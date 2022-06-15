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Зеленський (17415) Харків (3880)

За безпеку Харкова ще треба жорстко битися. Маємо болісні втрати, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Українські військові несуть болючі втрати в Харківській області, але за її безпеку ще потрібно жорстко битися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський.

"Болісні втрати маємо і в Харківській області, де російська армія намагається посилити свої позиції. Бої за цей напрямок тривають, і потрібно ще боротися, жорстко битися за повну безпеку для Харкова і області", - зазначив він.

Читайте також: Триматись на Донбасі життєво необхідно, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
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15.06.2022 00:11
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15.06.2022 00:18
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15.06.2022 00:01
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15.06.2022 00:01 Відповісти
Саме так! Але ж . мабудь є якісь адміни. мабудь їм довподоби. якщо не слідкують.
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15.06.2022 00:33 Відповісти
Так беги строчи донос ваньку Баканову. Не забудь у него спросить, где он героически воевал в первые две недели войны. Ну, и доходами от продаж "сватов" русским пропагандонским каналам поинтересуйся.
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15.06.2022 00:33 Відповісти
Зеленский не воюет
Воюет армия
Зеленский дороги строит.
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15.06.2022 00:38 Відповісти
Про Ермака говорят уже давно.
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15.06.2022 00:44 Відповісти
margarita@margari24762997

13 июн.

заздалегідь до шашликів готувалися

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15.06.2022 01:14 Відповісти
обычно прокуроры в такую чисто военную хрень, как клистроны, не лезут
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15.06.2022 08:58 Відповісти
Та да, заклевали Вову Головнокомандуючого, богатиря Чонгару. Не можна так з героєм України.
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15.06.2022 00:46 Відповісти
ой ой бидлу правда не заходить,а шо таке колецця?)))
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15.06.2022 00:58 Відповісти
А зеленскому надо было пару лет назад ставить в приоритет не победу на выборах за счет дискредитации Порошенко, а заботиться про "армiю, мову, вiру", чтобы Украина была готова к войне. А теперь какой-то зелебобик будет нас учить как не быть "консервой". Открою тебе военную тайну: твой зеленский - это и есть "консерва".
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15.06.2022 01:20 Відповісти
"В последнее время повылазило множество особей которые в приоритет ставят не выиграш в войне, а дискридитацию Зеленского." - какой там "выиграш". с Ермаком у власти и внешней политикой его имени в войне не победить. а вот без союзников остаться - запросто.
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15.06.2022 04:27 Відповісти
А що, найвеличнішого може хтось діскредитувати більше, ніж він сам?)))))Він самотужки досить непогано справляється
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15.06.2022 06:18 Відповісти
Ми не помітили, що в пріоритетах Зе перемогти у війні. Він видає інші формулювання.
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15.06.2022 06:34 Відповісти
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15.06.2022 00:58 Відповісти
Сейчас кремлезелеботы напишут что Демчук кремлевская консерва
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15.06.2022 01:28 Відповісти
Какая отвратительная рожа(с)
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15.06.2022 06:21 Відповісти
Нечемно так обзивати єврейські личка
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15.06.2022 08:38 Відповісти
дякувати за це союзникам що не хочуть давати зброю
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15.06.2022 00:04 Відповісти
та чого, дають, може не так шибко, як хотілося б, але ж до тієї зброї ще вчитися треба, вона ж сама не стрілятиме, хоч би яка була високотехнологічна.
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15.06.2022 00:07 Відповісти
апеллировать к союзникам можно, если сами приложили усилия для укрепления обороноспособности.

