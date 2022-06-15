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Росіяни контролюють більшу частину Сєверодонецька. Бійці на "Азоті" сковують війська РФ, - розвідка Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

Російські сили взяли під контроль більшу частину міста Сєверодонецька. Захисники утримують промзону, сковуючи таким чином сили РФ.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російська тактика боїв у містах, що спирається на інтенсивне застосування артилерії, спричинила значні побічні втрати по всьому місту. Елементи ЗСУ та кілька сотень цивільних перебувають у підземних бункерах хімзаводу "Азот" у міській промзоні", - йдеться у повідомленні.

За прогнозами британців, надалі російські сили будуть зосереджені довкола "Азоту". Допоки тримаються захисники, росіяни не зможуть кинути ці сили на інші завдання.

Читайте: Ворог зосереджує зусилля на продовженні наступу на Слов’янськ, - Генштаб ЗСУ

Аналогічна ситуація була при обороні Маріуполя та заводу "Азовсталь": українські війська тривалий час стримували великі сили окупантів на цій ділянці фронту, не даючи перекинути їх на посилення ще кудись.

В розвідці Великої Британії наголосили, що "вкрай малоймовірно", щоб Москва очікувала такого запеклого спротиву або такого затяжного конфлікту на виснаження при першому плануванні повномасштабного вторгнення в Україну.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
Где то это уже было. Как то не хочется второго Мариуполя.
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15.06.2022 08:43
+8
У вас депресія на тему зради ? Є надійний метод: перекажіть кошти ЗСУ, волонтерам або переселенцям. Якщо не попускає - подвойте суму і повторіть. До зцілення. І тоді другого Маріуполя точно не буде, в тому числі завдяки вам.
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15.06.2022 08:55
+7
еще один «Азовсталь»??
как там черти которые годами кричали про «дебальцево» и «илловайск»
молчат???
ах, да, смотрят видосики на фейсбуке.
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15.06.2022 08:47
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Где то это уже было. Как то не хочется второго Мариуполя.
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15.06.2022 08:43 Відповісти
У вас депресія на тему зради ? Є надійний метод: перекажіть кошти ЗСУ, волонтерам або переселенцям. Якщо не попускає - подвойте суму і повторіть. До зцілення. І тоді другого Маріуполя точно не буде, в тому числі завдяки вам.
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15.06.2022 08:55 Відповісти
Дієво,кидаєш Притулі або "Повертайсь живим" на чергову пташечку для ЗСУ і як рукою знімає!!!!!!!!
Кожна Ваша копієчка завдяки птахам ЗСУ обертається в мільйони збитків рашопідорашо ,та ще й орки дохнуть,ну просто симбіоз задоволення та вдалих інвестицій
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15.06.2022 11:09 Відповісти
Здесь ситуация не такая мрачная - они не в полном окружении, сзади реки и свои находятся рядом, за речкой. Значит даже из минометов ротных могут огнем поддержать. Теперь главное Лисичанск держать.
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15.06.2022 09:32 Відповісти
Чому британська розвідка все знає? А де наша???
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15.06.2022 10:15 Відповісти
А наша - в Британии.
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15.06.2022 12:42 Відповісти
Слава хлопцям, але їх просто до@уя
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15.06.2022 08:44 Відповісти
еще один «Азовсталь»??
как там черти которые годами кричали про «дебальцево» и «илловайск»
молчат???
ах, да, смотрят видосики на фейсбуке.
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15.06.2022 08:47 Відповісти
какое сдерживание. просто окружение и смерти. безуглая выполнила задание партии
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15.06.2022 08:57 Відповісти
ЗСУ не елементи,а повноцінна Армія України, яка складається відповідно Статуту. Не буде другогї Азовсталі, досить.
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15.06.2022 09:21 Відповісти
З Маріуполя треба було зразу виходити. Там нізащо положили тисячі бійців самих боєздатних і тисячі в полоні. По правді дивно чому зразу не вийшли. Той Маріуполь де-факто був приречений. Кордон близько і море де нас немає. Зараз би ці тисячі бійців ой як би пригодились.
Тут ситуація зовсім інша. Оточення немає, позаду свої.
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15.06.2022 10:20 Відповісти
 
 