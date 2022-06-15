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До кінця року Україні треба отримати статус кандидата в ЄС, ПДЧ в НАТО і перемогти Путіна, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порошенко

Петро Порошенко в інтерв´ю журналісту Віталію Портникову для спільного проєкту "Радіо Свобода", телеканалів "Еспресо" та "Настоящее Время" "Дороги до свободи" сказав, що цей рік для України є визначальним - треба отримати статус кандидата у члени ЄС, План дій щодо членства в НАТО і перемогти Путіна.

Слова Порошенка цитує пресслужба "Європейської солідарності", інформує Цензор.НЕТ.

"Хтось сьогодні вважає, що ми вже перемогли, "давайте будемо говорити, як ми будемо ділити гроші, які прийдуть по "плану Маршала". Я у своїх виступах і на Конгресі ЄНП, і в Сопоті (на Європейському фінансовому конгресі) закликав – сконцентруйтесь сьогодні, щоб законодавство по ленд-лізу було ухвалено в кожній з країн членів НАТО. Сконцентруйтесь сьогодні, щоб Україна отримала в повному обсязі весь перелік озброєння. Тому що сьогодні у нас не стоїть задача щось будувати, відновлювати. Ми це точно зробимо. Сьогодні стоїть задача зламати хребет агресору, озброїти наші Збройні Сили і зупинити війну", - пояснює Порошенко.

"Причому це треба зробити до кінця цього року, так само як ми маємо отримати статус країни кандидата в цьому році, і так само як ми маємо забезпечити План дій щодо членства в НАТО. Я на це розраховую", - говорить Порошенко.

