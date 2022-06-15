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війна (56332) Зеленський (17420) Бронежилет (120) ЗСУ (5700) Залужний (585)

Зеленський дізнався, що в армії не вистачає бронежилетів, і доручив Залужному провести перевірку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужний

Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному перевірити забезпеченість бійців індивідуальними засобами захисту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення президента.

Зеленський попросив "дуже уважно поставитися до повідомлень у ЗМІ та в соцмережах про те, що частина наших бійців не має достатньо засобів індивідуального захисту".

"Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорює суспільство. І я очікую перевірок логістики в армії – перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту", - сказав глава держави.

За його словами, "на сьогодні всім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати всього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони забезпечує армію бронежилетами, касками та одягом на 65%. Вже розпочалася підготовка до зими, - Маляр

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+121
В загалі, це повинно робити Міністерство Оборони!!! а не Залужний!
Чим у тебе Резніков займається?!!
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14.06.2022 23:08
+94
То звіздєц! НачГенштабу має перевірити забезпеченість засобами вндивідуального захисту, а Мар'яна Безумна буде займатися стратегічним плануванням бойових операцій! А хто ж за попередні три роки жодного!!! шолома не закупив? А хто не лише не закупив броніки, а й згноїв 5000 тих, що були закуплені попередниками? А скільки засобів індивідуального захисту завіз як волонтерську допомогу сам мільйонер доларовий Зєлєнскій, чи партія Слуга наріду?
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14.06.2022 23:11
+89
а вас у 2019 попереджали

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14.06.2022 23:08
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Насправді це оптимістична новина. Погано коли касок багато, а бійців не вистачає.
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15.06.2022 15:50 Відповісти
а разве Залужный должен заниматься материально-техническим обеспечением, а не резников? там тетка маляр за пределы организма вылазит, почти каждый день чушь несет... вот пусть и займутся обеспечением и не мешают Залужному (кстати, вместе наивеличайшенемудрейшим) заниматься войсковой операцией...
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15.06.2022 06:11 Відповісти
А кто Резникова назначил и покрывает?
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15.06.2022 18:05 Відповісти
это самое оно... после катастрофы в Мариуполе, вместо того, чтобы все усилия бросить на недопущения повторения ситуации в Северодонецке - озадачить главнокомандующего подсчетом броников, имхо военным пора уже посылать этих дебилов
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15.06.2022 07:12 Відповісти
А чего вы возмущаетесь? Помнится бубочка заявлял что Лука это пример подражания....
А там корову без него не моют.
Бесит другое... 8 лет войны не замечал что волонтеры покупают в армию ноч прицелы, бронники, каски, безпилотники..... А тут воно проснулося.... Глазки протерло.
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15.06.2022 18:10 Відповісти
Курва, то виходить що Гарант роботу Безумної перевіряє?
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15.06.2022 08:34 Відповісти
Надо просто что-то делать...
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15.06.2022 09:09 Відповісти
Дорогу открыть.... Школу....
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15.06.2022 18:12 Відповісти
Как и следовало ожидать начались наезды на Залужного. Весь цимус в том, что за поставки как и за логистику отвечает министерство, а никак не главком. То есть фактически в отсутствии у военных средств защиты обвинили самих военных, а не тех кто был обязан их обеспечить.
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15.06.2022 09:15 Відповісти
именно так было с Марченко...
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15.06.2022 12:54 Відповісти
не лізь до ЗСУ!Твоє-відосики!І ні грама більше!
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15.06.2022 10:30 Відповісти
Так их уже нет.... Они реально бесят...
Я в Херсоне, и эти шашлычки и отсутствие эвакуации ему никогда не прощу.
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15.06.2022 18:13 Відповісти
Клоун решил заботу показать о солдатах. А три года что делал? Зачем Марченка посадил?
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15.06.2022 11:13 Відповісти
Ой, случайно узнал, что Армия не обеспечена всем необходимым, герой ты наш сказочный,
Иванушка-дурак. Ну спросил бы у Марченко, перед тем как посадить. Солнышко ты наше, в асфальт закатанное. А год подготовки к войне чем занимался, шашлыки с арахамией жрал,
что аж разнесло на несколько размеров, что в телевизор не влазит, не от мороженой же скумбрии. А Резников чем занимался, кроме как гордо носил военную форму чёрного цвета? А чем занимался твой любимый кореш и лепший друг Ермак, должностями с братом торговал или налаживал контакты с ФСБ? А теперь вспомнил об Армии, за Залужного заволновался али запужался, что того народ уважает. От того, что будешь дёргать Армию, тебя точно меньше ненавидеть не будут. Есть же у тебя зелень ненужная, Безуглая например, пусть едет и качество трусов у военных проверяет. Ей это понравится. Или целый квартал 95 размера, своевременно
отправил этих откормленных барбосов по Европе концерты проводить. А как же запрет на выезд
мужчин призывного возраста? Почему они не в Армии? Их жалко, толпу писак, что ролики и
спичи тебе готовят, тоже жалко? А народ, который побелел от горя не жалко?
Зря ты живёшь на свете, свет тебе этого не простит.
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15.06.2022 11:55 Відповісти
зелупа сам собі зробив уроноофтальмологію і прозрів! аліллуйя!
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15.06.2022 13:47 Відповісти
А с какого перепугу вопросы снабжения армии должны быть головняком Главнокомандующего ВСУ ? А Министр Обороны у нас чем занимается - в видосихах участвует себя не жалея ?
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15.06.2022 11:56 Відповісти
Wono z nemae nijakogo "ponjtija" scho i jak funkzionue w armii, i chto sa scho widpowidae. 4 rasy uklonist s oswitoju 2Klasy i 4 koridory.
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15.06.2022 15:23 Відповісти
Кожен посадовець має свій розмір зацікавленості. 700000 військових помножити на 2500грн.(пластини+плитоноска)=1750000000грн. Напевно міністр опікується сумами меншими.
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15.06.2022 15:59 Відповісти
бідніший міністр
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15.06.2022 16:13 Відповісти
"Зеленський дізнався"

