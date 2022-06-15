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членство в ЄС (929) Кулеба Дмитро (3165)

Кулеба про статус кандидата на вступ до ЄС: "Це дипломатична битва епічного масштабу, в якій задіяні всі сили України"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кулеба

Україна – на фінішній прямій до саміту ЄС, на якому вирішиться доля статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Цей статус юридично закріпить Україну в проєкті європейської інтеграції, заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Це жирна крапка після десятиріч європейської політики стратегічної невизначеності щодо України. Невизначеності, яка перестала бути конструктивною. Це руйнування багаторічного російського наративу про те, що на "Україну в ЄС не чекають". Сьогодні ми впритул наблизилися до розв’язки. Це дипломатична битва епічного масштабу, в якій задіяні всі дипломатичні сили України на чолі з президентом Володимиром Зеленським, головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та його заступників Андрієм Сибігою та Ігорем Жовквою. Від парламенту активно працюють голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, народні депутати. В уряді безпосередньо залучені прем'єр Денис Шмигаль, віцепрем'єрка Ольга Стефанішина, низка міністрів, розвідники та, звісно, дипломати. Українські громадські організації також працюють на отримання статусу. Це складна командна гра", - пояснив він

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"Останні метри найскладніші. Вчорашні скептики стали прихильниками. Вчорашні начебто прихильники раптом хитнулися в скепсис, а ми схиляємо їх назад, в позитив. Останні бастіони тримаються, але відступлять, якщо залишаться на самоті. Меншість скептиків кинула проти нас всі контраргументи — від необхідності синхронізації з державами Західних Балкан до обвинувачень у недостатній стійкості демократичних інституцій. Справжнє обличчя кожного тепер видно і за результатом українці оцінять кожного. Якби ви знали, які потоки свідомості за останній місяць вислухав лише я від скептиків. Слухаючи деякі монологи, іноді було очевидно, що люди самі слабо вірять в те, що говорять, але відчайдушно чіпляються за можливість сказати "ні", - зазначив Кулеба.
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Топ коментарі
+17
Шо там с САП?
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15.06.2022 00:09
+14
Та да! Таки всі. Одні правда проти того вступу. Наприклад, зелені сили єрмаківської ОПи.
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15.06.2022 00:10
+11
Гляньте статистику збагачення олігархів, за починаючи з першого року правління найвеличніВшивого.
І це ми ще не знаємо, скільки дерьмаків за три роки стало міліардерами.
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15.06.2022 00:17
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Єрмака викиньте і битва закінчиться
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15.06.2022 00:07 Відповісти
буде ще якийсь замість єрмака, треба позбавлятися олігархів, вони мають втратити свій вплив на політику держави на державні інститути, стати просто бізнесменами і заробляти свої мілліарди за законамі які будуть написані незалежними від олігархів державними інститутами, і тоді вони будуть заробляти на розбудові держави і розвитку а не на занепаді, і розвалі.
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15.06.2022 00:13 Відповісти
Гляньте статистику збагачення олігархів, за починаючи з першого року правління найвеличніВшивого.
І це ми ще не знаємо, скільки дерьмаків за три роки стало міліардерами.
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15.06.2022 00:17 Відповісти
відпадає...там дуже довге коріння бабиного яру.
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15.06.2022 00:14 Відповісти
Шо там с САП?
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15.06.2022 00:09 Відповісти
та по прежнему...лишняя в структуре.
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15.06.2022 00:18 Відповісти
Та да! Таки всі. Одні правда проти того вступу. Наприклад, зелені сили єрмаківської ОПи.
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15.06.2022 00:10 Відповісти
За год, максимум два мы уже будем в ЕС👍
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15.06.2022 04:17 Відповісти
мож спочатку на РСЗО з бк піднажати?
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15.06.2022 00:10 Відповісти
Одне невідривно від одного. Доки ситий й задоволений життям не стане здатним зрозуміти,що через день може невижити,зброю давати незачешиться
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15.06.2022 00:18 Відповісти
ситому глибоко *****.і лякати його цією мулькою не вийде,бо для того ситі і створили НАТО,а все решта ******* для убогих
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15.06.2022 00:51 Відповісти
Завхоз?
Кулеба, ти забув ще й радницю дерьмака люську афірістович лизнути. Та многостаНочниця теж трудиться.
Одна з головних рис прзиденства ВАЗеленського, це дуполизство південнокорейського рівня. Тьху, мразота.
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15.06.2022 00:13 Відповісти
Зекодло- мразота неймовірна. Але зараз нам потрібно вирішувати питання нашого фізичного існування. Будь,яким чином
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15.06.2022 00:22 Відповісти
я бачу, причинно-наслідкові звязки то не твоє...
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15.06.2022 00:52 Відповісти
Змінити ментальність ситих Європейців,це дійсно цікава задача
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15.06.2022 00:15 Відповісти
А яка ментальність у головного редактора цензора цікаво, бо тут вже почалися масові зачистки, добре хоч лише у інформаційному просторі, це азіатчина якась. Тобто якщо чиясь думка персонального його не влаштовує, він просто знищує акаунт.