а мы дороги строили. открывали кпвв на админ границе с крымом. договаривались посередине. и готовились к майским шашлыкам.
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15.06.2022 04:38 Відповісти
Ти ж збирався здавати і Харків. Чи вже забув?
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15.06.2022 00:09 Відповісти
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15.06.2022 00:11 Відповісти
Воно демонструє свою нікчемність і тупість , бо розуму там нуль !!
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15.06.2022 00:44 Відповісти
Хуже всего то, что 73 процента увидели в нем лидера
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15.06.2022 01:36 Відповісти
Нада проста перестать стрелять
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15.06.2022 00:13 Відповісти
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15.06.2022 00:18 Відповісти
Все центральные улицы городов и сел Харьковской области надо назвать имени Бандеры .
хай рашисты сдохнут от злости
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15.06.2022 00:19 Відповісти
Тєрєхов м*дак не схотів по українськи перейменовувати вулиці і саму велику вулицю міста Харкова Московський проспект назвав проспектом Героїв Харкова, не Героїв України, а Харкова.
Д*біл з великої букви,хто такі герої Харкова, х.з. хто вони такі. І головне падло ніякого конкурсу не провів, а тупо зі свома депутатами як схотів так і назвав.
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15.06.2022 00:49 Відповісти
так дав би хоч би "дві лінії "оборони з Київа .
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15.06.2022 00:25 Відповісти
Найскладніша ситуація в Сєвєродонецьку та Богородичному.
Траса Бахмут-Лисичанськ під нашим стійким контролем.
Вчора рашисти намагалися намацати слабкі місця в обороні для форсування С.Дінця. Розвідку боєм провели, поклали 2 свої ДРГ, ще 1 - змогла відійти з втратами.
Їм все одно, навіть скільки класти свого м'яса. Тварини.
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15.06.2022 00:28 Відповісти
для безпеки Харкова доведеться бити по батареям артилерії по той бік кордону. А поки цього нема - "Болісні втрати маємо"
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15.06.2022 00:39 Відповісти
Зеленский сегодня заявил, что отбиваться от обстрелов со стороны России нельзе! Потерпите, может выберим другого президента и чтото изменится
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15.06.2022 01:33 Відповісти
‼️‼️‼️

СКАЖІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, А В ЦІЙ ВІЙНІ ІСНУЄ
"ВІЙСЬКОВА ТАЄМНИЦЯ"?
СЛУХАЮЧИ, НАШ "МАРАФОН",
МОСКАЛЯМ РОЗВІДКИ НЕ ТРЕБА
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15.06.2022 00:40 Відповісти
А може пора вже прикрити той марафон?
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15.06.2022 07:17 Відповісти
Все что необходимо Украине, это мощнейшая в мире Армия, все что необходимо украинцам сегодня - это желание строить одну из самых сильнейших армий мира. Возможно придется захватывать территории рашки чтобы отодвинуть угрозу.
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15.06.2022 00:56 Відповісти
ага калічка,"мосчнєйша в мірє",то як,10-20-30 лямів під ружжо,всю економіку на оборонку,а янки з китайцями взяли і посунулись? ***** проживеш бовдуре,в такій країні,теж мені "кріговець" ****,Україні потрібно в НАТО,все решта тупорилий *******,шуруй на зелупу дрочи
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15.06.2022 01:06 Відповісти
Где столько денюшков взять, не подскажешь, родной?
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15.06.2022 01:29 Відповісти
І щоб у кожного бійця був BFG...можно два
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15.06.2022 06:27 Відповісти
"Все что необходимо Украине, это мощнейшая в мире Армия"

В країні з державною мафією на чолі "мащьнєйшая армія" неможлива a priori. Тому, кажучи таке, ви або навмисний кривоприсяжник, або екзистенційний ідіот.
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15.06.2022 06:57 Відповісти
Прочитавши всі коментарі одразу зрозуміло хто є хто Москальські шавки найбільше критикують а жеруть український хліб відригаючи руським миро
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15.06.2022 02:32 Відповісти
Болісні втрати будуть до тих пір поки зелену шоблу на чолі з Боневтіком не перевішають на київських каштанах.
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15.06.2022 05:37 Відповісти
Цікаво скільки бійців втратили ці герої що таємно пробирались до кордону на Харківщині раді відосика для боневтіка?
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15.06.2022 05:39 Відповісти
а шашлички?
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15.06.2022 05:44 Відповісти
болісні втрати ? 10 000 якщо сказати правду ..І те що місячний БК роти на передку за добу розхід йде
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15.06.2022 06:11 Відповісти
болісні втрати ? тоді зайдіть в любий фітнес зал там також страждають ...
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15.06.2022 06:12 Відповісти
Ти то що втратив, окрім совісті?
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15.06.2022 06:33 Відповісти
Ну так відправ своїх "слуг народу" на підкріплення оборони Харкова.
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15.06.2022 07:35 Відповісти
Володя, направь туда для усиления Квартал, а то такие ряхи понаедали...... Пусть посражаются, клоуны-дегенераты.
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15.06.2022 09:18 Відповісти
 
 