Читайте також: Чим швидше та більше зброї отримає Україна, тим ближчим буде мир, - Порошенко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+52
Що не кажи, а Порошенко вмів формулювати цілі і досягати їх.
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15.06.2022 09:50
+48
Ти зараз би молився на той мінськ - порівняй що було окуповано тоді і зараз, порівняй жертви і знищення тоді і зараз.
Зебілам за допомогою нікчемного папірця дали 8 років на підготовку. Що зробили зебіли? Клали асфальт, писали відосікі і пишуть про арсенали - тоді як у нас щодня до 30 прильотів 500 кг вибухівки. А самі не були спроможні замінувати сраний перешийок біля Криму.
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15.06.2022 09:59
+37
навпаки - той першийок вони розмінували...
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15.06.2022 10:02
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Не сбавлять дипломатические давление и все будет👍
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15.06.2022 09:48 Відповісти
тебе - можуть.
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15.06.2022 10:01 Відповісти
надо уметь дипломатически давить. А наш Зеля этого не умеет - только хамить.
Потому и от Германии оружия мало и другие видя такую фигню, не особо рвутся...
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15.06.2022 10:15 Відповісти
ти, касап, правий - це твій зеля, якого ти в числі інших своїх ботів пригожина нав'язав Україні
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15.06.2022 10:27 Відповісти
Тогда надо сменить президента и дипломатов, а то нынешние в большинстве случаев, только пальцуют и быкуют не в меру. Иногда прямо школа лаврова проскакивает у них.
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15.06.2022 13:32 Відповісти
Що не кажи, а Порошенко вмів формулювати цілі і досягати їх.
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15.06.2022 09:50 Відповісти
Ти зараз би молився на той мінськ - порівняй що було окуповано тоді і зараз, порівняй жертви і знищення тоді і зараз.
Зебілам за допомогою нікчемного папірця дали 8 років на підготовку. Що зробили зебіли? Клали асфальт, писали відосікі і пишуть про арсенали - тоді як у нас щодня до 30 прильотів 500 кг вибухівки. А самі не були спроможні замінувати сраний перешийок біля Криму.
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15.06.2022 09:59 Відповісти
навпаки - той першийок вони розмінували...
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15.06.2022 10:02 Відповісти
Перешеек при Порохе заминировали, а при ЗЕбанутых рахминировали, и кацапы, благодаря ЗЕленой плесени за несколько часов захватили Херсонскую обл и 60 % Запорожской и выполнили свою главную задачу в этой войне, подали в Крым воде и электрику из самой большой в Европе Запорожской АЭС.
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15.06.2022 10:22 Відповісти
А шо, ты сегодня дежурный по ботоферме хама-арии?!
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15.06.2022 10:00 Відповісти
А причому тут арсенали, як їх москалі взірвали? По такому принципу тоді можна казати, що Зе залишив країну без Маріуполя і йолго заводів, чи як?
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15.06.2022 10:04 Відповісти
без портів на Азовському морі, і з заблокованими портами на Чорному морі.
Але стосовно інших портів (ті, що в Криму) зебіли будуть брехати, що вони були здані з-за Пороха.
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15.06.2022 10:10 Відповісти
Ага, за 2 місяці до виборів-2014...
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15.06.2022 10:33 Відповісти
Та ви шо?
То 5 років нічим було кацапів бити і до бандюковича у вас, за арсенали, претензій немає?
Мінські, то взагалі, страшенна зрада.
Нератифікований папірець, який дав можливість створити армію і підняти економіку, і НЕ дав можливості кацапам продовжити наступ та знищувати міста, вбивати, катувати та гвалтувати українців.
І коли це у Пороха були проблеми в міжнародній політиці? Нагадайте, будь ласка. Я пам'ятаю лише гордість за досягнення.
Безвіз, покарання "грязьпрому", з штрафом та арештом його активів, ...
Вашій Бубі до Порошенка, як до неба рачки.
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15.06.2022 10:28 Відповісти
- Чим відрізняються поїздки за кордон Порошенка і Зеленського?
- Раніше, після поїздок Президента Порошенка, за кордон, Україна отримувала то фінансову підтримку, то дипломатичну, то військову... А тепер, після поїздок "Блазня" - тільки глузування і ганьбу...
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15.06.2022 11:20 Відповісти
Кому вдалося залишити країну без арсеналів? Було зарвано 4 військові склади під час війни 2014-2019 р.р. і є докази, що це зробили російські ДРГ, якщо у Вас є інші данні, то де результати? А там результати де і "Ротердам +" справу по якому було закрито судами за відсуьністю складу злочину. Але якщо діяти по Вашій логіці то при Зеленському зірвано вже сотні складів, всі аеропорти, всі військові заводи, всі нафтопереробні заводи, всі нафтобази, геолокаціюю яких заставив давати у звітах такий собі гетьманцев, що для кацапів немає труда знищувати їх і не витрачати екошти на ДРГ. А знищені зерносховища, порти, захоплення Азовського моря зі всіма портами і базами відпочинку, то це також згідно Вашій логіці зробив Зеленський? Ні, пане, це зробили росіяни, але тут є ознаки злочину бездіяльності, бо замість оборони. Президент займався не своєю справою- дорогами. Подивіться в Конституцію чим має займатися Президент.
А ще головне, при попередній владі налагодили випуск керованих снарядів "Квітник" 152-155 мм, реактивна система "Верба" повністю українськоговиробництва з ракетами,"Стугна", "Корсар" та інші, яне пишу вже про ракетні системи "Нептун", "Вільха", "Грім 2", які набагато кращі тих радянських ***********. Більше ніколи не повторюйте російську і маланську пропаганду, яка використовувалася перед виборами 2019 року і досягла своєї мети (як так сталося що інтереси путінської росії і зелеботів співпали і в них один ворог Порошенко?) про зірвані склади при Порошенко, бо їх при Зеленському зірвано в сотні раз більше. А чому не говорите про знищені міста, тисячі закатованих громадян при нинішній владі?
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15.06.2022 10:50 Відповісти
Anotol, ти нашу мову довго вчив? "Паляниця" вже виходить?
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15.06.2022 11:33 Відповісти
"Що не кажи, а Порошенко вмів формулювати цілі і досягати їх."

І що з цьго було досягнуто: "Україні треба отримати статус кандидата в ЄС, ПДЧ в НАТО і перемогти Путіна"

?

Як завжди у Порошенко..... Нічого.
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15.06.2022 11:27 Відповісти
дураки умных не любят! а дураков у нас, к сожалению, хватает...
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15.06.2022 10:54 Відповісти
це точно Порошенко таке сказав ?
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15.06.2022 09:51 Відповісти
А що він не так сказав?
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15.06.2022 09:56 Відповісти
В Херсоне и Мариуполе склады были целы.

