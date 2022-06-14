Уряд спростив фіксацію руйнувань житла і споруд, пошкоджених унаслідок вторгнення РФ

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядків виконання невідкладних робіт, пов’язаних із пошкодженням будівель і споруд та визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Відповідний проєкт постанови прийнято під час чергового засідання Уряду 14 червня.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

"Наразі перед громадянами та громадами, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії, стоїть питання як правильно підтверджувати та фіксувати факт пошкодження або руйнації будівлі. Тому уряд сьогодні прийняв важливе рішення, яким спростив порядок фіксації руйнувань та пошкоджень житлових будівель та споруд", – зауважив міністр.

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Відтак змінами пропонується, зокрема:

фіксувати пошкодження, зумовлені збройною агресією Російської Федерації, будівель та споруд не лише приватної та комунальної форми власності, а також державної;

проводити обстеження пошкоджених об’єктів за рішенням уповноважених органів шляхом комісійного обстеження, та/або технічного обстеження;

конкретизувати напрямки, за якими визнаються шкода та збитки об’єктів житлового фонду, житлово-комунального господарства та громадських будівель;

встановити форму та зміст акту комісійного обстеження.

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Також надалі передбачається розроблення функціоналу, який дасть змогу створювати акти комісійного обстеження в електронній формі за допомогою Порталу Дія.

Зазначається, що у Верховній Раді України зареєстровано та схвалено у першому читанні законопроєкт (реєстр. №7198 від 24.03.2022), який розроблено з метою визначення правових та організаційних засад надання державою компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.

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