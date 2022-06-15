Росіяни контролюють більшу частину Сєверодонецька. Бійці на "Азоті" сковують війська РФ, - розвідка Великої Британії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські сили взяли під контроль більшу частину міста Сєверодонецька. Захисники утримують промзону, сковуючи таким чином сили РФ.
Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Російська тактика боїв у містах, що спирається на інтенсивне застосування артилерії, спричинила значні побічні втрати по всьому місту. Елементи ЗСУ та кілька сотень цивільних перебувають у підземних бункерах хімзаводу "Азот" у міській промзоні", - йдеться у повідомленні.
За прогнозами британців, надалі російські сили будуть зосереджені довкола "Азоту". Допоки тримаються захисники, росіяни не зможуть кинути ці сили на інші завдання.
Аналогічна ситуація була при обороні Маріуполя та заводу "Азовсталь": українські війська тривалий час стримували великі сили окупантів на цій ділянці фронту, не даючи перекинути їх на посилення ще кудись.
В розвідці Великої Британії наголосили, що "вкрай малоймовірно", щоб Москва очікувала такого запеклого спротиву або такого затяжного конфлікту на виснаження при першому плануванні повномасштабного вторгнення в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Кожна Ваша копієчка завдяки птахам ЗСУ обертається в мільйони збитків рашопідорашо ,та ще й орки дохнуть,ну просто симбіоз задоволення та вдалих інвестицій
как там черти которые годами кричали про «дебальцево» и «илловайск»
молчат???
ах, да, смотрят видосики на фейсбуке.
Тут ситуація зовсім інша. Оточення немає, позаду свої.