Протягом 14 червня на південному напрямку знищено 70 окупантів та 60 одиниць техніки, - ОК "Південь"
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Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України 14 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.
У повідомленні зазначається: "Противник в нашій операційній зоні продовжує ведення бойових дій шляхом контрбатарейної боротьби. Активних наступальних дій не веде, укріплює оборонні рубежі.
Окупаційні війська двічі намагалися нанести авіаційний удар. Вранці ворожий гелікоптер збито нашим підрозділом із переносного зенітно-ракетного комплексу, а вдень інший ворожий Мі-8 атакував річкову переправу, намагаючись обмежити наші підрозділи в маневрах.
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У відповідь нашою авіацією нанесено 3 удари по скупченню живої сили та військової техніки рашистів на Херсонщині. Також нанесено ракетні удари по складах пального та району зосередження техніки, подавлено 2 командно-спостережних пункти противника.
Загалом за добу, в результаті виконання вогневих задач нашими підрозділами завдано втрат ворогу в кількості 70рашистів та понад 60 одиниць ворожої техніки, серед яких: 1 гелікоптер, 1 самохідна гармата "Піон", 1 реактивна система залпового вогню "Град", 3 гаубиці 152 мм,19 одиниць броньованої, 33 автомобільної, 4 – інженерної техніки.
Також, знищено 2 склади боєприпасів.
Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря в черговий раз переформатовано. 2 ракетних кораблі та 1 підводний човен, споряджені 20крилатими ракетами, продовжують створювати загрозу ракетної атаки з моря, 1 великий десантний корабель декларує збереження намірів на десантну операцію".
Будь ласка, зачекайте...
На сегодняшний день, в результате начатых подразделениями Сил обороны Украины около 2-х недель назад, контр-наступательных действий на Херсонском направлении, войска противника были вынуждены всё-таки отойти с ранее занятых позиций на целом ряде участков плацдарма, чем существенно ухудшил условия для выполнения своих выше указанных задач.
В частности...
В течение нескольких последних дней украинским войскам удалось отразить ряд массированных атак противника в районе созданного ими юго-восточнее посёлка Давыдов Брод (включительно) своего плацдарма на реке Ингулец . И более того, даже продвинутся на несколько километров в направлении сёл Костромка и Брускинское, а так же освободить сёла Сухой Ставок и Андреевка.
Следует подчеркнуть, что командование войск противника предпринимало и продолжает предпринимать достаточно значительные усилия для того, что бы остановить или по крайней мере существенно затормозить продвижения подразделений Сил обороны Украины на этом участке, путем перманентных контр-атак и постоянного наращивания усилий на флангах украинского плацдарма.
Так, усиленные БТГр из состава 7-й десантно-штурмовой дивизии противника в течение крайней недели неоднократно пытались прорваться с северо-востока и востока в Давыдов Брод и южнее его, что бы выйти на тылы тактической группе ВСУ, действующей на Ингулецком плацдарме, и отрезать её от переправ через Ингулец. В свою очередь, подразделения 11-й десантно-штурмовой бригады и БТГр 126-й бригады береговой обороны 22-го АК противника пытались "стабилизировать" продвижение украинских войск в южном и юго-восточном направлении, так же путём контр-атак, при массированной огневой поддержке арт-группы 227-й абр, действующей так же и в интересах подразделений 7-й дшд. С этой же целью, противник неоднократно задействовал армейскую авиацию. И на сегодняшний момент, судя по всему, им удалось остановить наши передовые подразделения по рубежу Сухой Ставок - Костромка и в районе Брускинское.
Однако, надо понимать, ситуация на этом участке для противника всё же не выглядит достаточно "стабильной", потому его командование стремится постоянно усиливать свою тактическую группу, которая нависает над правым флангом украинского плацдарма на Ингульце. Так, на этот участок уже переброшены подразделения 127-й орбр из состава 22-го АК, а так же ряд подразделений ротного уровня и состава приданных сил и средств.
Очевидно, что командование войск противника в этой зоне достаточно серьёзно беспокоит на сам факт продвижения украинских войск, а его направление. И действительно, по большому счёту, выбор этого направления вполне может оказать решающее значение на дальнейшее положение всех российских войск, оперирующих в северной и северо-западной частях всего Херсонского плацдарма противника. Т.е. тех подразделений противника, которые на сегодняшний день называют "криворожской группой", нацеленной на наступление в сторону Кривого Рога и Никополя.
В этом контексте можно сказать об очевидной, даже недалёкому армейскому командиру, вещи. Украинское военное командование, принимая, в своё время, решение о форсировании Ингульца и создании плацдарма именно в районе Давыдова Брода поступило черезвычайно дальновидно и удачно... как по месту, так и по дальнейшим своим перспективам... Тому кто это придумал и организовал, я мысленно аплодирую...