Я пам'ятаю як він у 2016 перевзувся та почали гнати на Порошенко, протиставляючи його нацбатам. Теж саме він зараз робить з коміком та Залужним. Працює по одному й тому ж шаблону.
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15.06.2022 00:24 Відповісти
Зато змінити ментальність "мудрого" українського наріду льогко. .

Що і продемонстрували ЗєляБеня з допомогою "епохального". серіальчика "Слуга народу".

Слава Богу, що інші народи не змінюють так швидко свою ментальність під всякого пройдисвіта, тому і мають незалежні держави
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15.06.2022 09:29 Відповісти
До *****,шо отвечать, нам просто нужно оружие
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15.06.2022 00:21 Відповісти
Вони повинні його давати,нам потрібно щоб дуже хотіли,це робити
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15.06.2022 00:23 Відповісти
кому повинні? тобі? а ти хто такий? вмів вибирати дибіла,а тепер тобі всі повинні? ********* заявка...
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15.06.2022 00:54 Відповісти
Вони повинні ?
А Зє казав - я никому ничего не должен.
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15.06.2022 09:30 Відповісти
І як кандидатський статус завадить отриманню зброї?
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15.06.2022 00:23 Відповісти
anti-colorados14 Червня, 2022

В субботу, второй раз за время широкомасштабного вторжения мордора, Киев посетила глава Еврокомиссии (исполнительного органа ЕС) Урсула фон дер Ляйен. Как отмечают европейские СМИ, визит оказался достаточно неожиданным и как выяснилось позже, основным вопросом, который обсуждался в столице Украины, было предоставление Украине статуса кандидата ЕС. Особых подробностей относительно того, что именно потребовало ее личного присутствия, нет, но после ее убытия появились комментарии о том, что в целом, переговоры прошли успешно. И вот вчера, в конце дня, прошла информация о том, что после заседания уполномоченных комиссаров, на котором дебатировались итоги поездки фон дер Ляйен в Киев, было принято решение выйти с инициативой о предоставлении Украине статуса кандидата.

При этом отмечалось, что Украина является единственной страной в истории ЕС, которая свое евроинтеграционное стремление отстаивает с оружием в руках, и нынешняя война является одним из следствий выбора, сделанного ею восемь лет назад. Ни одна другая страна, включая и тех, кто основал ЕС, не прилагали таких усилий и не приносили таких жертв для того, чтобы так отстаивать свое решение о входе в единую Европу. Комментируя решение, принятое Еврокомиссией, один из участников этого заседания сказал буквально следующее:

«Комиссия не забывает, что Украина является единственной страной в Европе, где люди погибли (за свой выбор - ред.), где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС. Теперь мы не можем сказать им: «Извините, ребята, вы размахивали не теми флагами».

Понятно, что это - не окончательное решение, поскольку Еврокомиссия уполномочена только инициировать этот вопрос. Но в любом случае, вопрос уже поставлен официально, и ответ на него может быть формализован уже на следующей неделе в рамках заседания Европейского совета в Брюсселе. Такого рода вопросы решаются только единогласно и за предоставление статуса должны проголосовать все 27 стран-участниц. В общем, до этого заседания надо проделать серьезную работу для того, чтобы выйти на это самое единогласное решение, поскольку три страны, до оглашения своего решения Еврокомиссией, были против. Наверное, нет нужды приводить названия этих стран, поскольку они всем хорошо известны.

