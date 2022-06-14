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Україна чекає чіткого сигналу від НАТО щодо своєї ролі в європейській безпеці, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Україна і НАТО повинні розробити спільну стратегію безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у статті міністра оборони України Олексія Резнікова для Atlantic Council.

"Проблеми, з якими ми стикаємося, можна подолати лише разом. Україна зараз чекає чіткого сигналу від НАТО щодо нашої майбутньої ролі в європейській безпеці. За останні чотири місяці українці переконливо продемонстрували, що ми можемо служити східним щитом Європи", - написав він.

Він вважає, що Україна і НАТО мають розробити спільну стратегію на майбутнє, що передбачить практичні проблеми безпеки. Зокрема, на його думку, потрібно обговорювати, які літаки чи протиракетну оборону будуть використовувати українські військові, або як забезпечити кібербезпеку та багато інших питань.

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Міністр оборони зазначив, що якщо у новій стратегічній концепції НАТО не буде чіткого місця для України, документ буде відірваний від реальності.

"Це була б перемога інерції та зелене світло для таких диктаторів, як Путін, для проведення агресивної зовнішньої політики", - додав він.

Резніков підкреслив, що у той час, коли в Іспанії розпочнеться саміт НАТО, в Україну почнеться вже п’ятий місяць війни. Він зазначає, що лише продемонструвавши сильне лідерство, члени НАТО можуть визначити результат війни та майбутнє глобальної безпеки.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
Ничего, шо у вас глава СБУ - дезертир? Ничего, шо его зам и близкий друг прямо сейчас торгуется с русней, шоб подороже продать ту инфу, с которой он сбежал? Ничего, шо вы к боевым подразделениям пристегиваете безуглых коммисаров? Ничего, шо ваша Люся Арестович пугает НАТО обьединенным войском Украинцев и русни?
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14.06.2022 23:33
+10
Займись своїми прямими обов'язками, забезпеченям армії. А то Бубочка твою роботу вішає на Головнокомандувача.
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14.06.2022 23:23
+8
,А чітка позиція від української влади коли буде ? ми ідемо в НАТО чі як ?
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14.06.2022 23:20
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Шоб Ермак все планы НАТО передавал в *********? Нэма дурных
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14.06.2022 23:19 Відповісти
,А чітка позиція від української влади коли буде ? ми ідемо в НАТО чі як ?
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14.06.2022 23:20 Відповісти
Ось це, дійсно цікаве питання....
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14.06.2022 23:42 Відповісти
"Как бы да, но - нет." (с)
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15.06.2022 00:55 Відповісти
Оооо!!!
Г....но згадаєш, а воно й тут як тут!
Тільки в попередній статі питав "де Резніков?"
А воно статті пише у час війни!
А там Зеленський збирається Залужного пісочить за нестачу броників і касок.
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14.06.2022 23:22 Відповісти
Займись своїми прямими обов'язками, забезпеченям армії. А то Бубочка твою роботу вішає на Головнокомандувача.
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14.06.2022 23:23 Відповісти
Ну получил ты сигнал. Ты хоть знаешь, что с ним делать?
Тут мозги нужны, а не клетчатый пиджачок и планета смерти в инстаграме.
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14.06.2022 23:25 Відповісти
Вот пойди и проинспектируй их, заодно и ревизию сделай, ты-же РЕВИЗОР...
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14.06.2022 23:35 Відповісти
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14.06.2022 23:28 Відповісти
НАТО навіть пернути боїться ненароком: бо ж українці за сигнал сприймуть!
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14.06.2022 23:29 Відповісти
Спочатку, дай Бог сили ЗСУ, зі своєю безпекою розібратися треба. А НАТО оборонний блок -якось впорається. А щоб далі не ламати голову - треба виконувати Конституцію і вступати в НАТО для забезпечення колективної оборони, а не бути щитом.
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14.06.2022 23:33 Відповісти
Ничего, шо у вас глава СБУ - дезертир? Ничего, шо его зам и близкий друг прямо сейчас торгуется с русней, шоб подороже продать ту инфу, с которой он сбежал? Ничего, шо вы к боевым подразделениям пристегиваете безуглых коммисаров? Ничего, шо ваша Люся Арестович пугает НАТО обьединенным войском Украинцев и русни?
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14.06.2022 23:33 Відповісти
Ничего Шо с Америки лучше видно, чем с Украины?? Га, Шо? Вам с подвала виднее, чем нам с колокольни, Га, Шо ?
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14.06.2022 23:38 Відповісти
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14.06.2022 23:58 Відповісти
КиївМіськБудда@saniolli

У зеленої влади залишилося два тижні, щоби зірвати надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.
І я вірю, що в них вийде.
Бо коли вони чогось хочуть по-справжньому, наприклад, збагатити Коломойського і Медведчука - а не писдять про кінець епохи бідності - в них завжди виходить.
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14.06.2022 23:54 Відповісти
Блин, как со всех стран, с дивана намного виднее, чем украинцам с полей фронта, "умников" не счесть....
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14.06.2022 23:40 Відповісти
Чекати - мудро. Діяти - ще мудріше.
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14.06.2022 23:44 Відповісти
Сигнал есть. И даже НАТО есть. Как бы всё есть. Но а где же результат? "Ура!" - придется на бурятском украинцам кричать?
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14.06.2022 23:54 Відповісти
Сьогодні вся команда 95 вийшла на марафоний треш , кокс підвезли ?
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15.06.2022 00:15 Відповісти
То ми чекаємо "сигнал"?А щось робити не пробував?Почекун фіговий
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15.06.2022 10:28 Відповісти
 
 