Бери снаряды там
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15.06.2022 10:06 Відповісти
не бреши, навіть диверсанти не змогли спалити всі ********** на тих складах, до половини наявного там було врятовано.
Інша справа, що ті ж склади під Ічнею, Сватовим та Балаклеєю після 24/02 опинились в руках ворга і озброїли його.
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15.06.2022 10:06 Відповісти
Дрыщ ЗЕбанутый, ты лучше прокукарекай, кто именно, буба криворогий или его ОПа приказали разминировать 4 моста и 6 дамб на границе с Крымом.
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15.06.2022 10:12 Відповісти
У Чехії склади *********** теж "Педро" підірвав? І в Болгарії Гебрєва отруїв (який займався поставками *********** до України)
Нагадую тобі вислів з "Горя от ума" : "Послушай... Ври... Да знай же меру!"
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15.06.2022 10:49 Відповісти
Цей МАКСИМ практично не бреше... Не зарікаюсь на всі сто - але не помічав. А от цитатами користуватися, як їх вставляти в свої коменти - видать, не вміє!
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15.06.2022 11:08 Відповісти
План досить реальний для виконання і взяти його за основу,як дорожну карту війни
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15.06.2022 10:04 Відповісти
только не для Зели и его молодой команды..
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15.06.2022 10:16 Відповісти
Зебіл просрав ракетну програму, заблокував реформи і розікрав гроші зі своїми "прислужниками народу". Я вже не кажу про міліард дерев і про закінчення війни.
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15.06.2022 10:07 Відповісти
И Порох этого добился-бы. А буба только кукарекать научился, и то, с суфлера, которые ему пишет патриот-спитчрайтер. Но мы прекрасно помним высеры этой навозной мухи Зе-зе. об готовности Украины принять со всех сторон, о том, как ты, дрыщ, кукарекал, что в 14 году нет никакой войны, просто расея своими войсками двигает границу.
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15.06.2022 10:09 Відповісти
И более свежее "Харьков будет оккупирован"!
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15.06.2022 10:45 Відповісти
А чи треба воно Коломойському?
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15.06.2022 10:11 Відповісти
№ 1

"сконцентрируйтесь сегодня, чтобы законодательство по ленд-лизу было принято в каждой из стран-членов НАТО"
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15.06.2022 10:14 Відповісти
зєлєнь планує до кінця року здатися пуйлу
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15.06.2022 10:15 Відповісти
С Порохом это было бы реально, но не с этими проффесионалами.
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15.06.2022 10:19 Відповісти
Нужно закончить мысль : "но не с этими проффесионалами" разговорного жанра ниже пояса!
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15.06.2022 10:43 Відповісти
Блін...хоч хтось з дорослих в країні є
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15.06.2022 10:23 Відповісти
Не люблю Порошенко за его внутреннюю политику , но во внешней политике он конечно дока !
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15.06.2022 10:24 Відповісти
а що, Порох заборонив тебе українізувати?
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15.06.2022 10:30 Відповісти
Ти ідіот з народження? Чи - за гроші? Відкрий Конституцію України і почитай круг обов"язків і повноважень Президента Який стосунок він має до "внутрішньої політики" Воістину - чим довше живу тим більше впевнююсь що ідіотів на світі набагато більше ніж я собі уявляв!
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15.06.2022 10:52 Відповісти
ну, так на прикладі же того же зелі який має повноваження на все
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15.06.2022 11:05 Відповісти
То есть, получается, порохоботы зря постоянно критикуют Зелю за внутреннюю политику и его кадры?
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15.06.2022 12:18 Відповісти
"Получается" - бо "Блазень" "лізе не в свої сани" - замість того щоб виконувать свої обов"язки визначені Конституцією він клерків міняє по районних адміністраціях і пошту розносить! Не пробуй "куснуть" "порохоботів" - ми п"ять років від вас відбивалися і добрі зуби виростили та навчилися огризаться А тепер ви спробуйте від нас "відбиться" - коли ваш придурок зелений кожен день "підставляється"!!!
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15.06.2022 12:40 Відповісти
Куриный митинг)))
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15.06.2022 10:24 Відповісти
Гарний план. Тільки для не для півшостого
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15.06.2022 10:31 Відповісти
Як можна було проміняти Пороха на Бубочку!? тепер кров"ю платимо за 72%ве мило!
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15.06.2022 10:35 Відповісти
Папріколу захотіли нових літс. Отримали наркоманів.
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15.06.2022 10:56 Відповісти
ЦЕ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ МОЖНА ПЕРЕВІРИТИ БУДЬ КОМУ!

Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО!

Відсутність представництва від України в НАТО!

Не поновлена !!!! заявка України як, кандидата на вступ в НАТО!

За три роки Україна не виконала програми кандидата в члени НАТО!

Ігнорування розвідки Великобританії про наявність кротів в близькому оточені президента!

Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа!

Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із ПБ України!

Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США!

