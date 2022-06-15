Вихід з Росії - не тільки морально правильно, а й вигідно для бізнесу, - Кулеба
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернув увагу бізнесу на винагороду з боку ринку за вихід з Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава української дипломатії написав у твіттері.
"Вихід з росії – це не тільки морально правильно, але й вигідно для бізнесу. Дослідження Єльської школи менеджменту доводять, що компанії, які залишають Росію, щедро винагороджуються ринками, а ті, що залишилися, зазнають фінансових та репутаційних ризиків. Виїжджайте з Росії, почувайте себе добре, заробляйте!" - зазначив Кулеба.
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Смотря какому бизнесу. Квартал95 вполне комфортно себя на стране-помойке чувствует.
чы то кулеба к марсианским воротилам всегалактических шекелей?
остальных можете смело закрывать.