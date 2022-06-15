Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32 750 осіб, 213 літаків, 179 гелікоптерів, 1440 танків та 3528 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 15 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 32 750 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 32750 (+250) осіб ліквідовано,
танків - 1440 (+6) од,
бойових броньованих машин - 3528 (+25) од,
артилерійських систем - 722 (+1) од,
РСЗВ - 230 (+1) од,
засоби ППО - 97 (+0) од,
літаків - 213 (+0) од,
гелікоптерів - 179 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 591 (+3),
крилаті ракети - 129 (+4),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2485 (+12) од,
спеціальна техніка - 55 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Воістину, рашисти *******! Так само, як і ******* покоління, яке вони женуть "на убой"
Наволоч, щоб вони горіли всі в пеклі
Якщо це сумарно безповоротні і санітарні втрати, то 250 орків на добу - це дуже мало.
Якщо це тільки безповоротні, то більш-менш (рахуємо 250 безповоротніх + 600-750 санітарних = 850-1000 орків на добу), але теж недостатньо..
Бо, за оцінками багатьох військових аналітиків, рашка може відправляти на війну без оголошення тотальної мобілізації до 800-1000 орків щоденно (одну БТГр). І такий темп рашка може витримувати ще довго.
За вчера -позавчера отлично наколотили, а то неделя было затишье по 50-60 человек в день.
Видимо, западное более точное оружие начало поступать на передовую.
Отлично. Мы давно этого ждем и желаем ребятам удачи.