.06.2022 22:14 Відповісти
Залишаться, бо жити у знищеній країні ніхто з них не захоче. Життя ж одне і воно вже не повториться.

Втікачі приїдуть у гості, коли Україну відбудують після війни, саме тоді вони приїдуть, щоб проголосувати на наступних виборах та обрати нам якусь чергову дичину. Може нашим наступним президентом буде чорношкірий гей, і тоді нас до ЄС таки нарешті візьмуть.
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14.06.2022 22:45 Відповісти
Конечно останутся почти все, кроме стариков. После войны население Украины уменьшится на 3-4 млн. Большинство не захочет возвращаться. К чему возвращаться - послевоенная разруха и нищета на 3- 5 лет...
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14.06.2022 22:50 Відповісти
Після війни, перестануть платити пенсії тим, чиї діти виїхали з України. Бо в Україні солідарна система пенсій. От хай уїхавші самі кормлять своїх предків
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15.06.2022 01:25 Відповісти
Як зустріну німця у Львові, буду відразу бити в рило.
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14.06.2022 22:56 Відповісти
Будут очень разочарованы халявщики когда придется в один момент устроиться на работу.
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15.06.2022 00:01 Відповісти
Чудово. За ******** зайплатять. І не про мову, роботу тут лялякати, а як титульні ьіженці щ айфонами своя громада, своя мова, не працювати, створювати свої банди наркоторговців ви знаєте про кого
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15.06.2022 00:23 Відповісти
Люди завше у пошуках кращого життя для себе і головне для своїх дітей.
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15.06.2022 05:20 Відповісти
А на Батьківщину і Національну Гідність насрати. Так, як і тобі.
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15.06.2022 08:30 Відповісти
Сомнительно. Украинцы в Германии живут в лагерях для беженцев вместе с арабами и африканцами. А требования у украинцев судя по интернету гораздо завышенные чем у неприхотливых африканцев.
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15.06.2022 08:13 Відповісти
 
 