Но в данном случае важно то, как этот вопрос поставлен. В самом деле, когда Урсула фон дер Ляйен акцентировала внимание комиссаров на то, что такого стремления в ЕС не демонстрировала ни одна страна, будет очень трудно аргументировать позицию «против», поскольку та страна, которая это пожелает сделать, точно не предприняла даже тысячной доли того, что демонстрирует Украина для вхождения в ЕС. Проголосовав «против», такая страна покроет себя позором, и как теперь видно, даже не антиукраинская позиция, но даже позиция воздержания или нейтралитета - проигрышная для европейских сил в Европе. В частности, это наблюдается в Италии, Германии и Франции.

Кроме того, учитывая то, что творит помойная федерация в Украине прямо сейчас и тот хоррор, который теперь известен всему миру, проголосовавший против, формально становится на сторону кровавого мясника прутина, поскольку одной из целей войны являлось и является недопущение Украины в европейские структуры. То есть, таким голосованием, такая страна явно станет на сторону прутина и тем самым, разделит ответственность за преступления, которые уже совершены и совершаются прямо сейчас. Как ни крути, а в сухом остатке, такая позиция даст свой негативный эффект и может иметь печальные последствия, вплоть до своих собственных перспектив в ЕС.

В общем, вопрос уже поставлен и без ответа его оставить нельзя. Хотелось бы этого кому-то или нет, а отвечать на него прийдется быстро и однозначно, со всеми втекающими последствиями.
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15.06.2022 00:27 Відповісти
Як кажуть - "трошки не в тему" але хочеться зацікавить: мої постереження за любителями дивиться "марафон" підштовхнули мене до думки що там не обходиться без якоїсь методики НЛП (нейролінгвістичного програмування) Бо ті хто його постійно дивиться стають такими ж "мізками звихнутими" як і "ЗЕ-дебіли в період передвиборної президентської гонки коли на екрані посилено крутили "Скотів" і інше "антипорошенківське" лайно
Я просто вивчав у свій час психологію та знайомий з методами пропаганди та контрпропаганди (в тому числі і з застосуванням технічних засобів) тому здатен помічать такий вплив по змінах у поведінці оточуючих
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15.06.2022 05:53 Відповісти
Да уже не важно, мы просто в жопе. Нам нужны эти пушки
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15.06.2022 00:28 Відповісти
⚡️⚡️Чи є ще підтвердження?

В розпорядженні OBOZREVATEL опинилася інформація, отримана від розвідки, про погіршення стану здоров'я російського диктатора - начебто після невдалого хірургічного втручання по видаленню ракової пухлини Володимир Путін впав в кому. Спецслужби, посилаючись на свої джерела в Кремлі, повідомили, що оточення Путіна почало готувати так званий "транзит влади" - шукати наступника "престолу". Так це чи ні, можна буде перевірити вже дуже скоро, коли у Кремлі знову коментуватимуть відмову від переговорів України та РФ на рівні президентів.


За даними розвідки, наразі президент РФ перебуває у реанімації, де його життєдіяльність підтримують за допомогою систем штучного життєзабезпечення. У Путіна начебто проявилися всі ознаки пригнічення рефлексів стовбура головного мозку, його організм не реагує на біль.

Глава РФ перебуває у стані деструктивної коми, передають джерела у розвідці.

Оточення диктатора, ймовірно, вирішило приховати інформацію про стан Путіна. Вони планують тримати всіх у невіданні, допоки Кремль не визначить, хто стане наступником президента РФ.

До того часу на публіці замість російського лідера з'являтиметься його двійник, що дозволить створювати потрібну картинку для медіа.

Очікується, що незабаром глава МЗС РФ Сергій Лавров може звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням про те, щоб він анонсував довгоочікувану зустріч Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, на якій також має бути присутнім і турецький лідер.

Однак, як кажуть джерела, за планом Кремля ця зустріч у результаті не відбудеться - в РФ не хочуть ризикувати розкриттям підміни Путіна двійником.

У зриві цієї ще не оголошеної зустрічі в Росії мають намір звинуватити Україну, її нібито неконструктивну позицію та Володимира Зеленського. Для цього нашій країні висунуть свідомо неприйнятні для України умови.