"сльози мєшают мне гаварить" )))
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15.06.2022 12:03 Відповісти
Коли воно дізнається що в ОП одні підораси?
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15.06.2022 14:40 Відповісти
ви думаєте, що він настільки дебіл, що не здогадується? Як ви можете виставляти Верховного Головнокомандувача дегенератом під час віни? "Це зараз не на часі" (С)
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15.06.2022 14:47 Відповісти
Ну слава богу что зеля узнал что есть понятие "снабжение армии". А он быстро учится, да, зебиратели?
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15.06.2022 12:24 Відповісти
Та шо ви на президента накинулись, лише 3 роки в посаді, це менше курсу бакалавра в університеті, так швидко не можна осягнути все і вся, і трускавецьких курсів бракує. Тепер Залужний буде організовувати аудит забезпечення, маляр з безуглою планувати стратегічні операції (остання має диплом медика, тому поняття операції розуміти повинна). Колега боканов має проблему із-за затримання зрадника наумова, мабуть брюлики не довіз за призначенням. В ОП також свої заморочки: руський мір рушілся, а як же татарови і єрмаки (цікаво які стосунки останнього з тестем із фсб). А де портного загубили, один арестович ще щось плете сам до себе з картинкою Фейгіна. А ви Залужний, Залужний......, а маріуполь таки просрали, на черзі, не приведи Господи, Сіверський Донець, а там уже і до Слов"янська близько. Головнокомандувач далекий від армії, а чи створена ставка верховного??? Не питаю де щоб ворог не дізнався, хоча у єрмака дружина і тесть мабуть знають....
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15.06.2022 22:52 Відповісти
Дятел і в Африці - ДЯТЕЛ... на довжині фрону більш за 2000км, де щосекундно треба контролювати обстановку... зайнятись перевіркою мат забезпечення ЗСУ голові генштабу... Таке доручення міг дати справжній "Верховний" хіба що - гівнокомандуючий...
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15.06.2022 12:46 Відповісти
Вы зеленая плесень круглосуточно сидите в одном помещении под Банковой и Зеленский в любой момент может позвать к себе или набрать лысого "красавчика" Резникова и дать команду проверить эту инфу и отреагировать.
За матобеспечение отвечает именно Резников, а Залужный чисто воюет). Вова, тебя снова начали подставлять твои Ермаки/Подоляки/Дрыстовичи)
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15.06.2022 12:49 Відповісти
Вова начал готовиться к выборам!
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15.06.2022 15:06 Відповісти
та йому що мат що обеспечение какая разница
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15.06.2022 16:12 Відповісти
Через чотири місяці війни зеленський дізнався щось про забезпечення бійців засобами захисту...
Точно як в старому анекдоті: на третий день Зоркий Сокол заметил, что в доме нет одной стены...
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15.06.2022 12:51 Відповісти
Всі українці знали, а Головнокмондувач ні! Він в якому світі живе?
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15.06.2022 12:53 Відповісти
не в твоём это точно.если ты не знешь.кто у нас главнокомандующий.
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15.06.2022 13:44 Відповісти
намагається потроху Залужного замазувати. Далі буде більше.
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15.06.2022 13:23 Відповісти
каким боком.ему дали указание проверить обеспечение.а разбираться будут скорее всего с мо.
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15.06.2022 13:49 Відповісти
Нах стране такое быдло, которое ничерта не знает и умеет только таблом в видосиках торговать??? Гребаный "ватный" шут...
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15.06.2022 13:44 Відповісти
Таке враженя,що покурив щось не те...
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15.06.2022 14:12 Відповісти
Зе-виродки і зрадники вже почали копати під Залужного. Спочатку вкид від ботоферм Подоляка "в Генштабі сидять алкоголіки і вбивають дітей в трусіках, сєйчас я вам на картє покажу".