Злиття операції ,,Ваґнерґейт''!

Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт''!

Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ!

Будівництво доріг Великого Крадівництва, замість посилення обороноздатності країни, попри попередження розвідок США та Великобританії!

Скорочення Армії, медслужби, аеромобільних військ, розвідки, відведення військ, заборона давати вогонь у відповідь.

Відведення важкого озброєння від лінії фронту!

Розмінування виходу з Криму у 2021-2022роках.

Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США. Результат - знищені літаки!

Два місяці до війни заведення ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на т.з. ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.

Відмова фінансування на озброєння ЗСУ!

Зупинка держзамовлень на ракети українського виробництва Вільха, Нептун, протитанкового озброєння-Стугна, Корсар!

Відверте хамство на попередження США(особливо президенту Байдену!) Великобританії, Туреччини про наближення повномасштабного вторгнення. Результат - запрошення на шашлики!

І то лише частина того, що могло б приблизити Україну до НАТО або стати хоча б асоційованим партнером.

А постійне загравання з Путіним, бажання заглянути в очі і побачити мир!

А щоденні цирки і відосики, порушення Конституції і усіх можливих законів, корупція та непрофесіоналізм, а переслідування опозиції?

Скажіть який, хоча, один із перерахованих пунктів міг наблизити нас по курсу до НАТО?

Цей ренегат все знав з самого початку, і майже не приховував своєї зради.

Саме Коломойський був конструктором переслідувань військових та державницьких сил через підпорядковане ФСБ портновське "ДБР", це під його впливом кошти з оборони спрямовувались на крадівництво.

Його креатури типу Ґєруса, Оржеля, Хомчака робили все для послаблення держави - і уникають відповідальності, бо їхній патрон продовжує тримати над ними парасольку.

Нарешті це після його появи в кабінеті президента над ОП було встановлено контроль кротів, а інформаційна політика мало чим відрізнялась від кремлівської.

Схоже він справді сподівався на швидке захоплення України своїми московськими господарями, але жорстоко прорахувався, бо українці послали ***** російські танки.

Тепер цей кукловод через свої інформаційні, кадрові та фінансові інструменти намагатиметься зберегти контроль над владою та продовжити оскотинювати народ.

А це, як бачите, несумісно з існуванням нашої держави - тому позбавлення будь-якого впливу та покарання колективного Коломойського стає справою її життя або смерті.

Вартість одного танка Оплот 150 млн грн. Зе подарив Бені з бюджету тільки у 2021 році 30 млрд, це 200 танків, Фірташу 100 млрд, це 600 танків.

800 танків вистачило б для деблокування Маріуполя?
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15.06.2022 12:01 Відповісти
Потому что 73% ********* "устали ат вайны", пересмотрели "слугу урода", высрали свои мозги через жопу и проголосовали "паприколу". Причем, вангую, что из этих "наголосовавших па-приколу/" 99% сейчас "беженцы" за границей, где жрут в три горла в ресторанах. А народ Украины кровью отхаркивает их "приколы" с Бучами и Мариуполями. Горите вы в Аду, вместе с кацапами, уроды 73!
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15.06.2022 13:57 Відповісти
зеботи више по форуму брешуть, і не скривляться.
Вангую, наступною їх претензією до опозиції буде те, що саме через Пороха ***** вчергове напав на Україну 24/02. Тільки привід придумають, бо збрехане люською аферистович внесення в Конституцію мету вступу в ЄС і в НАТО саме в цій інфі в них не прокатить...
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15.06.2022 10:36 Відповісти
Серед зебілів - прокатило!
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15.06.2022 12:26 Відповісти
зелена цензура все фільтрує, нєрви Янелоху береже
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15.06.2022 10:38 Відповісти
Vladimir O@Vladxxx68O

