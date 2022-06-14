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На східному напрямку протягом 14 червня знищено 73 окупанти, 2 танки, 6 одиниць бронетехнікуи, 5 артсистем, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

схід,оту

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Командування. 

У повідомленні зазначається; "Сьогодні, 14 червня, російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Втрати ворога складають: особового складу – 73; танків – 2; БМП – 3; БТР – 3; артилерійські системи – 5; мінометів – 1; АТТ – 5".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На східному напрямку протягом 13 червня знищено 3 склади, 2 міномети, 1 БМП та 48 окупантів, - ОТУ "Схід"

Автор: Роман Свиридович
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Молодці наші вояки 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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14.06.2022 21:57 Відповісти
Гарний улов!
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14.06.2022 22:01 Відповісти
"6 одиниць бронетехнікуи" - помилка у заголовку. Чи то стьоб над їхньою технікою?
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14.06.2022 22:14 Відповісти
Радует. что каждый день стали арту уничтожать. Раньше такого не было.
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14.06.2022 22:16 Відповісти
 
 