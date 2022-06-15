Кулеба про статус кандидата на вступ до ЄС: "Це дипломатична битва епічного масштабу, в якій задіяні всі сили України"
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Україна – на фінішній прямій до саміту ЄС, на якому вирішиться доля статусу кандидата в члени Євросоюзу.
Цей статус юридично закріпить Україну в проєкті європейської інтеграції, заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Це жирна крапка після десятиріч європейської політики стратегічної невизначеності щодо України. Невизначеності, яка перестала бути конструктивною. Це руйнування багаторічного російського наративу про те, що на "Україну в ЄС не чекають". Сьогодні ми впритул наблизилися до розв’язки. Це дипломатична битва епічного масштабу, в якій задіяні всі дипломатичні сили України на чолі з президентом Володимиром Зеленським, головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та його заступників Андрієм Сибігою та Ігорем Жовквою. Від парламенту активно працюють голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, народні депутати. В уряді безпосередньо залучені прем'єр Денис Шмигаль, віцепрем'єрка Ольга Стефанішина, низка міністрів, розвідники та, звісно, дипломати. Українські громадські організації також працюють на отримання статусу. Це складна командна гра", - пояснив він
"Останні метри найскладніші. Вчорашні скептики стали прихильниками. Вчорашні начебто прихильники раптом хитнулися в скепсис, а ми схиляємо їх назад, в позитив. Останні бастіони тримаються, але відступлять, якщо залишаться на самоті. Меншість скептиків кинула проти нас всі контраргументи — від необхідності синхронізації з державами Західних Балкан до обвинувачень у недостатній стійкості демократичних інституцій. Справжнє обличчя кожного тепер видно і за результатом українці оцінять кожного. Якби ви знали, які потоки свідомості за останній місяць вислухав лише я від скептиків. Слухаючи деякі монологи, іноді було очевидно, що люди самі слабо вірять в те, що говорять, але відчайдушно чіпляються за можливість сказати "ні", - зазначив Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
І це ми ще не знаємо, скільки дерьмаків за три роки стало міліардерами.
Кулеба, ти забув ще й радницю дерьмака люську афірістович лизнути. Та многостаНочниця теж трудиться.
Одна з головних рис прзиденства ВАЗеленського, це дуполизство південнокорейського рівня. Тьху, мразота.
Я пам'ятаю як він у 2016 перевзувся та почали гнати на Порошенко, протиставляючи його нацбатам. Теж саме він зараз робить з коміком та Залужним. Працює по одному й тому ж шаблону.
Що і продемонстрували ЗєляБеня з допомогою "епохального". серіальчика "Слуга народу".
Слава Богу, що інші народи не змінюють так швидко свою ментальність під всякого пройдисвіта, тому і мають незалежні держави
А Зє казав - я никому ничего не должен.
В субботу, второй раз за время широкомасштабного вторжения мордора, Киев посетила глава Еврокомиссии (исполнительного органа ЕС) Урсула фон дер Ляйен. Как отмечают европейские СМИ, визит оказался достаточно неожиданным и как выяснилось позже, основным вопросом, который обсуждался в столице Украины, было предоставление Украине статуса кандидата ЕС. Особых подробностей относительно того, что именно потребовало ее личного присутствия, нет, но после ее убытия появились комментарии о том, что в целом, переговоры прошли успешно. И вот вчера, в конце дня, прошла информация о том, что после заседания уполномоченных комиссаров, на котором дебатировались итоги поездки фон дер Ляйен в Киев, было принято решение выйти с инициативой о предоставлении Украине статуса кандидата.
При этом отмечалось, что Украина является единственной страной в истории ЕС, которая свое евроинтеграционное стремление отстаивает с оружием в руках, и нынешняя война является одним из следствий выбора, сделанного ею восемь лет назад. Ни одна другая страна, включая и тех, кто основал ЕС, не прилагали таких усилий и не приносили таких жертв для того, чтобы так отстаивать свое решение о входе в единую Европу. Комментируя решение, принятое Еврокомиссией, один из участников этого заседания сказал буквально следующее:
«Комиссия не забывает, что Украина является единственной страной в Европе, где люди погибли (за свой выбор - ред.), где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС. Теперь мы не можем сказать им: «Извините, ребята, вы размахивали не теми флагами».
Понятно, что это - не окончательное решение, поскольку Еврокомиссия уполномочена только инициировать этот вопрос. Но в любом случае, вопрос уже поставлен официально, и ответ на него может быть формализован уже на следующей неделе в рамках заседания Европейского совета в Брюсселе. Такого рода вопросы решаются только единогласно и за предоставление статуса должны проголосовать все 27 стран-участниц. В общем, до этого заседания надо проделать серьезную работу для того, чтобы выйти на это самое единогласное решение, поскольку три страны, до оглашения своего решения Еврокомиссией, были против. Наверное, нет нужды приводить названия этих стран, поскольку они всем хорошо известны.