Теперь, очевидно, что в каком бы направлении не двинулись украинские войска с плацдарма в дальнейшем (если им таки удастся его удержать и отразить все контр-атаки противника), это будет очень неприятно для подразделений 22-го АК. Разниться будет только степень непрятности. Как именно, я есессно, описывать не буду, но замечу, что одно дело, если ВСУ сумеют прорваться в район Мыловое, другое - в район села Республиканец, и совершенно третье - если прямо на Берислав.
Даже если ВСУ просто продолжат "сворачивать" оборону противника вдоль левого берега Ингульца в сторону Калиновского - Бобрового Кута и вообще Снигуривки, то и в этом случае, противнику весьма существенно поплохеет...
В общем, удерживаемые ВСУ Ингулецкий плацдарм на сегодняшний день прямо-таки во всех отношениях - очень перспективный, ну вот... прям - то что доктор прописал.
Кстати, о так называемой "Криворожской группировке" противника. На сегодняшний день, после того как Силы обороны Украины на этом направлении отбили Николаевку и добились тактического (т.е. весьма небольшого) вклинения в оборону противника в районе Нововознесенка, по сути отодвинув подразделения противника от водохранилища Криворожской ТЕС, вопрос о её дальнейшей судьбе так же встал на повестке дня...
Основу этого упёртого стада составляют несколько БТГр из состава 205-го омсп и 34-й омсбр, а так же сводные тактические группы 10-й обр СпН, поддержанные ещё одной арт-группой из состава всё той же 227-й абр. На сегодняшний день, эта группировка войск противника упёрто пытается удержать свои позиции в районе Высокополья и Потёмкино, даже не смотря на тот факт, что на её флангах "уже горит". Они всенепременно хотят иметь возможность обстреливать Зеленодольск, ТЕС и прилегающие окрестности...
Однако, я не думаю, что такое положение вещей сохранится на долго. Особенно, в контексте общей ситуации на плацдарме противника. Более того, ожесточённые бои, идущие на левом фланге этой группировки, которые она ведёт, что бы удержать район Ивановка - Высокополье - Костырка - Архангельское, было недавно достаточно "оптимистично" для неё дополнены и ситуацией, развивающейся на её правом фланге. Где ВСУ, в районе Золотой Балки так же перешли к активным тактическим действиям наступательного характера. Учитывая тот факт, что эта группировка войск противника вряд ли сможет до бесконечности растягивать поступающие в её распоряжения резервы... надо быть абсолютно упоротым, что бы во что бы-то ни стало, пытаться удерживать какие-то, вынесенные "глубоко" на север, позиции, когда на твоих флангах уже "затлело"...
Но, как говорится... хозяин - барин, русские, ***... "не сдаются".
Теперь, немного о Снигуривке...
В течение последних дней, подразделения Сил обороны Украины вышли вплотную к ней. Более того, продвинулись в районе Любино и Партизанское. По отдельным сообщениям ВСУ даже завязали бои за окраины Снигуривки (уж не знаю, правда это или нет...). По крайней мере, противник вынужден постоянно перебрасывать в ту сторону (по направлению на Баратовку) подкрепления со стороны Молодёжного (по крайней мере, 1 танковая рота и 1 "полу-батальон" наловленных в донбасских бантустанах "мобиков" туда проследовали, в течение текущей недели) и развернуть во втором эшелоне на левом берегу Ингульца, по крайней мере 2 БТГр (пускай и "недоделанные") из состава 126-й омсбр и 11-й дшбр.
И всё бы ничего... но, как обычно, есть нюанс...
Командование войск противника, конечно, вполне может решить оборонятся в районе Снигуривки до невозможности. Применение, вышеуказанных мною резервов противника, в таком случае, несомненно будет иметь для него смысл...
А если никто Снигуривку штурмовать не будет, по крайней мере, в лоб...? Тогда что...? Будут "хероически" сдерживать наступление с севера, пока украинские войска "свернут" у них в тылу всю системы обороны по Ингульцу ? Или же, будут прохлаждаться пока украинские войска будут трощить "отщепенцев", возомнивших себя покорителями родины украинского президента...?
Рано или поздно, командованию войск противника, действующих в районе Снигуривки придётся таки сделать весьма непростой выбор - "куда именно оборонятся" своим "некрасивым лицом" и в какую сторону разворачивать свой тыл. По левому (на северо-восток) или по правому (на юг) берегам Ингульца...
