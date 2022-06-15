Росіяни контролюють більшу частину Сєверодонецька. Бійці на "Азоті" сковують війська РФ, - розвідка Великої Британії

Російські сили взяли під контроль більшу частину міста Сєверодонецька. Захисники утримують промзону, сковуючи таким чином сили РФ.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російська тактика боїв у містах, що спирається на інтенсивне застосування артилерії, спричинила значні побічні втрати по всьому місту. Елементи ЗСУ та кілька сотень цивільних перебувають у підземних бункерах хімзаводу "Азот" у міській промзоні", - йдеться у повідомленні.

За прогнозами британців, надалі російські сили будуть зосереджені довкола "Азоту". Допоки тримаються захисники, росіяни не зможуть кинути ці сили на інші завдання.

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Аналогічна ситуація була при обороні Маріуполя та заводу "Азовсталь": українські війська тривалий час стримували великі сили окупантів на цій ділянці фронту, не даючи перекинути їх на посилення ще кудись.

В розвідці Великої Британії наголосили, що "вкрай малоймовірно", щоб Москва очікувала такого запеклого спротиву або такого затяжного конфлікту на виснаження при першому плануванні повномасштабного вторгнення в Україну.