Зауважимо, що ця інформація потребує підтвердження.
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15.06.2022 00:28 Відповісти
і всі джерела ведуть до української розвідки. думаю, це якась спецоперація буданова і баканова. не ясно тільки, в чию сторону вона направлена.
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15.06.2022 08:10 Відповісти
Схоже що Бонапатія перехідне психічне захворення,ось ще один Наполєвон намалювався!!!!))
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15.06.2022 00:36 Відповісти
То така собі еуропейська дорама "Вступ України до ЄС". Гуй йо зна, скіко в ній сезонів має буть.
А ще це нагадує з "Діамантової руки":
- Легким движением руки брюки превращаются... Брюки превращаются... Превращаются брюки...
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15.06.2022 00:37 Відповісти
Блин, вас штампуют как пирожки 🤣🤣🤣
Алекс Скела

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Реєстрація: 27.05.2022
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15.06.2022 00:45 Відповісти
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15.06.2022 17:42 Відповісти
Але ж значно доцільніше - пристати на пропозицію Британії : союз нормальних європейських країн , без шольців і ******** в голові , без брехні і корупції .
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15.06.2022 00:44 Відповісти
І яка ж ємність ринку Британії та ринку ЄС? Як буде виглядати логістика? Які інвестицій та у які сфери нам пропонує Британія?
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15.06.2022 00:50 Відповісти
навіщо грузите то тіло, такими складними запитаннями)))
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15.06.2022 00:56 Відповісти
Приколююсь просто.

Насправді Британія там щось пропонувала про військовий союз а не економічний. У Британії є Співдружність з колишніх колоній як ринок збуту, та дешевої робочої сили з індусів. Це самодостатня держава, тому їм той ЄС не дуже й потрібен, вони не сильно лізли у кооперацію з іншими країнами, на відміну від держав континентальної Європи. Тим паче що логістика між нами фактично неможлива.
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15.06.2022 01:13 Відповісти
*********,**** їсти в голову то єдине твоє досягнення...
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15.06.2022 00:55 Відповісти
И тут на сцену вышли Науменко и Акст ((
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15.06.2022 03:06 Відповісти
Ну ясный перец. Вступление в ЕС и НАТО Порох и патриотичные депутаты предыдущего созыва закрепили это в конституции. Против этого могут быть только подстилки *****.
буба, заруби себе на своем кошерном шнобеле, кукарекать о ЕС это одно, а все делать для этого- совершенно другое. Для этого, шут ЗЕбанутый, ты должен утвердить своим указом прокурора САП. буба, ты не в своем обосранном квартале, ты сидишь на самом верху власти, и что ты проблеял Байдену по поводу прокурора САП, надо выполнить. И еще кучу заданий, которые тебе, ЗЕбаньку, поставит ЕС.
Да, и не забывай самого главного. Ты 4 раза, как таракан, убегал от призыва в армию, а сейчас ты и твоя ОПа блеете о наших лучших в мире ВСУ, надеясь на то, что на их спине удастся въехать в ЕС. Где ты, шут гороховый, а где наши славные ВСУ. Не выйдет, буба, в этом случае говорят : мухи отдельно, котлеты отдельно. Посади Беню КАЛомойского и займись корупционерами, а то нас никуда не примут, ни в ЕС, ни в НАТО. И ты лично за это будешь отвечать перед народом Украины
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15.06.2022 07:40 Відповісти
Кулєба видав список епічних ****** ? вступ до ЄС - це досягнення ЗСУ і народу, а не дєрьмаків і зеленських, які постійно сунуть палки в колесо. Вони в ЄС не хочуть, бо треба буде попрощатися з корупцією і автократією. І всі умови, які поставить Євросоюз - оце їх "епічне" досягнення.
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15.06.2022 08:04 Відповісти
які сили? Стефанчук? ви б краще Порошенка, Гончаренка, Клімкіна використовували.
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15.06.2022 08:07 Відповісти
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15.06.2022 10:07 Відповісти
Не бачу ніякий "українських сил" крім звичного кабарешного піару та медійної брехні про корупційні успіхи небувалих висот всієї глибини.
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15.06.2022 11:54 Відповісти
 
 