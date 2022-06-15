У Пентагоні не вірять, що Путін досягне своїх цілей в Україні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Опір українських військових не дозволить Володимиру Путіну досягти визначених цілей у війні, розв’язаній проти України.
Таку думку висловив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кол, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Я досі вважаю, що Путін має плани на значну територію України, якщо не на всю країну. Проте я не думаю, що він може досягти цих цілей", - зауважив заступник глави Пентагону.
За його словами, російські сили подекуди можуть досягти тактичних успіхів. Однак, констатував Кол, українці тримаються. "Я не думаю, що росіяни здатні досягти своїх грандіозних цілей", - наголосив заступник міністра оборони США.
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