"Рамштайн-3" збере близько 50 країн, які підтримують Україну, - посол США при НАТО Сміт
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Засідання Контактної групи з питань оборони України, яке має відбутися 15 червня в Брюсселі, збере представників оборонних відомств близько 50 країн, які так чи інакше забезпечують підтримку ЗСУ в умовах російської агресії.
Про це повідомила в вівторок під час онлайн-брифінгу постійна представниця США при НАТО посол Джуліанна Сміт, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У середу США організовують засідання Контактної групи з питань оборони України, що збере разом представників близько 50 країн, які наразі забезпечують підтримку Україні",- зауважила Сміт.
Вона уточнила, що зустріч відбудеться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Зокрема, за її словами, обговорюватиметься ситуація на місцях ведення бойових дій в Україні. Учасники обговорять, "яку додаткову військову допомогу вони можуть надати Україні у близькій та середній перспективах, а також у подальшому", щоби допомогти їй забезпечити перемогу в цій війні.
Сполучені Штати, зі свого боку, підтвердять, що підтримуватимуть Україну, допоки це буде необхідним, зауважила посол. У цьому зв’язку вона нагадала, що з моменту початку роботи адміністрації Байдена Сполучені Штати надали Україні $5,3 мільярда допомоги у сфері безпеки.
Наступного дня, в четвер, у Брюсселі відбудеться міністерська зустріч НАТО на рівні глав оборонних відомств країн-членів Альянсу. Питання щодо реагування НАТО на нинішню ситуацію безпеки, пов’язану з війною Росії проти України, а також політики стримування й оборони Альянсу та підтримки України стоятимуть на порядку денному цієї зустрічі.
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Про це заявив заступник міністра оборони США.
Інакше кажучи, Штати будуть коригувати вогонь наших РСЗВ. Сподіваюсь, це не змагання в політичній дисципліні «Хто більше наобіцяє українцям».
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This was announced on Tuesday by US Deputy Secretary of Defense for Political Affairs Colin Cole.
These MLRS have high-power precision-guided munitions, so when using this military equipment, there is no need to massively spend ammunition.
The impact of the powerful MLRS transferred to Ukraine is comparable to the consequences of air strikes.
RAGNAROCK PRIVET
"Союзники Украины разделись во мнениях по поводу завершения войны с россией - СМИ
Только среди стран НАТО существуют, как минимум, несколько течений предложений относительно того, как действовать дальше.
- Италия, Венгрия выступают за скорейшее прекращение огня, невзирая на условия (даже с условиями, которые идут от *****).
- Польша, страны Балтии требуют добиться однозначного поражения россии.
- Франция и Германия выступают за переговоры с путиным при сохранении санкций.
- США стремятся "ослабить россию, но не добиваться смены режима", - сообщает "Reuters"".
https://t.me/ragnarockkyiv/28508
Вторник, 14 июня 2022, 19:08
Война в Украине идет не только на поле боя, где наши военные противостоят российским оккупантам, но и в других плоскостях. Одними из важных составляющих являются дипломатия, политический фронт и сотрудничество с союзниками.
О том, что стоит за переговорами лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и Олафа Шольца с Путиным, в эфире программы "Руно. Война" на Апостроф TV рассказал американский политолог, бывший глава аппарата правительства Азербайджана Рамис Юнус.
Он отметил, что политика Германии и Франции в отношении Украины, когда сначала Шольц пообещал Киеву технику, а потом выяснилось, что на балансе в Минобороны ее нет, а Макрон же постоянно проводит телефонные разговоры с Путиным, но никаких результатов от них нет, является очень логичной - как говорится, "трусливый друг всегда страшнее врага".Именно французы и немцы, де-факто, заставили Украину подписать в 2014 году Минские соглашения. Также Германия и Франция в обход эмбарго, которое сами же приняли, выдавали вооружение на 270 млн евро России, которое сегодня воюет против украинцев.
"Одно дело, что они говорят, и что делают - они так устроены. Другое дело - вы четко должны знать, что на них рассчитывать не надо. Вы точно знаете, кто с вами в связке идет железно: США, Великобритания и Новая Европа - Польша, страны Балтии. Но у них нет таких возможностей. А США и Великобритания - это две страны, которые могут спокойно обеспечить вашу победу именно в военной составляющей. В принципе, они также очень мощны в другой области - в дипломатии и в информационной. Но если вы будете давать слабину, например, на дипломатическом фронте, Германия и Франция будут усиливать эту трещину. Россия с одной стороны, а эти с другой будут снова заставлять вас идти на Минск-3, как это было в 2014 году. Вы тогда проигрывали по всем направлениям - военном, дипломатическом и информационном, и вас заставили подписать этот позорный мир. Сегодня по всем этим направлениям вы должны сопротивляться", - заявил Юнус.
Эксперт считает, что не надо удивляться поведению немцев, ведь Олаф Шольц хочет отсидеть свой срок. И хотя общественное мнение в Германии и Франции на стороне Украины, оно не такое, каким бы хотели его видеть украинцы.
"Потому что ваше (украинское - "Апостроф") понятие победы не соответствует понятию победы той же Германии или Франции. Они не хотят демонтажа путинского режима. Все эти красивые слова о суверенитете, о демократии, о правах человека для них пустой звук. Вы должны были это понять на примере того, как сейчас Швецию и Финляндию на всех парах без ПДЧ хотят принять в НАТО, и как они относились к вам и к той же Грузии в 2008 году. Достаточно было понять, что там, где нет равенства, присутствует лицемерие. Вы, получается, дальние родственники или даже не родственники, а Швеция и Финляндия - члены семьи", - резюмировал Юнус.
Детальнее читайте в материале "Апострофа": Победу Украины над Россией обеспечат две страны - американский политолог.
Евгений Устименко
Зараз орки будуть верещати ми такі воюємо з Заходом. пята колона -Захід нам не допомагає, нас залишили напризволяще.