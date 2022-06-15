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Вихід з Росії - не тільки морально правильно, а й вигідно для бізнесу, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернув увагу бізнесу на винагороду з боку ринку за вихід з Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава української дипломатії написав у твіттері.

"Вихід з росії – це не тільки морально правильно, але й вигідно для бізнесу. Дослідження Єльської школи менеджменту доводять, що компанії, які залишають Росію, щедро винагороджуються ринками, а ті, що залишилися, зазнають фінансових та репутаційних ризиків. Виїжджайте з Росії, почувайте себе добре, заробляйте!" - зазначив Кулеба.

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Автор: Роман Свиридович
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Хоч би не робив з людей дурнів. Якими ринками винагороджується?? Вони вже давно зайняті і поділені.
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15.06.2022 00:59 Відповісти
Вихід з росії - це не тільки морально правильно, але й вигідно для бізнесу. Джерело: https://censor.net/ua/n3347996

Смотря какому бизнесу. Квартал95 вполне комфортно себя на стране-помойке чувствует.
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15.06.2022 01:04 Відповісти
Дискомфортно одній жопі на двох стільцях в той час коли по стояках пздять ногами.
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15.06.2022 01:48 Відповісти
это точно надо нашим бизнесюкам на 111-ый день войны?
чы то кулеба к марсианским воротилам всегалактических шекелей?
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15.06.2022 01:04 Відповісти
всё адекватное свалило восемь лет назад..
остальных можете смело закрывать.
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15.06.2022 01:09 Відповісти
 
 