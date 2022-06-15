Через брак солдатів у російській владі кажуть про оголошення мобілізації. Путін виступає проти, - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Росії активно відновлюють боєздатність виведених на переформування військових з'єднань. Через великі втрати й брак особового складу в армії в регіонах хочуть оголосити загальну мобілізацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
За словами високопоставлених європейських чиновників, знайомих з ситуацією, Росія по всіх військових округах збирає живу силу, а також справну техніку, витративши більшу частину свого військового потенціалу за перші 100 днів вторгнення в Україну.
Передбачається, що найближчим часом Росії може знадобитися кілька місяців для великого перегрупування сил. Кремль також може бути змушений оголосити масову мобілізацію, щоб вирішити кадровий дефіцит рядового складу. Але російські джерела зазначають, що президент РФ Володимир Путін досі проти такого кроку, оскільки початок мобілізації означатиме публічне визнання війни.
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Реєстрація:14.06.2022....... откуда тварь ********** пишешь?
Как же задолбала эта желтизна даже в больших западных изданиях.
тута нема секретов,усьо по прогнозу.
коли це х!йло шкодував про втрату своїх зомбі,
це тіпа пропаганда зберегти морду х!йлу?
ой який добрий вбив тільки 30 тис, а міг же вбити і 100 тис
В розпорядженні OBOZREVATEL опинилася інформація, отримана від розвідки, про погіршення стану здоров'я російського диктатора - начебто після невдалого хірургічного втручання по видаленню ракової пухлини Володимир Путін впав в кому. Спецслужби, посилаючись на свої джерела в Кремлі, повідомили, що оточення Путіна почало готувати так званий "транзит влади" - шукати наступника "престолу". Так це чи ні, можна буде перевірити вже дуже скоро, коли у Кремлі знову коментуватимуть відмову від переговорів України та РФ на рівні президентів.
За даними розвідки, наразі президент РФ перебуває у реанімації, де його життєдіяльність підтримують за допомогою систем штучного життєзабезпечення. У Путіна начебто проявилися всі ознаки пригнічення рефлексів стовбура головного мозку, його організм не реагує на біль.
Глава РФ перебуває у стані деструктивної коми, передають джерела у розвідці.
Оточення диктатора, ймовірно, вирішило приховати інформацію про стан Путіна. Вони планують тримати всіх у невіданні, допоки Кремль не визначить, хто стане наступником президента РФ.
До того часу на публіці замість російського лідера з'являтиметься його двійник, що дозволить створювати потрібну картинку для медіа.
Очікується, що незабаром глава МЗС РФ Сергій Лавров може звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням про те, щоб він анонсував довгоочікувану зустріч Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, на якій також має бути присутнім і турецький лідер.
Однак, як кажуть джерела, за планом Кремля ця зустріч у результаті не відбудеться - в РФ не хочуть ризикувати розкриттям підміни Путіна двійником.
У зриві цієї ще не оголошеної зустрічі в Росії мають намір звинуватити Україну, її нібито неконструктивну позицію та Володимира Зеленського. Для цього нашій країні висунуть свідомо неприйнятні для України умови.
Зауважимо, що ця інформація потребує підтвердження.
Байден правильно сказав недавно про те, що зміна правителя в Росії нічого не дасть - навіть якщо на його місце поставлять " найгеніальнішого супердемократа", то росіяни його самі уб"ють і поставлять над собою такого ж "путіна"! Лжедмитрій хотів "демократизувать" Московію - чим закінчив? Павло І? Олександр ІІ? Хрущов? Горбачов?
Росію потрібно лише позбавить "дрючка", яким цей "дикун" ******** і погрожує сусідам- а решта - проблеми самих росіян Відгородиться від них - і хай гризуться між собою!
І що цьому бидло-охлосу можна розповісти та довести?
Марна справа.
Бетонний паркан з колючкою 6 м та артсистемы по периметру.
По выкладкам самых разных источников, находящихся вне Украины и оперирующих данными своих разведок, противник сейчас вышел на пик того, что он может бросить в топку войны. Собственно говоря, мы это сейчас ощущаем на Восточном фронте, где действительно идет самая жесткая драка с момента начала широкомасштабного вторжения. Теперь противник уже прекрасно знает, что никаких блицкригов не будет и потому перестал действовать размашисто, на чем его ловили в самом начале. Сейчас он сужает полосу наступления до минимума и туда бросает все, что имеет. С одной стороны, этот штурм очень трудно удерживать, и за это нам приходится платить высокую цену, но в данной ситуации есть момент, который почему-то не привлекает внимания.
По сути, сейчас армия противника показывает максимум из того, на что она способна в принципе, при кратном превосходстве в личном составе, десятикратном - в технике и двадцатикратном - в артиллерии. Проще говоря, он сейчас делает то, сверх чего уже просто не имеет ни сил, ни средств. И дело тут не в том, что у него некого рекрутировать на бойню или нечего снять с хранения, а в другом. Оголяя другие участки фронта, он действительно смог создать просто тотальное превосходство в силах и средствах, пусть и на небольшом участке. Но даже с таким перевесом, он оказался неспособным на то, чего желал изначально - разорвать и раскидать нашу оборону и рвануть вперед, формируя котлы.
