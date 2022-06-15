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Українські Су-25 та Су-24м здійснили кілька авіанальотів на ворожі позиції. Знищено ротно-тактичну групу, техніку та живу силу, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

повітряні,сили

За минулу добу, 14 червня, зенітним ракетним підрозділам Повітряних Сил Збройних Сил України вдалось знищити чотири крилаті ракети, які окупанти запустили по території України з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Крім того, як зазначається, зенітники уразили два безпілотні літальні апарати окупантів.

"Винищувачі продовжують патрулювати повітряний простір, здійснюють вильоти на перехоплення повітряних цілей, прикривають ударні групи штурмової та бомбардувальної авіації Повітряних Сил", - йдеться у повідомленні.

14 червня українські Су-25 та Су-24м здійснили кілька авіанальотів на ворожі позиції. Знищено ротно-тактичну групу противника, техніку та живу силу окупантів.

Також читайте: ЗСУ збили за годину три російські крилаті ракети, запущені з Чорного моря, - Повітряні сили. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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вот это новость - вот это просто ПЕСНЯ!!!... Авиация - это основная компонента разгрома рахи.... взвейтесь соколы!!!
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15.06.2022 09:01 Відповісти
Слава ЗСУ ! Кожен вбитий росіянин це крок до Перемоги, Миру, Добробуту й Процвітання усього людства .
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15.06.2022 09:24 Відповісти
Десять років Афганістану 14,5 тисяч вбитих Близько 50 тис поранених Для всього СРСР це виявлося "проблемою" і він змушений був закінчить війну В Україні Росія за 4 місяці втратила більш ніж в ДВА РАЗИ більше вбитими (скільки поранених - мовчать, але військова статистика каже про співвідношення 1х3 Тобто під СОТНЮ ТИСЯЧ) Пята частина літаків згоріла (по вертольотах не знаю, але теж цифра, в процентах, немала) І вони ломляться і далі!
Воістину, рашисти *******! Так само, як і ******* покоління, яке вони женуть "на убой"
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15.06.2022 09:40 Відповісти
Офіційні втрати СРСР в афганістані занижені, думаю на порядок
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15.06.2022 10:00 Відповісти
1. ***** сказало, что "для реализации поставленных целей не посчитается ни с какими потерями".
2. На расее сейчас бОльший тоталитаризм, чем был в ссср, имхо.
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15.06.2022 10:33 Відповісти
п.п.2 - ніт. Якби там був справжній тоталітаризм - то ніяких проблем з мобілізацією, наприклад, не виникло б. В реально тоталітарній державі - незгодних іти в військомат просто б передушили в воронках, а майно б конфіскували. Особливо не ховаючись.

Там клептократичний олігархат, в якому "суспільний договір" тримається на "ти нас не чіпаєш і даєш крихти з нафтового пирога, натомність царюй собі до віку".
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15.06.2022 12:49 Відповісти
Возможно, власть СССР была более честной...
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15.06.2022 11:33 Відповісти
До якогось там 20го року - так, була більш чесною, бо в конституції прямо було написано "мета срср - світова революція і громадяни срср - це інструмент досягнення цієї мети". Потім це прибрали. Але мета не змінилась - людоєдський тоталітарний режим просто став постійно брехати громадянам щодо "ми будуємо світле майбутнє", але робив це виключно фінансуванням справжніх людоєдів в африці та створенням ядерного арсеналу, здатного зтерти людство з поверхні планети.

Тож перестаньте фапати на срср - це був наскрізь брехливий та людоедський режим нелюдей.
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15.06.2022 12:53 Відповісти
 
 