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Вночі окупанти обстріляли з "Ураганів" Апостолове на Дніпропетровщині, є загиблі, - мер Оса

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

град

Російські війська з реактивних систем залпового вогню "Ураган" вночі обстріляли місто Апостолове Дніпропетровської області. Повідомляється щонайменше про чотирьох загиблих мирних громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram мера Апостолове Андрія Оси.

"Шановна громадо! Є тривожні новини! Щойно приїхав з місць обстрілу нашого міста! Більше трьох годин тому Апостолове було обстріляне з ворожих "Ураганів"! Є 4 загиблих! Наразі перші наслідки вражень, наскільки це було можливо в нічний час, ліквідовано" - йдеться в повідомленні.

Мер також зазначив, що вранці робота поліції і пожежників на місці події продовжиться.

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Автор: Наталя Джума
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15.06.2022 07:31 Відповісти
Апостолівцям пропонується евакуація до Кривого Рогу, занадто близько вони до лінії фронту і є думка, що це не останній обстріл міста, бо там ще й залізничний вузол на південному напрямку.
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15.06.2022 08:32 Відповісти
 
 