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війна (56332) колабораціонізм (940) чат-бот (28)

Понад 940 заяв про колаборантів надіслали українці у чатбот "єВорог"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ворог,єворог

За час роботи чатботу "єВорог" українці вже надіслали понад 940 повідомлень про колаборантів, усі вони передані до СБУ.

Про це Патрульна поліція повідомила у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Українці вже надіслали понад 940 заявок про колаборантів у чатбот. Усіх їх вже передали до СБУ", - зазначається в повідомленні.

Правоохоронці нагадали, що поінформувати про колаборанта можна у кілька кліків. Для цього у чатботі "єВорог" потрібно вибрати пункт "Повідомити про колаборантів", потім - вказати їхню геолокацію та додати фото або відео.

Після цього громадянину необхідно описати, чому він вважає особу колаборантом, та уточнити, як саме вона допомагає загарбникам. Якщо не вдалося зняти колаборанта на камеру, необхідно надсилати заявку з текстом та всіма подробицями.

"Знімайте зрадників прихованою камерою без звуку та з безпечного місця. Не забувайте видаляти листування з єВорогом та фото з вашого телефона", - попередили поліцейські.

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Автор: Наталя Джума
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Колаборанти в ОПі.
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15.06.2022 08:16 Відповісти
А ду Мураєв, Татаров, Портнов, Лукаш і інша наволоч? Чому вони не в тюрмі?
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15.06.2022 08:24 Відповісти
Цих тварюк як би знищили ще років так 25 назад, то не було би цієї кривавої війни, а ми останні 10 років їх плодили як сарану, от і маєм війну.
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15.06.2022 09:00 Відповісти
дєрьмак, баканов, татаров, дємченко, хламідія - були у цьому списку?
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15.06.2022 09:42 Відповісти
Тому й придумали це слово колаборант. тобто. що це щось не суттєве. тому і відповідальності правомірної немає за це. а ось. як тільки назвуть речі своїми іменами. а саме зрада Батьківщини. то все стане на свої місця. особливо під час війни.
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15.06.2022 10:14 Відповісти
И шо с ними потом делать? Садить в тюрьмы? высылать? Я понимаю шо "на палю", "на гиляку", это эмоциональная составляющая негодования патриотов, но всё таки? Наверное должно быть ограничение гражданского статуса и понижение в правах и наверное надзор и контроль сограждан. Не создание шпиков и надзирателей, а презрение и отвержение окружающих их людей. Как считаете?
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15.06.2022 10:18 Відповісти
а можна не гебешний Телеграм?!

принципово не хочу реєструватись там!

Мирослва Гай доречі не користується тим гімнОм
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15.06.2022 12:24 Відповісти
 
 