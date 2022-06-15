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Правоохоронні органи (2660) Запорізька область (2560) державна зрада (1075) ДБР (2560)

ДБР повідомило про підозру у держзраді вісьмом правоохоронцям на Запоріжжі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дбр

Працівники Держбюро розслідувань заочно повідомили про підозру вісьмом правоохоронцям із Запорізької області, які вирішили "служити" російським загарбникам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ДБР повідомляє у Телеграмі.

За даними слідства, один із фігурантів у нагороду за свою співпрацю з російською федерацією очолив так звану "народну міліцію", створену ворогом у Мелітопольському районі.

Встановлено, що "начальник" схилив до співпраці з ворогом інших своїх колег.

За зраду та перехід на бік загарбників ДБР повідомило про підозру також двом правоохоронцям із Бердянська, які за власним бажанням пішли на службу до каральних органів на тимчасово захоплених росіянами територіях.

Фігуранти підозрюються в державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу), що передбачає ув'язнення терміном 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Також читайте: Передав інформацію про співробітників поліції Херсонщини: Заступника гендиректора лікарні підозрюють у державній зраді

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Там набагато більше сєпарні мусарської... Херсонську область теж мусара здали без єдиного вистрілу!
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15.06.2022 08:45
+5
в Радивилові керівне кодло "істинно скрепних" вже перевірили, які з Почаєвської Лаври отримують вказівки?
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15.06.2022 08:36
+4
Хтоб сумнівався, реХформа сабакова, наслідки. А скільки ще чекають часу в тилу..
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15.06.2022 08:28
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Хтоб сумнівався, реХформа сабакова, наслідки. А скільки ще чекають часу в тилу..
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15.06.2022 08:28 Відповісти
в Радивилові керівне кодло "істинно скрепних" вже перевірили, які з Почаєвської Лаври отримують вказівки?
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15.06.2022 08:36 Відповісти
Там набагато більше сєпарні мусарської... Херсонську область теж мусара здали без єдиного вистрілу!
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15.06.2022 08:45 Відповісти
Правоохоронці???
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15.06.2022 08:55 Відповісти
"Мусара" тут, до чого? Поліція повинна була мінувать мости, будувать укріпрайони, вогневі позиції і відбивать напад у прикордонних районах? Щось від тебе, "Бандерівець", "ВнутріМКАДдям" посмерджує! Я твої коментарі ще вчора читав і у мене підозра ворухнулася А зараз ти вже прямо "гонєвом" кацапським зайнявся - налаштовуєш людей не проти кількох зрадників а проти поліції взагалі !
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15.06.2022 09:47 Відповісти
А другу Бакланова Наумову вже оголосили держзраду или еще думают?
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15.06.2022 09:08 Відповісти
Да, кстати. Шото подозрительно молчат. УЖЕ начало рассасываться.
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15.06.2022 09:43 Відповісти
Не исключено, что скандальный генерал СБУ пытается "купить" себе свободу у представителей сербских "компетентных органов".

При этом "торги" могут носить не только материальный характер. Наумов занимал должность, на которой имел доступ к информации, составляющей государственную тайну. И он вполне может слить эту информацию в обмен на свою свободу

Существует также риск дальнейшего слива этой информации россиянам, ведь министр внутренних дел Республики Сербия, Александар Вулин - пророссийский политик, имеющий тесные связи с Кремлем.



https://www.obozrevatel.com/politics-news/v-serbii-arestovan-eks-general-sbu-sbezhavshij-iz-ukrainyi-nakanune-vtorzheniya-rf-eksklyuziv.htm

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15.06.2022 09:12 Відповісти
Ти ба ,як здали території ....ттааааааа як виявили зрадників а до цього,сліпі **** були і плокулатула -теж....нема у нас ніяких органів ...є зрадники і бєніне оманське шоблойобло от вам і не начасі.....тільки людям горе.
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15.06.2022 09:16 Відповісти
Ключове - "заочно"!!! Зате клістрони були вилучені реально.
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15.06.2022 09:31 Відповісти
А могли бы героями стать, вступив в ряды тайного сопротивления. Хотя... мусора люди ненадежные.
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15.06.2022 09:46 Відповісти
Орли Авакова! Отут уся "рехформа"
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15.06.2022 10:07 Відповісти
Якщо піймають і посадять,- на зоні будуть "пітухами"
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15.06.2022 10:09 Відповісти
 
 