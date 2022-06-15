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Лідери НАТО обговорили підтримку України у короткостроковій та довгостроковій перспективі, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

столтенберг

Перед самітом НАТО в Мадриді лідери альянсу обговорили необхідність продовжувати рішучу підтримку України у короткостроковій та довгостроковій перспективі.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками зустрічі лідерів альянсу в Гаазі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У Гаазі обговорили майбутні рішення саміту, який у документі названий "історичним та трансформуючим".

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Дискусія стосувалася необхідності продовжувати рішучу підтримку України у короткостроковій та довгостроковій перспективі.

"І я з нетерпінням чекаю на можливість вітати президента Зеленського в його зверненні до лідерів НАТО на нашому саміті в Мадриді", – сказав Столтенберг.

Він зазначив, що НАТО у відповідь на вторгнення Росії в Україну зміцнило свою здатність захищати та обороняти кожен дюйм території союзників. У Мадриді будуть ухвалені рішення щодо наступних кроків у зміцненні НАТО.

Також на зустрічі в Гаазі лідери альянсу розглянули необхідність вкладати більше коштів у оборону та фінансування НАТО.

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Крім того, повідомляється, що в Мадриді буде погоджено наступну Стратегічну концепцію НАТО, яка міститиме оцінку середовища безпеки, що змінилося, і основні цінності та завдання блоку.
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сезон третий,пятнадцатая серия...
нетфликс видпочывайе.
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15.06.2022 00:43 Відповісти
Знаем знаем , Украину берут в НАТО , бо воевать в Европе некому.

вечная история - то французам козаки помогают , то туркам запорожцы помогают Дунай контролировать . БЕЗ украинцев армии воевать не могут
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15.06.2022 00:49 Відповісти
Беруть чи ні то одне,а ось те що брехунів на х.. відкритим текстом,поки що,не посилають,то вже добре!!))
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15.06.2022 01:05 Відповісти
Доречно☝
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15.06.2022 04:19 Відповісти
Вже вилікувався від лишаю?
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15.06.2022 00:52 Відповісти
В Києві наразі повітряна тривога ‼️
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15.06.2022 00:52 Відповісти
Перебийпутінуніс@VitoMers

Українській ППО сьогодні було перехоплено ДВІ ПКР П-800 "Онікс" (він же "Яхонт")... Це дуже складна (бо надзвукова) і дорога ціль. Браво, ППО України...

Sergey@Vladimirovi1234

2 ч

Может, потому что ГПУ вернула клистроны ВСУ?
И всё начало отлично сбиваться.
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15.06.2022 01:20 Відповісти
Усі повідомлення що пов"язані з цим майбутнім банкіром (а у житті просто тюхтієм і сикуном) Столтенбергом ніяких асоціацій крім "*****" чомусь не викликають...
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15.06.2022 06:22 Відповісти
Столтенберг тобі "что-то должен" ? В нас з ним є якийсь договір??? Чи тобі НАТО щось винне? В тебе є Найвеличніший лідер світу, читай його потужні передвиборчі обіцянки і насолоджуйся ...
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15.06.2022 08:21 Відповісти
 
 