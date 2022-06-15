Унаслідок агресії РФ в Україні 313 дітей загинуло та понад 579 поранено. Стало відомо про 25 смертей на Донеччині, - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 15 червня 2022 року понад 892 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 313 дітей загинуло та понад 579 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 291, Харківській - 169, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.

"14 червня від уламків ворожої ракети в м. Золочів Львівської області постраждало немовля", - зауважили ювенальні прокурори.

Також повідомляється, що 13 червня внаслідок обстрілу окупантами із реактивної системи залпового вогню "Град" с. П’ятницьке та смт. Малинівка Чугуївського району Харківської області отримали поранення троє дітей віком 3 місяці, 11 та 17 років.

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 25 дітей віком від 4 до 17 років у Донецькій області внаслідок обстрілів та бомбардувань регіону з березня по травень. При цьому 21 з них у м. Маріуполь.

"Зокрема, під час обстрілу м. Маріуполя від прямого влучання ворожого снаряду у будівлю загинула вся родина керівника одного з управлінь міської ради із двома дівчатками 13 та 15 років. У травні окупантами здійснено обстріли території м. Лиман Краматорського району Донецької області в результаті чого загинуло 4 дівчинки", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, внаслідок обстрілів військовими РФ м. Маріуполь отримали поранення 48 дітей віком від 4 місяців до 17 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1985 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.