До кінця року Україні треба отримати статус кандидата в ЄС, ПДЧ в НАТО і перемогти Путіна, - Порошенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Петро Порошенко в інтерв´ю журналісту Віталію Портникову для спільного проєкту "Радіо Свобода", телеканалів "Еспресо" та "Настоящее Время" "Дороги до свободи" сказав, що цей рік для України є визначальним - треба отримати статус кандидата у члени ЄС, План дій щодо членства в НАТО і перемогти Путіна.
Слова Порошенка цитує пресслужба "Європейської солідарності", інформує Цензор.НЕТ.
"Хтось сьогодні вважає, що ми вже перемогли, "давайте будемо говорити, як ми будемо ділити гроші, які прийдуть по "плану Маршала". Я у своїх виступах і на Конгресі ЄНП, і в Сопоті (на Європейському фінансовому конгресі) закликав – сконцентруйтесь сьогодні, щоб законодавство по ленд-лізу було ухвалено в кожній з країн членів НАТО. Сконцентруйтесь сьогодні, щоб Україна отримала в повному обсязі весь перелік озброєння. Тому що сьогодні у нас не стоїть задача щось будувати, відновлювати. Ми це точно зробимо. Сьогодні стоїть задача зламати хребет агресору, озброїти наші Збройні Сили і зупинити війну", - пояснює Порошенко.
"Причому це треба зробити до кінця цього року, так само як ми маємо отримати статус країни кандидата в цьому році, і так само як ми маємо забезпечити План дій щодо членства в НАТО. Я на це розраховую", - говорить Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Потому и от Германии оружия мало и другие видя такую фигню, не особо рвутся...
Зебілам за допомогою нікчемного папірця дали 8 років на підготовку. Що зробили зебіли? Клали асфальт, писали відосікі і пишуть про арсенали - тоді як у нас щодня до 30 прильотів 500 кг вибухівки. А самі не були спроможні замінувати сраний перешийок біля Криму.
Але стосовно інших портів (ті, що в Криму) зебіли будуть брехати, що вони були здані з-за Пороха.
То 5 років нічим було кацапів бити і до бандюковича у вас, за арсенали, претензій немає?
Мінські, то взагалі, страшенна зрада.
Нератифікований папірець, який дав можливість створити армію і підняти економіку, і НЕ дав можливості кацапам продовжити наступ та знищувати міста, вбивати, катувати та гвалтувати українців.
І коли це у Пороха були проблеми в міжнародній політиці? Нагадайте, будь ласка. Я пам'ятаю лише гордість за досягнення.
Безвіз, покарання "грязьпрому", з штрафом та арештом його активів, ...
Вашій Бубі до Порошенка, як до неба рачки.
- Раніше, після поїздок Президента Порошенка, за кордон, Україна отримувала то фінансову підтримку, то дипломатичну, то військову... А тепер, після поїздок "Блазня" - тільки глузування і ганьбу...
А ще головне, при попередній владі налагодили випуск керованих снарядів "Квітник" 152-155 мм, реактивна система "Верба" повністю українськоговиробництва з ракетами,"Стугна", "Корсар" та інші, яне пишу вже про ракетні системи "Нептун", "Вільха", "Грім 2", які набагато кращі тих радянських ***********. Більше ніколи не повторюйте російську і маланську пропаганду, яка використовувалася перед виборами 2019 року і досягла своєї мети (як так сталося що інтереси путінської росії і зелеботів співпали і в них один ворог Порошенко?) про зірвані склади при Порошенко, бо їх при Зеленському зірвано в сотні раз більше. А чому не говорите про знищені міста, тисячі закатованих громадян при нинішній владі?
І що з цьго було досягнуто: "Україні треба отримати статус кандидата в ЄС, ПДЧ в НАТО і перемогти Путіна"
?
Як завжди у Порошенко..... Нічого.
Бери снаряды там
Інша справа, що ті ж склади під Ічнею, Сватовим та Балаклеєю після 24/02 опинились в руках ворга і озброїли його.
Нагадую тобі вислів з "Горя от ума" : "Послушай... Ври... Да знай же меру!"
"сконцентрируйтесь сегодня, чтобы законодательство по ленд-лизу было принято в каждой из стран-членов НАТО"
Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО!
Відсутність представництва від України в НАТО!
Не поновлена !!!! заявка України як, кандидата на вступ в НАТО!