А это значит, что на сегодня, даже имея такое, в разы или десятки раз превосходство, он неспособен это конвертировать в успех своих действий. То есть, даже с таким перевесом их военная машина пробуксовывает и это говорит о том, что проблема не в количестве личного состава, оружия и техники, а в качестве и не только сил и средств, но и общего руководства вооруженными силами, сверху и донизу. Армия оказалась неготовой к ведению такой войны, с которой она столкнулась.
И самое главное здесь то, что они сами это понимают. Ведь сами военные агрессора точно знают, сколько и каких войск они загоняют, а плюс к тому - сколько они теряют либо с мизерным, либо с нулевым результатом. Понятно, что бабы еще нарожают и можно будет снять «консервы», но им самим понятно, что та война, на которую они способны, уже не работает.
То, что им не удается добиться поставленных задач, военные обычно оправдывают тем, что им не дали нужного количества оружия, боеприпасов или личного состава. Если почитать мемуары или дневники полководцев и военачальников разных времен, именно эти пояснения окажутся в большинстве случаев и очень редко будет написано о том, что были допущены именно полководческие ошибки. Обычно такое пишут исследователи, но не современники. И если кто-то в мемуарах и признает ошибки, то не свои, а вышестоящего руководства, и только единицы могут признать свои.
Но гарантированно современники не напишут о том, что они готовились не к той войне. Оно и понятно, поскольку тогда встанет вопрос о том, что все приготовления велись неправильно, из ошибочных посылок, и в планах даже отсутствовали предположения о том, что будет совсем другая драка, а это уже вопрос именно к ним, к военным. Ведь политики могут поставить невыполнимые задачи, а военные обязаны понимать, что они невыполнимы, и тогда надо либо подавать в отставку, либо начинать подготовку к тому развитию событий, которое будет, а не к тому, которое когда-то было. Понятно, что в отставку никто не подал, но и что со всем этим делать, у них теперь явно нет представления. Они ведь просили больше танков и получили их. Просили больше артиллерии - получили и ее. Потребовали обеспечить боеприпасами для того, чтобы вести обстрел в режиме 24/7 - имеют и это, но все равно, получить желанный вариант войны - не удается.
Кстати, не удается не только такой вариант, но и предыдущий, с длинными бросками вглубь территории Украины, когда удавалось проходить десятки, а кое-где и сотни километров, не встречая более или менее организованного сопротивления. Вот именно к этой войне они и готовились, на такое они были согласны. Теперь же, даже гигантские ресурсы, сосредоточенные на мизерном пятачке, не дают желаемого результата, зато дают потери, которых никто из них не то, что не видел с окончания Второй Мировой войны, но даже в страшном сне не мог себе представить, что это случится именно сейчас.
Ведь ВСУ это не объединенные силы НАТО и не армия США, а результат именно для наступающей армии уже близок к катастрофе. Это потому, что наращивать мощность наступления уже банально нечем и все ресурсы, которые удается собрать, позволяют поддерживать только тот накал, который имеется прямо сейчас и не более того. Это понимают все, даже те, кто воюет «в поле». Опытные военные видят, что если неделями и круглосуточно артиллерия валит десятками, если не сотнями тысяч снарядов, а они не могут продвинуться или если продвигаются то совсем на чуть, оставляя за собой горы трупов, то и им понятно, что война идет неправильно.
Артподготовка должна длиться часы, в худшем случае - сутки, двое, ну - трое и все, дальше должно быть движение вперед. Если этого не происходит и артподготовка идет неделями, то именно опытные бойцы начинают понимать, что их верхнее руководство просто не понимает, что делать дальше и как следствие, что они попали не на ту войну, где им следовало срубить бабло. Более того, они понимают, что вот такая ситуация сложилась потому, что противник (ВСУ) действует таким образом, что это рушит все наступательные планы.
То есть, противник (ВСУ) ведет другую войну, при которой это кратное преимущество, не дает особого эффекта, зато дает дикие потери. Этого не понимают новобранцы или кадровые военные, не имеющие боевого опыта, но кто уже бывал в бою, очень быстро понимают, что здесь - не Чечня, Грузия или Сирия, и это имеет свой накопительный эффект. И если уж речь идет о тех оккупантах, которые находятся на поле боя, они видят, что эффект первого «хапака» остался далеко позади и то, что им еще удается захватить из территорий, представляет собой лунный пейзаж, который и сделала их артиллерия. А это значит, что никакая мародерка им уже не светит как приз и компенсация за все страхи, которое они натерпелись.
Армейский генерал США Бен Ходжес говорит примерно о том же самом и считает, что армия противника достигла своего потолка и сейчас находится в состоянии максимального напряжения, в котором армия не может находится неопределенно долго. И потому неизбежен общий спад ее боеспособности. Кроме того, он говорит о том, что постепенно Украина выстраивает нормальную логистику по своей территории. Хоть это было нелегко сделать, но все же, движение идет в правильном направлении и тем более, что логистический потенциал партнеров Украины не идет ни в какое сравнение с тем, что может выдать на пике логистика мордора.
