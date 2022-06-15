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У Пентагоні не вірять, що Путін досягне своїх цілей в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пентагон

Опір українських військових не дозволить Володимиру Путіну досягти визначених цілей у війні, розв’язаній проти України.

Таку думку висловив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кол, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я досі вважаю, що Путін має плани на значну територію України, якщо не на всю країну. Проте я не думаю, що він може досягти цих цілей", - зауважив заступник глави Пентагону.

За його словами, російські сили подекуди можуть досягти тактичних успіхів. Однак, констатував Кол, українці тримаються. "Я не думаю, що росіяни здатні досягти своїх грандіозних цілей", - наголосив заступник міністра оборони США.

Також читайте: Отримана зброя не йде від України на чорний ринок. Ми щодня бачимо її ефективність, - Пентагон

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Не досягне. Але скільки при цьому поляже українців..
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15.06.2022 07:15
+7
Якби Пентагон ще підкріпив свою невіру HIMARS-ами за ракетами дальність 300 км, було б узагалі чудово...
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15.06.2022 07:39
+4
В Україні теж не вірять, про що в Пентагоні не вірять. Таке було
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15.06.2022 07:32
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Не досягне. Але скільки при цьому поляже українців..
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15.06.2022 07:15 Відповісти
Орків поляже більше, але це мало втішає.
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15.06.2022 07:38 Відповісти
Скільки поляже - це хвилює лише нас, українців. Більше нікого це не цікавить. Геополітика - дуже цинічна, жорстока і брудна штука...
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15.06.2022 08:24 Відповісти
Думаю, что Куйло достигнет только одной цели: взять за щеку у ЗСУ. Или за обе щеки...
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15.06.2022 07:31 Відповісти
В Україні теж не вірять, про що в Пентагоні не вірять. Таке було
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15.06.2022 07:32 Відповісти
Якби Пентагон ще підкріпив свою невіру HIMARS-ами за ракетами дальність 300 км, було б узагалі чудово...
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15.06.2022 07:39 Відповісти
Нічого, дебілізм з непостачанням необхідної зброї вже спонукає воювати вже проти Літви. рф бачить імбіцілізм з постачанням та втягнуть інши країни у війну.
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15.06.2022 12:02 Відповісти
не вірити то добре звичайно, але одною вірою окупантів не виженеш
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15.06.2022 07:40 Відповісти
Ціль ***** в Україні зруйнувати геть чисто все. і він послідовно до цього іде.
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15.06.2022 07:56 Відповісти
Звучало б краще "У Пентагоні впевнені,що ***** не досягне своїх цілей в Україні". А зверху,ще б і гарантіями підкріпили.
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15.06.2022 08:24 Відповісти
...вірю-не вірю,це не гра в танчики,повітряний бій або морський.В Україні ху.ло проводить геноцид українців.Де дії буудапештського меморандума....?
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15.06.2022 08:33 Відповісти
А кто знает какая у него цель? А 20% уже оккупированно, 13% с начала войны.
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15.06.2022 09:56 Відповісти
 
 