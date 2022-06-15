Зеленський дізнався, що в армії не вистачає бронежилетів, і доручив Залужному провести перевірку
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Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному перевірити забезпеченість бійців індивідуальними засобами захисту.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення президента.
Зеленський попросив "дуже уважно поставитися до повідомлень у ЗМІ та в соцмережах про те, що частина наших бійців не має достатньо засобів індивідуального захисту".
"Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорює суспільство. І я очікую перевірок логістики в армії – перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту", - сказав глава держави.
За його словами, "на сьогодні всім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати всього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання".
Будь ласка, зачекайте...
А там корову без него не моют.
Бесит другое... 8 лет войны не замечал что волонтеры покупают в армию ноч прицелы, бронники, каски, безпилотники..... А тут воно проснулося.... Глазки протерло.
Я в Херсоне, и эти шашлычки и отсутствие эвакуации ему никогда не прощу.
Иванушка-дурак. Ну спросил бы у Марченко, перед тем как посадить. Солнышко ты наше, в асфальт закатанное. А год подготовки к войне чем занимался, шашлыки с арахамией жрал,
что аж разнесло на несколько размеров, что в телевизор не влазит, не от мороженой же скумбрии. А Резников чем занимался, кроме как гордо носил военную форму чёрного цвета? А чем занимался твой любимый кореш и лепший друг Ермак, должностями с братом торговал или налаживал контакты с ФСБ? А теперь вспомнил об Армии, за Залужного заволновался али запужался, что того народ уважает. От того, что будешь дёргать Армию, тебя точно меньше ненавидеть не будут. Есть же у тебя зелень ненужная, Безуглая например, пусть едет и качество трусов у военных проверяет. Ей это понравится. Или целый квартал 95 размера, своевременно
отправил этих откормленных барбосов по Европе концерты проводить. А как же запрет на выезд
мужчин призывного возраста? Почему они не в Армии? Их жалко, толпу писак, что ролики и
спичи тебе готовят, тоже жалко? А народ, который побелел от горя не жалко?
Зря ты живёшь на свете, свет тебе этого не простит.
"сльози мєшают мне гаварить" )))
За матобеспечение отвечает именно Резников, а Залужный чисто воюет). Вова, тебя снова начали подставлять твои Ермаки/Подоляки/Дрыстовичи)
Точно як в старому анекдоті: на третий день Зоркий Сокол заметил, что в доме нет одной стены...
Тепер Зеленський "не знав", що Таран 2 роки саботував закупівлі для ЗСУ і не було закупленого жодного шолому, бронежилету. Тарана замість того, щоб посадити за зраду і саботаж, послом кудись відправили, щоб мовчав. Тепер є Резніков, який багато ляпає язиком і теж бронежилети не закуповує - а це його посадові обов'язки, не Залужного.
Ось так і вийшло, що на складах ЗСУ немає нічого за 3 роки влади "найвеличнішого Бубочки", зате все супермаркети "Епіцентр" зе-Гереги забиті формою, взуттям ЗСУ "не для продажу" і волонтерськими бронежилетами.
Контроль должен быть всегда на всех уровнях власти. Это ведь хорошо!
ТО Б ТО У НАС НАСТІЛЬКИ СИЛЬНА АНТИКОРУПЦІЯ ЩО ГОЛОВА С. А. П. НЕ ПОТРІБЕН
Никто криворожского пацана не узнавал. Алкаши в продуктовом обращались к нему по - простому "пан президент"
Они сказали, что за шестипаковочку пива могут открыть ему секретный секрет , что в армии на 4-м месяце войны не хватает бронежилетов . Только ермаку не говори, попросили они , забирая шестипивковочку
Вот так, случайно, он и узнал. А до этого - не знал. ( в скобках оставлено место для эмоций читателей)
И поручил главнокомандующему ВСУ Залужному пробежаться по складам...
Хотя, экипировкой ВСУ занимается министр обороны Резников.
НО откуда простому криворожскому пацану знать: кто там у них чем занимается...
В том числе - и он сам.
клоун в твій рейтінг вже ніхто нівіріть.