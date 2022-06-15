За безпеку Харкова ще треба жорстко битися. Маємо болісні втрати, - Зеленський
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Українські військові несуть болючі втрати в Харківській області, але за її безпеку ще потрібно жорстко битися.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський.
"Болісні втрати маємо і в Харківській області, де російська армія намагається посилити свої позиції. Бої за цей напрямок тривають, і потрібно ще боротися, жорстко битися за повну безпеку для Харкова і області", - зазначив він.
Топ коментарі
+33 Павло ШОвте
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+32 Павло ШОвте
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+31 olele
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Воюет армия
Зеленский дороги строит.
13 июн.
заздалегідь до шашликів готувалися
а мы дороги строили. открывали кпвв на админ границе с крымом. договаривались посередине. и готовились к майским шашлыкам.
хай рашисты сдохнут от злости
Д*біл з великої букви,хто такі герої Харкова, х.з. хто вони такі. І головне падло ніякого конкурсу не провів, а тупо зі свома депутатами як схотів так і назвав.
Траса Бахмут-Лисичанськ під нашим стійким контролем.
Вчора рашисти намагалися намацати слабкі місця в обороні для форсування С.Дінця. Розвідку боєм провели, поклали 2 свої ДРГ, ще 1 - змогла відійти з втратами.
Їм все одно, навіть скільки класти свого м'яса. Тварини.
СКАЖІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, А В ЦІЙ ВІЙНІ ІСНУЄ
"ВІЙСЬКОВА ТАЄМНИЦЯ"?
СЛУХАЮЧИ, НАШ "МАРАФОН",
МОСКАЛЯМ РОЗВІДКИ НЕ ТРЕБА
В країні з державною мафією на чолі "мащьнєйшая армія" неможлива a priori. Тому, кажучи таке, ви або навмисний кривоприсяжник, або екзистенційний ідіот.