Тепер Зеленський "не знав", що Таран 2 роки саботував закупівлі для ЗСУ і не було закупленого жодного шолому, бронежилету. Тарана замість того, щоб посадити за зраду і саботаж, послом кудись відправили, щоб мовчав. Тепер є Резніков, який багато ляпає язиком і теж бронежилети не закуповує - а це його посадові обов'язки, не Залужного.

Ось так і вийшло, що на складах ЗСУ немає нічого за 3 роки влади "найвеличнішого Бубочки", зате все супермаркети "Епіцентр" зе-Гереги забиті формою, взуттям ЗСУ "не для продажу" і волонтерськими бронежилетами.
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15.06.2022 14:17 Відповісти
Не кудись послом, а в ЄС! Саме тепле місце для дальшого саботування!
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15.06.2022 15:02 Відповісти
"зе " землекопи почали рити яму під Залужного
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15.06.2022 14:31 Відповісти
Порошенко виноват, что 2.5 года не занимались вооружением страны! Не на чем было производить патроны и снаряды? Какие избиратели - такой и президент.
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15.06.2022 15:00 Відповісти
Два нет, это Порошенко лично их взорвал. Сперва украл все снаряды, сдал их в металлолосм, а чтобы скрыть воровство - склады взорвал!
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15.06.2022 15:14 Відповісти
Сирожа, ты все проспал! Было расследование, склады взорвали кацапские ДРГ
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15.06.2022 16:38 Відповісти
Президент Украины Зеленский заботится о безопасности украинских солдат.
Контроль должен быть всегда на всех уровнях власти. Это ведь хорошо!
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15.06.2022 14:53 Відповісти
А де ж він , взагалі, знаходиться? Да він перший повинен постійно цим цікавитись і про це знати! Це не квартал, це - КРАЇНА!
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15.06.2022 14:57 Відповісти
жалко, шо залужный не занимается дыхательной гимнастикой, а так бы заставил зелю провести внеочередной техосмотр коцаной пианины и дуже опавшей снаряги
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15.06.2022 14:57 Відповісти
Не чіпай то, що не твоє, Не ти ставив не тобі знімати. Поскаржусь татові Байдену. Непереливки тебе чекають. Маєш ***** тучу замісників, хай і тим займаються. Зеля, не мути Українский народ, і так все ледве тримається і хитається. Ти шановний сидиш в кріслі з одною ніжкою. ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
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15.06.2022 15:07 Відповісти
Ай, ай ....нехарашо как-то !!! Каламойшу папраси... он паткинет...ну или на крайняк ахметка с навинским !!!!
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15.06.2022 15:15 Відповісти
І ТУТ ДИВИСЬ ЯК ХАТАБІЧ ПОШЕПТАЛ - Зе ВЛАДА ЗНАХОДЕ БРОНІКІ :


ТО Б ТО У НАС НАСТІЛЬКИ СИЛЬНА АНТИКОРУПЦІЯ ЩО ГОЛОВА С. А. П. НЕ ПОТРІБЕН
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15.06.2022 15:21 Відповісти
интересно было бы узнать, сколько семейство Зеленских пожертвовало денег на ЗСУ. Из своего кармана а не государственного))
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15.06.2022 15:28 Відповісти
Ты шо, какие деньги! Знаешь во ского аренда виллы в Герцлии (Израиль) для мамы-риммы и папы-саши + 4 британских спецназовца обходятся в месяц?
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15.06.2022 16:42 Відповісти
Однажды зеленский переоделся в простого криворожского пацана и, ускользнув от ермака, пошел на Демеевский попить пивка.

Никто криворожского пацана не узнавал. Алкаши в продуктовом обращались к нему по - простому "пан президент"
Они сказали, что за шестипаковочку пива могут открыть ему секретный секрет , что в армии на 4-м месяце войны не хватает бронежилетов . Только ермаку не говори, попросили они , забирая шестипивковочку

Вот так, случайно, он и узнал. А до этого - не знал. ( в скобках оставлено место для эмоций читателей)

И поручил главнокомандующему ВСУ Залужному пробежаться по складам...
Хотя, экипировкой ВСУ занимается министр обороны Резников.

НО откуда простому криворожскому пацану знать: кто там у них чем занимается...

В том числе - и он сам.
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15.06.2022 15:43 Відповісти
Ось так потихенько починають копати яму під Валєру.
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15.06.2022 16:10 Відповісти
Шо Залужний на побігушках у клоуна,це прямий обовязок зеленого,а Залужного ВСУ.
клоун в твій рейтінг вже ніхто нівіріть.
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15.06.2022 17:50 Відповісти
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