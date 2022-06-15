США не проти союзу України, Британії, Польщі та країн Балтії, - посол при НАТО Сміт
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США зацікавлені у зміцненні можливостей НАТО й готові вітати регіональні ініціативи, зокрема об’єднання Британії, Польщі, України і країн Балтії в окремий союз, якщо він посилюватиме оборонний потенціал.
Про це сказала постійна представниця США при НАТО Джуліанна Сміт, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Очевидно, що ми підтримуємо ініціативи, які допомагають нарощувати потенціал (у Європі. – Ред.)", - прокоментувала посол США.
Вона додала, що впродовж багатьох останніх років мали місце ініціативи щодо утворення подібних "мініформатних" альянсів, зокрема у сфері оборони.
"Тож якщо члени НАТО розділяються на формати партнерських відносин або на певні групи, щоб допомогти наростити потенціал і колективними зусиллями зміцнити Альянс, ми хотіли б це підтримати", - зауважила американський дипломат.
Вона також зазначила, що Організація Північноатлантичного договору, у якій вона представляє США, також зацікавлена у зміцнення свого східного флангу.
Як повідомлялося, наприкінці минулого місяця італійське видання Corriere Della Sera із посиланням на джерела в дипломатичних колах уперше повідомило про ініціативу прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона створити новий альянс у Європі. За інформацією видання, цей союз мав би включати Велику Британію, Польщу, Україну, Литву, Латвію, Естонію, а також на певному етапі – Туреччину.
Минулого тижня секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що є прихильником якнайшвидшого формування союзу Велика Британія - Польща-Україна. Ба більше, за його словами, такий союз "має бути ще максимально розширений і не обмежуватися цими трьома країнами".
Будь ласка, зачекайте...
По выкладкам самых разных источников, находящихся вне Украины и оперирующих данными своих разведок, противник сейчас вышел на пик того, что он может бросить в топку войны. Собственно говоря, мы это сейчас ощущаем на Восточном фронте, где действительно идет самая жесткая драка с момента начала широкомасштабного вторжения. Теперь противник уже прекрасно знает, что никаких блицкригов не будет и потому перестал действовать размашисто, на чем его ловили в самом начале. Сейчас он сужает полосу наступления до минимума и туда бросает все, что имеет. С одной стороны, этот штурм очень трудно удерживать, и за это нам приходится платить высокую цену, но в данной ситуации есть момент, который почему-то не привлекает внимания.
По сути, сейчас армия противника показывает максимум из того, на что она способна в принципе, при кратном превосходстве в личном составе, десятикратном - в технике и двадцатикратном - в артиллерии. Проще говоря, он сейчас делает то, сверх чего уже просто не имеет ни сил, ни средств. И дело тут не в том, что у него некого рекрутировать на бойню или нечего снять с хранения, а в другом. Оголяя другие участки фронта, он действительно смог создать просто тотальное превосходство в силах и средствах, пусть и на небольшом участке. Но даже с таким перевесом, он оказался неспособным на то, чего желал изначально - разорвать и раскидать нашу оборону и рвануть вперед, формируя котлы.
А это значит, что на сегодня, даже имея такое, в разы или десятки раз превосходство, он неспособен это конвертировать в успех своих действий. То есть, даже с таким перевесом их военная машина пробуксовывает и это говорит о том, что проблема не в количестве личного состава, оружия и техники, а в качестве и не только сил и средств, но и общего руководства вооруженными силами, сверху и донизу. Армия оказалась неготовой к ведению такой войны, с которой она столкнулась.
И самое главное здесь то, что они сами это понимают. Ведь сами военные агрессора точно знают, сколько и каких войск они загоняют, а плюс к тому - сколько они теряют либо с мизерным, либо с нулевым результатом. Понятно, что бабы еще нарожают и можно будет снять «консервы», но им самим понятно, что та война, на которую они способны, уже не работает.