Поэтому он говорит о том, что в ближайшее время агрессор будет вынужден перейти к оперативной паузе хотя бы потому, что на максимальных оборотах никто не может действовать слишком долго. А тем более, когда у него идет просто катастрофическая убыль как опытного, кадрового состава, так и более или менее современной техники. Тактически, это как раз тот момент, когда обороняющаяся сторона получает благоприятную возможность для начала контрнаступления и противник тоже знает, что это - крайне опасное время и что ситуация может кардинально измениться. Причем, характер этого момента состоит в том, что наступающая сторона выдохлась, ее силы вытрепаны и она становится уязвимой. Если противник (ВСУ) начнет масштабное контрнаступление, то нарастить свои кондиции просто не удастся и закончиться все может очень плохо.
И вот если верить американским и британским военным экспертам, этот момент может наступить в самое ближайшее время, а мы знаем, как в таких случаях действует москва. В этот момент она начинает имитировать заинтересованность в прекращении огня, переговорах и прочем, что ей вообще не нужно. Единственная цель - сорвать контрнаступление в момент, когда ее силы наиболее уязвимы. Можно и перефразировать. Путем такой риторики, оккупант пытается политическими средствами сорвать разгром собственной оккупационной армии.
Со своей стороны, мы предупреждаем всех о том, что как только в мордоре окончательно поймут, что вот сейчас они выдохлись, начнется массированная психологическая, информационная и политическая операция, направленная на срыв нашего наступления. В это время начнутся призывы к миру, к прекращению огня, крики «хватит жертв» и так далее. А наши купленные проститутки будут рассказывать о том, что партнеры наши - не такие уже и партнеры, что они не станут нас поддерживать до победы и вообще «не все так однозначно». Другие же будет говорить о том, что в наступлении мы понесем еще больше потерь. Третьи найдут еще какую-то тему, направленную на одно и тоже, чтобы мы пропустили окно возможностей, которое объективно откроется для контрнаступления.
Поэтому всем надо понимать, что будут расконсервированы все казачки, которые были «спящими» до этого момента, и даже «записные патриоты» вставят свой голос в этот позорный хор. Так что, если верить заключениям американских военных и армия противника действительно близка к моменту, где она неизбежно упрется в оперативную паузу, проявятся очень многие деятели, которые прямо или опосредованно, умышленно или в режиме «полезного дурака», но стоят на кремлевской лопате. Самые ушлые не станут выдавать что-то от себя, а будут действовать в режиме «есть мнение» и если раньше они не были замечены в том, что цитировали «пораженцев», то теперь они это будут аккуратно пододвигать к вентилятору, в который они и превратились.
Мы даже знаем пофамильно ряд деятелей, которые пока только раскручивают лопасти своего вентилятора, чтобы выйти на нужну
Ну а с другой стороны, как только начнется вот такое подвывание, можно не сомневаться в том, что клиент дошел до кондиции и сам понимает, что если по нему сейчас ударят, то в чемодан прийдется собирать не только го*но прутина, но его самого и его армию-преступницу. В этот момент как раз и надо наносить удар, заткнув пасти всем путинским шлюхам. Примерно так выглядит текущая ситуация, так что будьте бдительны и пользуйтесь собственным здравым смыслом и жизненной опытностью.
anti-colorados
Просто краще тихо піди з України, тварь їбуча.
Вернём "самоварами". Но не всех.
Проект заявления украинского и китайского генштабов.
Признавая свою историческую ответственность за создание того, что сейчас называется рф, мы заявляем:
1. Россия получила свои европейские территории от киевских князей. И пока в Москве правили "наши" Хрущев и Брежнев, мы с пониманием относились к проблемам младшей сестры расеюшки.
Но теперь путин попал под влияние антикиевских сил и должен отдать украденную Вышгородскую икону Богоматери (которую они называют Владимирской), выплатить с процентами дань с 1169 года и покрасить мавзолей в национальные украинские цвета.
Иначе - придется отдавать исконно украинские территории от Смоленска по Волгу.
2. Свои азиатские территории россия получила от монгольских ханов. И пока в Кремле сидели Сталин и Ельцин, Пекин с пониманием относился к эксплуатации недр Сибири и Урала для закупки продовольствия и мыла "Махарани".
Но ненасытность путина, упорно желающего перекачать исконно ордынский газ в Европу, требует решительных изменений. Тюбетейку сестры хана, которую в Кремле называют шапкой Мономаха, - отдать, земли от Волги на восток - вернуть в соответствующие улусы.
3. По настояниям Меркель, и Украина, и Китай соглашаются оставить за путиным Таймыр, где он может восстановить бараки ГУЛАГа и учить украинский и китайский языки.
выплатить с процентами дань с 1169 года и покрасить мавзолей в национальные украинские цвета.