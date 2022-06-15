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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32 750 осіб, 213 літаків, 179 гелікоптерів, 1440 танків та 3528 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 15 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 32 750 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 32750 (+250) осіб ліквідовано,

танків - 1440 (+6) од,

бойових броньованих машин - 3528 (+25) од,

артилерійських систем - 722 (+1) од,

РСЗВ - 230 (+1) од,

засоби ППО  - 97 (+0) од,

літаків - 213 (+0) од,

гелікоптерів - 179 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 591 (+3),

крилаті ракети  - 129 (+4),

кораблі /катери  - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2485 (+12) од,

спеціальна техніка  - 55 (+1).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32 750 осіб, 213 літаків, 179 гелікоптерів, 1440 танків та 3528 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Десять років Афганістану 14,5 тисяч вбитих Близько 50 тис поранених Для всього СРСР це виявлося "проблемою" і він змушений був закінчить війну В Україні Росія за 4 місяці втратила більш ніж в ДВА РАЗИ більше вбитими (скільки поранених - мовчать, але військова статистика каже про співвідношення 1х3 Тобто під СОТНЮ ТИСЯЧ) Пята частина літаків згоріла (по вертольотах не знаю, але теж цифра, в процентах, немала) І вони ломляться і далі!
Воістину, рашисти *******! Так само, як і ******* покоління, яке вони женуть "на убой"
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15.06.2022 10:04
+7
200 - это нормально. Больше - это если бы мы были сильнее. А если бы мы были сильнее, то война бы давно закончилась.
За вчера -позавчера отлично наколотили, а то неделя было затишье по 50-60 человек в день.
Видимо, западное более точное оружие начало поступать на передовую.
Отлично. Мы давно этого ждем и желаем ребятам удачи.
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15.06.2022 10:13
+5
Якщо читати далі заголовка - то "особового складу - близько 32750 (+250) осіб ліквідовано"
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15.06.2022 10:56
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33 тис. дохликів, Це 25% втрат. Ще 11% і можна говорити Арестовичу,що орки понесли втрати,нерівноцінні для наступу. Але це ще так далеко до Перемоги України і ще так багато її крові. Разом до Перемоги.
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15.06.2022 09:25 Відповісти
Десять років Афганістану 14,5 тисяч вбитих Близько 50 тис поранених Для всього СРСР це виявлося "проблемою" і він змушений був закінчить війну В Україні Росія за 4 місяці втратила більш ніж в ДВА РАЗИ більше вбитими (скільки поранених - мовчать, але військова статистика каже про співвідношення 1х3 Тобто під СОТНЮ ТИСЯЧ) Пята частина літаків згоріла (по вертольотах не знаю, але теж цифра, в процентах, немала) І вони ломляться і далі!
Воістину, рашисти *******! Так само, як і ******* покоління, яке вони женуть "на убой"
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15.06.2022 10:04 Відповісти
Може, вони все таки скоро видохнуться
Наволоч, щоб вони горіли всі в пеклі
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15.06.2022 12:16 Відповісти
Справа ще у тім, що в СРСР після 1985 року до влади прийшло нове покоління, яке не приймало рішення про ввід військ в Афганістан, і йому чисто психологічно було легше визнати помилку попередників. Для ***** ж визнати те, що він накосячив, рівнозначно самогубству - Акела схибив.
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15.06.2022 14:25 Відповісти
В цих зведеннях залишається відкпитим питання, що мається на увазі під терміном "загальні бойові втрати противника"?
Якщо це сумарно безповоротні і санітарні втрати, то 250 орків на добу - це дуже мало.
Якщо це тільки безповоротні, то більш-менш (рахуємо 250 безповоротніх + 600-750 санітарних = 850-1000 орків на добу), але теж недостатньо..
Бо, за оцінками багатьох військових аналітиків, рашка може відправляти на війну без оголошення тотальної мобілізації до 800-1000 орків щоденно (одну БТГр). І такий темп рашка може витримувати ще довго.
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15.06.2022 10:05 Відповісти
200 - это нормально. Больше - это если бы мы были сильнее. А если бы мы были сильнее, то война бы давно закончилась.
За вчера -позавчера отлично наколотили, а то неделя было затишье по 50-60 человек в день.
Видимо, западное более точное оружие начало поступать на передовую.
Отлично. Мы давно этого ждем и желаем ребятам удачи.
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15.06.2022 10:13 Відповісти
Якщо читати далі заголовка - то "особового складу - близько 32750 (+250) осіб ліквідовано"
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15.06.2022 10:56 Відповісти
Та дай Боже!
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15.06.2022 12:00 Відповісти
"особового складу - близько 32750 (+250) осіб ліквідовано" (С) Що тут можна по різному розуміти?
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15.06.2022 14:29 Відповісти
4 крилаті ракети... Це перший раз, коли крики місцевих голів ОВА втілилися у статистику Генштабу на наступний день.
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15.06.2022 11:07 Відповісти
 
 