Такая раскорячка в положении войск противника в этом месте получилась просто потому, что Снигуривка, по своей сути есть ключевым пунктом обороны противника на Ингульце (да и на всём Херсонском плацдарме)... Причём, связанным с ОБЕИМИ переправами через Днепр прямыми дорогами (я же говорю, тот кто придумал форсировать Ингулец северо-восточнее Снигуривки и поставив таким образом, собственно, войска противника, оперирующие тут, в положение "зю", явно нависнув над их тылами, вполне достоин какой-то специальной "полководческой" награды...).
Ну и в завершении, немного о юге самого Юга...
Значить, тут разнообразные слишком торопливые "источники" после освобождения Таврийского уже "понесли благую весть" о том, что украинские войска прямо вот уже... не сегодня, так завтра, ворвутся на улицы Херсона, что они "практически стоят в 10 км от города" ну и т.д. Вариации "перемоги" на сей счёт скачут по всяким там тырнетам... самые разнообразные.
Увы, придётся немного охладиться...
Да, западнее и северо-западнее Херсона Силы обороны Украины, скажем так... ведут себя достаточно активно. По крайней мере, на 3-х участках наступления имеют определённый успех (т.е. продвижение вперёд). Но, шановне паньство... до освобождения Херсона, ещё очень и очень далеко. Причём, не завтра и даже не послезавтра...
Судя по последним сообщениям, украинские войска сумели продвинутся в направлении на Грозовое и Крутой Яр, действуя вдоль дороги М-14 (Николаев - Херсон), а так же в районе Александровки.
В результате, на сегодняшний момент... украинские войска сумели продвинутся в сторону Дослидного и северо-восточнее Александровки, выйти непосредственно к окраинам Правдино и Солдатского. Это, конечно, не бог весть что... но, однозначно, вполне определённая заявка на приближение весьма интересных событий в районе Херсона...
Резюмируем...
В Таврийской операционной зоне украинское военное командование, в ходе своих "контр-наступательных действий" продемонстрировало достаточно интересную методику их организации и проведения. Я бы определил её, как достаточно новаторскую для ВСУ, особенно в сфере так называемого "ассиметричного ответа" противнику, который превосходит тебя по многим параметрам боевой мощи...
Оказывается, что она позволяет не только более-менее успешно обороняться, но и с не меньшей эффективностью проводить "контр-наступательные" действия...
В чём она состоит, есессно... никто вам тут не напишет...
Но, результат, как грится... на лице... противника...
Машовец
Тепер в ЗСУ окрім радарів - ще й далекобійні та точніші за совкові західні гаубиці та САУ. Звісно ефективність арти перейшла на новий рівень.
І це при тому, що орки тепер не пруть в наступи скрізь колонами, а намагаються в "окопну війну".
Для мене показовим є зменшення збиття орланів - орки почали їх берегти. Бо можливості зі збиття та РЕБ в ЗСУ теж постійно зростають. А значить - менше коригування ворожого вогню.
Хтось скаже "пощастило". А я скажу: професійна розвідка, відлагоджений зв'язок, майстерність пілотів => постійні смерть кацапам або втрати техніки в товарних кількостях.
На жаль - рашка воює як за совка - за політичними потребами та завданнями. Тож передиху в Сєверодонецьку чекати не варто.
Он, почитайте вище аналіз від Машовця - на півночі херсонської області це стадо дебілів навід під загрозою оточення - продовжує впиратися в лінію, яка дозволяє їм обстрілювати район Криворізької ТЕС та Зеленодольськ.
Тобто, зараз вони вважають, що їм потрібно захопити 100% луганської області, готуються до захоплення донецької області та ніби вважають, що "захоплено майже всю херсонську область". І намагаються не допустити погіршення ситуації саме на цих напрямах. Саме тому ЗСУ вдається контратакувати під Харковом (впритул наблизившись до можливості обрубання основних ліній постачання ізюмського угруповування окупантів) та в запорізькій області - рашистам вже не вдається скрізь тримати концентрацію військ, достатню для хоча б втримання всього фронту. При тому, що ЗСУ всі ці "контрнаступальні дії" виконує не масованими ударами, а зачасту легкою піхотою.
Ну а той, хто придумав та організував "Давидів Брід" - просто геній тактики. Чи отримає титул "геній стратегії" - побачимо і сподіваємось.
В моїх диванних невійськових фантазіях, якби в ЗСУ були сили, цікавим би був удар у напрямку Мелітополя від Запоріжжя. Одразу купа цікавих речей змінюється. Одразу "підвисають" угруповування окупантів під Каховкою та Херсоном, одразу треба щось робити для захисту Бердянська рашистам... Але, на щастя, я не в ГШ. І мої недолугі фантазії - це лише графоманство в коментах цензора