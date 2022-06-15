За безпеку Харкова ще треба жорстко битися. Маємо болісні втрати, - Зеленський

Українські військові несуть болючі втрати в Харківській області, але за її безпеку ще потрібно жорстко битися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський.

"Болісні втрати маємо і в Харківській області, де російська армія намагається посилити свої позиції. Бої за цей напрямок тривають, і потрібно ще боротися, жорстко битися за повну безпеку для Харкова і області", - зазначив він.

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