За три роки Україна не виконала програми кандидата в члени НАТО!
Ігнорування розвідки Великобританії про наявність кротів в близькому оточені президента!
Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа!
Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із ПБ України!
Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США!
Злиття операції ,,Ваґнерґейт''!
Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт''!
Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ!
Будівництво доріг Великого Крадівництва, замість посилення обороноздатності країни, попри попередження розвідок США та Великобританії!
Скорочення Армії, медслужби, аеромобільних військ, розвідки, відведення військ, заборона давати вогонь у відповідь.
Відведення важкого озброєння від лінії фронту!
Розмінування виходу з Криму у 2021-2022роках.
Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США. Результат - знищені літаки!
Два місяці до війни заведення ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на т.з. ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
Відмова фінансування на озброєння ЗСУ!
Зупинка держзамовлень на ракети українського виробництва Вільха, Нептун, протитанкового озброєння-Стугна, Корсар!
Відверте хамство на попередження США(особливо президенту Байдену!) Великобританії, Туреччини про наближення повномасштабного вторгнення. Результат - запрошення на шашлики!
І то лише частина того, що могло б приблизити Україну до НАТО або стати хоча б асоційованим партнером.
А постійне загравання з Путіним, бажання заглянути в очі і побачити мир!
А щоденні цирки і відосики, порушення Конституції і усіх можливих законів, корупція та непрофесіоналізм, а переслідування опозиції?
Скажіть який, хоча, один із перерахованих пунктів міг наблизити нас по курсу до НАТО?
Цей ренегат все знав з самого початку, і майже не приховував своєї зради.
Саме Коломойський був конструктором переслідувань військових та державницьких сил через підпорядковане ФСБ портновське "ДБР", це під його впливом кошти з оборони спрямовувались на крадівництво.
Його креатури типу Ґєруса, Оржеля, Хомчака робили все для послаблення держави - і уникають відповідальності, бо їхній патрон продовжує тримати над ними парасольку.
Нарешті це після його появи в кабінеті президента над ОП було встановлено контроль кротів, а інформаційна політика мало чим відрізнялась від кремлівської.
Схоже він справді сподівався на швидке захоплення України своїми московськими господарями, але жорстоко прорахувався, бо українці послали ***** російські танки.
Тепер цей кукловод через свої інформаційні, кадрові та фінансові інструменти намагатиметься зберегти контроль над владою та продовжити оскотинювати народ.
А це, як бачите, несумісно з існуванням нашої держави - тому позбавлення будь-якого впливу та покарання колективного Коломойського стає справою її життя або смерті.
Вартість одного танка Оплот 150 млн грн. Зе подарив Бені з бюджету тільки у 2021 році 30 млрд, це 200 танків, Фірташу 100 млрд, це 600 танків.
800 танків вистачило б для деблокування Маріуполя?
Вангую, наступною їх претензією до опозиції буде те, що саме через Пороха ***** вчергове напав на Україну 24/02. Тільки привід придумають, бо збрехане люською аферистович внесення в Конституцію мету вступу в ЄС і в НАТО саме в цій інфі в них не прокатить...
Российские спецслужбы начали массово скупать за границей спутниковые снимки Украины через подставные компании
Как сообщает журналист Андрей Цаплиенко, речь идет о локациях в Киеве и других важных регионах страны. Особенно интересуют базы нефтепродуктов и транспортные узлы, то есть гражданская инфраструктура. А также пограничные переходы, в частности, "Рава-Русская" и "Устилуг".
Относительно линии фронта сообщают, что подставные российские компании скупают снимки в направлении Горловка-Лисичанск. Два вывода, которые делают военные аналитики -
Первый. Положительный - у оккупантов не хватает собственной системы спутниковой разведки.
Второй не очень - наши партнеры очень сложно поставляют нам оружие и очень просто отдают разведданные противнику. Конечно, это можно объяснить тем, что спутниковые картинки являются собственностью частных компаний, и они могут делать с ними, что хотят. Но ведь и спецслужбам партнеров не так уж и трудно перекрыть кислород тем, кто торгует жизнью украинцев.
А Туреччина в НАТО - тільки заради наявності під їх юрисдикцією Босфора і Дарданел. Інакше би ні Румунії, ні Болгарій в НАТО би не було б.
Ну, це як приклад, щоб зебіли не брехали, що форум цензора - ніби "порохоботський"