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Обговорили подальшу оборонну взаємодію, - Зеленський провів переговори з Трюдо

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

трюдо,зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.

 У повідомленні зазначається: "Провів розмову з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдю. Напередодні важливих міжнародних заходів скоординували чергові кроки з протидії агресії РФ проти України. Подякував за лідерство Канади в підтримці нашої держави. Окремо обговорили подальшу оборонну взаємодію".

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Автор: Роман Свиридович
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ну хоч не наполягав шкарпетками обмінятись...лайк за то бубі.
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14.06.2022 21:50 Відповісти
Ты здесь в гостях, не выделывайся веди себя соответственно
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14.06.2022 22:05 Відповісти
Очень бы хотелось посмотреть живую речь Зеленского, а то все с суфлера монологи читает. Народ должен слышать своего героя таким какой он есть, а не в роли
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14.06.2022 22:00 Відповісти
Дякую Трудо за витримку. Також за віру в Україну, ЗСУ та українців
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14.06.2022 23:53 Відповісти
Інтелект як в управдома з Собачого серця.
За відсутності суфлера буде му му, бо розум відсутній.
Є тільки жадібність.
Дурень не є в змозі навіть зрозуміти, що він є...
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15.06.2022 07:01 Відповісти
Це ж порожнє байстрюччя знову, типу, ковідне.
Після трьох укольчиків - вдруге позитивне.

Як народ в коментах писав: це - єдине позитивне, що є у цього притирка.
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15.06.2022 08:28 Відповісти
 
 