То, что им не удается добиться поставленных задач, военные обычно оправдывают тем, что им не дали нужного количества оружия, боеприпасов или личного состава. Если почитать мемуары или дневники полководцев и военачальников разных времен, именно эти пояснения окажутся в большинстве случаев и очень редко будет написано о том, что были допущены именно полководческие ошибки. Обычно такое пишут исследователи, но не современники. И если кто-то в мемуарах и признает ошибки, то не свои, а вышестоящего руководства, и только единицы могут признать свои.
Но гарантированно современники не напишут о том, что они готовились не к той войне. Оно и понятно, поскольку тогда встанет вопрос о том, что все приготовления велись неправильно, из ошибочных посылок, и в планах даже отсутствовали предположения о том, что будет совсем другая драка, а это уже вопрос именно к ним, к военным. Ведь политики могут поставить невыполнимые задачи, а военные обязаны понимать, что они невыполнимы, и тогда надо либо подавать в отставку, либо начинать подготовку к тому развитию событий, которое будет, а не к тому, которое когда-то было. Понятно, что в отставку никто не подал, но и что со всем этим делать, у них теперь явно нет представления. Они ведь просили больше танков и получили их. Просили больше артиллерии - получили и ее. Потребовали обеспечить боеприпасами для того, чтобы вести обстрел в режиме 24/7 - имеют и это, но все равно, получить желанный вариант войны - не удается.
Кстати, не удается не только такой вариант, но и предыдущий, с длинными бросками вглубь территории Украины, когда удавалось проходить десятки, а кое-где и сотни километров, не встречая более или менее организованного сопротивления. Вот именно к этой войне они и готовились, на такое они были согласны. Теперь же, даже гигантские ресурсы, сосредоточенные на мизерном пятачке, не дают желаемого результата, зато дают потери, которых никто из них не то, что не видел с окончания Второй Мировой войны, но даже в страшном сне не мог себе представить, что это случится именно сейчас.
Ведь ВСУ это не объединенные силы НАТО и не армия США, а результат именно для наступающей армии уже близок к катастрофе. Это потому, что наращивать мощность наступления уже банально нечем и все ресурсы, которые удается собрать, позволяют поддерживать только тот накал, который имеется прямо сейчас и не более того. Это понимают все, даже те, кто воюет «в поле». Опытные военные видят, что если неделями и круглосуточно артиллерия валит десятками, если не сотнями тысяч снарядов, а они не могут продвинуться или если продвигаются то совсем на чуть, оставляя за собой горы трупов, то и им понятно, что война идет неправильно.
Артподготовка должна длиться часы, в худшем случае - сутки, двое, ну - трое и все, дальше должно быть движение вперед. Если этого не происходит и артподготовка идет неделями, то именно опытные бойцы начинают понимать, что их верхнее руководство просто не понимает, что делать дальше и как следствие, что они попали не на ту войну, где им следовало срубить бабло. Более того, они понимают, что вот такая ситуация сложилась потому, что противник (ВСУ) действует таким образом, что это рушит все наступательные планы.
То есть, противник (ВСУ) ведет другую войну, при которой это кратное преимущество, не дает особого эффекта, зато дает дикие потери. Этого не понимают новобранцы или кадровые военные, не имеющие боевого опыта, но кто уже бывал в бою, очень быстро понимают, что здесь - не Чечня, Грузия или Сирия, и это имеет свой накопительный эффект. И если уж речь идет о тех оккупантах, которые находятся на поле боя, они видят, что эффект первого «хапака» остался далеко позади и то, что им еще удается захватить из территорий, представляет собой лунный пейзаж, который и сделала их артиллерия. А это значит, что никакая мародерка им уже не светит как приз и компенсация за все страхи, которое они натерпелись.
Армейский генерал США Бен Ходжес говорит примерно о том же самом и считает, что армия противника достигла своего потолка и сейчас находится в состоянии максимального напряжения, в котором армия не может находится неопределенно долго. И потому неизбежен общий спад ее боеспособности. Кроме того, он говорит о том, что постепенно Украина выстраивает нормальную логистику по своей территории. Хоть это было нелегко сделать, но все же, движение идет в правильном направлении и тем более, что логистический потенциал партнеров Украины не идет ни в какое сравнение с тем, что может выдать на пике логистика мордора.