Российские спецслужбы начали массово скупать за границей спутниковые снимки Украины через подставные компании
Как сообщает журналист Андрей Цаплиенко, речь идет о локациях в Киеве и других важных регионах страны. Особенно интересуют базы нефтепродуктов и транспортные узлы, то есть гражданская инфраструктура. А также пограничные переходы, в частности, "Рава-Русская" и "Устилуг".
Относительно линии фронта сообщают, что подставные российские компании скупают снимки в направлении Горловка-Лисичанск. Два вывода, которые делают военные аналитики -
Первый. Положительный - у оккупантов не хватает собственной системы спутниковой разведки.
Второй не очень - наши партнеры очень сложно поставляют нам оружие и очень просто отдают разведданные противнику. Конечно, это можно объяснить тем, что спутниковые картинки являются собственностью частных компаний, и они могут делать с ними, что хотят. Но ведь и спецслужбам партнеров не так уж и трудно перекрыть кислород тем, кто торгует жизнью украинцев.
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15.06.2022 10:39 Відповісти
Скажіть гетьману , що для вступу в НАТО не потрібно ніяке ПДЧ . То був "развод" , відмазка Меркельші . Хіба фіни і шведи отримували ПДЧ ? Може тому Туреччина їх і блокує , щоб не було брехні і підлості в Європі .
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15.06.2022 10:47 Відповісти
а нічо, що шведи і фіни вже давно в ЄС; а там вимоги стосовно верховенства права та демократії практично однакові? А нічо що відсутність шведів і фінів в НАТО - це було виконання рішень Потсдамської конференції 1945р і Хельсінкської наради в 1975р?

А Туреччина в НАТО - тільки заради наявності під їх юрисдикцією Босфора і Дарданел. Інакше би ні Румунії, ні Болгарій в НАТО би не було б.
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15.06.2022 11:02 Відповісти
Честная, неподкупная ***** турция блокирует жутких террористов Финляндию и Швецию???? Ты совсем ****** зеленожопый чокнулся? Это ты про турцию , и эрдогана , который зад лижет *****? Это ты про ту турцию которая тысячами уничтожает курдов, а миллионы армян уже уничтожила? это ты про ту турцию- которая расстреливает своих оппозиционеров и душит свободу слова? Вы курвы зелено-хуйловские , совсем уже охренели в корень , продажные мрази. Финляндия и Швеция с их уровнем демократии и высочайшим уровнем жизни- даже в самом прекрасном сне не приснится туркам, и уж тем более вам, ************* мразям, рабам стоящими раком в грязном стойле *****.
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15.06.2022 11:57 Відповісти
Польща, Чехія, Хорватія, Словаччина і тд - всі мали ПДЧ. Фіни і шведи не мають ПДЧ тому, що у них уже і армія, і економіка, і рівень демократії не гірші (а в дечому і кращі), ніж у країн НАТО...
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15.06.2022 11:59 Відповісти
пішов укос хрестами коментів направо-наліво, без розбору. Навіть цитату.., вірніше, адаптовану до цієї інфи партійну заяву Євросолідарності (Романом Єжовим в 15.06.2022 10:00 , яка тримається ще в топ-коменті) "Зефілітіки , поясніть, як ви оказались по одну сторону барикад з кацапами, сепарами і ******? Чому вам ворогом став Порошенко а не путін?" - знищено.
Ну, це як приклад, щоб зебіли не брехали, що форум цензора - ніби "порохоботський"
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15.06.2022 10:56 Відповісти
П"ятому Президенту України Петру Порошенку потрібно регулярно бути на всіх міжнародних площадках. форумах. бути у складі всіх переговорних делегацій України з союзниками\ партнерами і дотискати на міжнародному дипломатичному рівні всі питання щодо вступу України до ЄС та НАТО. надання Україні важкого озброєння. Те. що може зробити Порошенко. як дипломат. не зможе ніхто. рівних йому немає ! Зелену вулицю Гетьману Порошенку ! Все Буде Україно !!!
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15.06.2022 11:07 Відповісти
Потому-то ЗЕлена дрысля и не выпускала Пороха за границу, потому что на фоне Пороха буба криворогий всего лишь ЗЕленая кучка собачьих фекалий и буба это прекрасно понимает.
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15.06.2022 11:41 Відповісти
А ещё слетать на луну и развести розовых пони... какой же популист.
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15.06.2022 12:16 Відповісти
Цілком здійсненна мета...
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15.06.2022 12:50 Відповісти
мое мнение ,если был бы порох президентом не было бы полномасштабного вторжения ,зеля своим языком спровоцыровал путлера
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15.06.2022 13:16 Відповісти
чтобы достичь цели, надо сначала ее наметить. Порошенко ставит цели которые собирается достигать, и он их, рано или поздно, но обязательно достигнет. Зеленский же со своей бандой "слуг" ставили совсем другие цели, помните? "прибарахлится так, чтобы и внукам хватило", и больше их ничего не интересует. вся эта их пустая болтовня для того, чтобы отвлечь внимание, как они шарят по нашим карманам. как видите, "это другое" от того на что рассчитывали украинцы.
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15.06.2022 17:12 Відповісти
 
 