Обговорили подальшу оборонну взаємодію, - Зеленський провів переговори з Трюдо
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Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Провів розмову з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдю. Напередодні важливих міжнародних заходів скоординували чергові кроки з протидії агресії РФ проти України. Подякував за лідерство Канади в підтримці нашої держави. Окремо обговорили подальшу оборонну взаємодію".
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За відсутності суфлера буде му му, бо розум відсутній.
Є тільки жадібність.
Дурень не є в змозі навіть зрозуміти, що він є...
Після трьох укольчиків - вдруге позитивне.
Як народ в коментах писав: це - єдине позитивне, що є у цього притирка.