Поэтому он говорит о том, что в ближайшее время агрессор будет вынужден перейти к оперативной паузе хотя бы потому, что на максимальных оборотах никто не может действовать слишком долго. А тем более, когда у него идет просто катастрофическая убыль как опытного, кадрового состава, так и более или менее современной техники. Тактически, это как раз тот момент, когда обороняющаяся сторона получает благоприятную возможность для начала контрнаступления и противник тоже знает, что это - крайне опасное время и что ситуация может кардинально измениться. Причем, характер этого момента состоит в том, что наступающая сторона выдохлась, ее силы вытрепаны и она становится уязвимой. Если противник (ВСУ) начнет масштабное контрнаступление, то нарастить свои кондиции просто не удастся и закончиться все может очень плохо.
И вот если верить американским и британским военным экспертам, этот момент может наступить в самое ближайшее время, а мы знаем, как в таких случаях действует москва. В этот момент она начинает имитировать заинтересованность в прекращении огня, переговорах и прочем, что ей вообще не нужно. Единственная цель - сорвать контрнаступление в момент, когда ее силы наиболее уязвимы. Можно и перефразировать. Путем такой риторики, оккупант пытается политическими средствами сорвать разгром собственной оккупационной армии.
Со своей стороны, мы предупреждаем всех о том, что как только в мордоре окончательно поймут, что вот сейчас они выдохлись, начнется массированная психологическая, информационная и политическая операция, направленная на срыв нашего наступления. В это время начнутся призывы к миру, к прекращению огня, крики «хватит жертв» и так далее. А наши купленные проститутки будут рассказывать о том, что партнеры наши - не такие уже и партнеры, что они не станут нас поддерживать до победы и вообще «не все так однозначно». Другие же будет говорить о том, что в наступлении мы понесем еще больше потерь. Третьи найдут еще какую-то тему, направленную на одно и тоже, чтобы мы пропустили окно возможностей, которое объективно откроется для контрнаступления.
Поэтому всем надо понимать, что будут расконсервированы все казачки, которые были «спящими» до этого момента, и даже «записные патриоты» вставят свой голос в этот позорный хор. Так что, если верить заключениям американских военных и армия противника действительно близка к моменту, где она неизбежно упрется в оперативную паузу, проявятся очень многие деятели, которые прямо или опосредованно, умышленно или в режиме «полезного дурака», но стоят на кремлевской лопате. Самые ушлые не станут выдавать что-то от себя, а будут действовать в режиме «есть мнение» и если раньше они не были замечены в том, что цитировали «пораженцев», то теперь они это будут аккуратно пододвигать к вентилятору, в который они и превратились.
Ну а с другой стороны, как только начнется вот такое подвывание, можно не сомневаться в том, что клиент дошел до кондиции и сам понимает, что если по нему сейчас ударят, то в чемодан прийдется собирать не только го*но прутина, но его самого и его армию-преступницу. В этот момент как раз и надо наносить удар, заткнув пасти всем путинским шлюхам. Примерно так выглядит текущая ситуация, так что будьте бдительны и пользуйтесь собственным здравым смыслом и жизненной опытностью.
anti-colorados
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Но к любой идеи нужны детали. На сегодняшний момент, формат и долгосрочные ценности, озвучены не были.
Лучше быть в союзе с демократическими странами, чем в союзе с мадьярами, у которых есть право вето
Я обома руками за такий союз, а не за союз з путінським хвойдами мадярами, італійцями, німцями і французами!
Організація об'єднаних Україною націй
.ВОТ ВАМ И ВОЕННЫЙ БЛОК . ВСЕ СТОРОНЫ ПОД КОНТРОЛЕМ. СЛАВА УКРАИНЕ!
Что-то мне подсказывает, что в старой Европе это заявление воспримут без особого интузиазма.
И, как обычно, там начнут раздаваться вопли "путенферштейнов" и им подобных о "вмешательстве" США во внутреннюю политику Европы, и о "давлении" на страны ЕС.