Но в данном случае важно то, как этот вопрос поставлен. В самом деле, когда Урсула фон дер Ляйен акцентировала внимание комиссаров на то, что такого стремления в ЕС не демонстрировала ни одна страна, будет очень трудно аргументировать позицию «против», поскольку та страна, которая это пожелает сделать, точно не предприняла даже тысячной доли того, что демонстрирует Украина для вхождения в ЕС. Проголосовав «против», такая страна покроет себя позором, и как теперь видно, даже не антиукраинская позиция, но даже позиция воздержания или нейтралитета - проигрышная для европейских сил в Европе. В частности, это наблюдается в Италии, Германии и Франции.
Кроме того, учитывая то, что творит помойная федерация в Украине прямо сейчас и тот хоррор, который теперь известен всему миру, проголосовавший против, формально становится на сторону кровавого мясника прутина, поскольку одной из целей войны являлось и является недопущение Украины в европейские структуры. То есть, таким голосованием, такая страна явно станет на сторону прутина и тем самым, разделит ответственность за преступления, которые уже совершены и совершаются прямо сейчас. Как ни крути, а в сухом остатке, такая позиция даст свой негативный эффект и может иметь печальные последствия, вплоть до своих собственных перспектив в ЕС.
В общем, вопрос уже поставлен и без ответа его оставить нельзя. Хотелось бы этого кому-то или нет, а отвечать на него прийдется быстро и однозначно, со всеми втекающими последствиями.
Я просто вивчав у свій час психологію та знайомий з методами пропаганди та контрпропаганди (в тому числі і з застосуванням технічних засобів) тому здатен помічать такий вплив по змінах у поведінці оточуючих
В розпорядженні OBOZREVATEL опинилася інформація, отримана від розвідки, про погіршення стану здоров'я російського диктатора - начебто після невдалого хірургічного втручання по видаленню ракової пухлини Володимир Путін впав в кому. Спецслужби, посилаючись на свої джерела в Кремлі, повідомили, що оточення Путіна почало готувати так званий "транзит влади" - шукати наступника "престолу". Так це чи ні, можна буде перевірити вже дуже скоро, коли у Кремлі знову коментуватимуть відмову від переговорів України та РФ на рівні президентів.
За даними розвідки, наразі президент РФ перебуває у реанімації, де його життєдіяльність підтримують за допомогою систем штучного життєзабезпечення. У Путіна начебто проявилися всі ознаки пригнічення рефлексів стовбура головного мозку, його організм не реагує на біль.
Глава РФ перебуває у стані деструктивної коми, передають джерела у розвідці.
Оточення диктатора, ймовірно, вирішило приховати інформацію про стан Путіна. Вони планують тримати всіх у невіданні, допоки Кремль не визначить, хто стане наступником президента РФ.
До того часу на публіці замість російського лідера з'являтиметься його двійник, що дозволить створювати потрібну картинку для медіа.
Очікується, що незабаром глава МЗС РФ Сергій Лавров може звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням про те, щоб він анонсував довгоочікувану зустріч Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, на якій також має бути присутнім і турецький лідер.
Однак, як кажуть джерела, за планом Кремля ця зустріч у результаті не відбудеться - в РФ не хочуть ризикувати розкриттям підміни Путіна двійником.
У зриві цієї ще не оголошеної зустрічі в Росії мають намір звинуватити Україну, її нібито неконструктивну позицію та Володимира Зеленського. Для цього нашій країні висунуть свідомо неприйнятні для України умови.
Зауважимо, що ця інформація потребує підтвердження.
А ще це нагадує з "Діамантової руки":
- Легким движением руки брюки превращаются... Брюки превращаются... Превращаются брюки...
Алекс Скела
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Реєстрація: 27.05.2022
Насправді Британія там щось пропонувала про військовий союз а не економічний. У Британії є Співдружність з колишніх колоній як ринок збуту, та дешевої робочої сили з індусів. Це самодостатня держава, тому їм той ЄС не дуже й потрібен, вони не сильно лізли у кооперацію з іншими країнами, на відміну від держав континентальної Європи. Тим паче що логістика між нами фактично неможлива.
буба, заруби себе на своем кошерном шнобеле, кукарекать о ЕС это одно, а все делать для этого- совершенно другое. Для этого, шут ЗЕбанутый, ты должен утвердить своим указом прокурора САП. буба, ты не в своем обосранном квартале, ты сидишь на самом верху власти, и что ты проблеял Байдену по поводу прокурора САП, надо выполнить. И еще кучу заданий, которые тебе, ЗЕбаньку, поставит ЕС.
Да, и не забывай самого главного. Ты 4 раза, как таракан, убегал от призыва в армию, а сейчас ты и твоя ОПа блеете о наших лучших в мире ВСУ, надеясь на то, что на их спине удастся въехать в ЕС. Где ты, шут гороховый, а где наши славные ВСУ. Не выйдет, буба, в этом случае говорят : мухи отдельно, котлеты отдельно. Посади Беню КАЛомойского и займись корупционерами, а то нас никуда не примут, ни в ЕС, ни в НАТО. И ты лично за это будешь отвечать перед народом Украины