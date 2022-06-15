УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13413 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
4 721 50
Газпром (902) Німеччина (4521) націоналізація (224) санкції (6840) Bloomberg (150) Шольц Олаф (718)

Шольц відмовився націоналізувати Gazprom Germania, щоб уникнути проблем із імпортом російського газу, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

олаф,шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц свого часу відхилив пропозицію міністра економіки Роберта Хабека повністю націоналізувати компанію Gazprom Germania Gmbh, щоб не провокувати протистояння з Росією та уникнути проблем у газовій сфері.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За словами обізнаних джерел, міністр економіки Роберт Хабек наполягав на повній націоналізації Gazprom Germania, щоб сприяти перезапуску її роботи, але його пропозиція була відхилена Шольцем", - йдеться у повідомленні.

"Шольц був стурбований тим, що подібний крок може (...) призвести до ескалації протистояння щодо імпорту російського газу", - зазначає агентство, посилаючись на джерела, обізнані з темою.

Читайте: Шольцу потрібно відмовитись від спроб зберегти рівновагу у відносинах між Україною і Росією, - Зеленський

У вівторок увечері уряд Німеччини повідомив, що вирішив продовжити термін довірчого управління газовою компанією Gazprom Germania GmbH на період і після вересня 2022 року і перейменувати фірму в Securing Energy for Europe GmbH.

Крім того, за даними агентства Bloomberg, влада вкладе в компанію близько $10,4 млрд: кредит дасть німецький державний банк розвитку KfW - "для захисту бізнесу від наслідків санкційної війни".

Читайте: Німеччина поставить Україні більше зброї, - Шольц

На початку квітня 2022 року Мінекономіки ФРН доручило передати компанію Gazprom Germania під управління Федерального мережевого агентства. Глава міністерства Роберт Хабек обґрунтував рішення непрозорими правовими відносинами компанії та порушенням реєстраційних правил. Термін дії ухваленого рішення був – до 30 вересня.

У 2019 році консолідований оборот Gazprom Germania становив 24 млрд євро, у 2020 році – 13 млрд євро.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Поглубже язык в попу %уйлу засовывай, а то он обидется
показати весь коментар
15.06.2022 09:59
+10
Прости тутка грёбаная
показати весь коментар
15.06.2022 10:02
+9
etovo tolko "novichok" izpravit
показати весь коментар
15.06.2022 09:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поглубже язык в попу %уйлу засовывай, а то он обидется
показати весь коментар
15.06.2022 09:59 Відповісти
Ви статью читали? Де там про це?
показати весь коментар
15.06.2022 10:07 Відповісти
Шольц був стурбований тим, що подібний крок може (...) призвести до ескалації протистояння щодо імпорту російського газу", - зазначає агентство, посилаючись на джерела, обізнані з темою. Джерело: https://censor.net/ua/n3348030
показати весь коментар
15.06.2022 10:13 Відповісти
не годуйте шольцеботів. В спам і все
показати весь коментар
15.06.2022 12:00 Відповісти
Шольц он же Боширов Петров забыли снять буденовку и парашют со спины так и пролез агент России в Германию в политику и во власть...
показати весь коментар
15.06.2022 10:07 Відповісти
А украинское руководство ? Год орали про войну (ответ- мы думали они ненападут ) За 2021 год на сколько увиличилась торговля с мокшандией а ? Завод по производству патронов и снарядов за 8 лет войны построили ? Люся орет дайте хаймерсы где Вильха ***** ?
показати весь коментар
15.06.2022 12:53 Відповісти
etovo tolko "novichok" izpravit
показати весь коментар
15.06.2022 09:59 Відповісти
Лівер
показати весь коментар
15.06.2022 10:01 Відповісти
нехай з своїми політиками самі німецькі виборці розбираються..
показати весь коментар
15.06.2022 10:01 Відповісти
Дитина Вальтера Ульбріхта
показати весь коментар
15.06.2022 10:02 Відповісти
Прости тутка грёбаная
показати весь коментар
15.06.2022 10:02 Відповісти
Шольц, так это было извесно зарание. Ты, как член Сосиалистов, СДПГ, всегда были на отсосе у *****, стоит только посмотреть на твои высеры, и на твои дела, когда обещаешь нам гору оружия, а потом кукарекаешь, что ФРГ оно тоже нужно
показати весь коментар
15.06.2022 10:03 Відповісти
кто там критиковал Мельника, отзовитесь.
показати весь коментар
15.06.2022 10:04 Відповісти
ja. - Melnik esho TUPEE Sholca.
показати весь коментар
15.06.2022 10:06 Відповісти
а тебя большой ум транслитом вынуждает печатать?
показати весь коментар
15.06.2022 10:10 Відповісти
tak nechitai , koli bukvi neznaesh
показати весь коментар
15.06.2022 10:12 Відповісти
Я і буду надалі це писати. Що в цьому анонсі такого,що зможе його тупість виправдати. Хотіла почитати оригінальний текст, не має. А те що було,хтось сказав,а потім перевели для української публіки ,то не проблема німців,а української маніпуляції інформацією.
показати весь коментар
15.06.2022 10:09 Відповісти
ума не хватает прочитать, что вместо национализации будут вкладывать 10 с копейками миллиардов?
показати весь коментар
15.06.2022 10:12 Відповісти
Я. Ця дерьмакова гнида робить все для того, щоб у шольца був привід співпрацювати з кацапами і затягувати допомогу Україні.
показати весь коментар
15.06.2022 10:35 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2022 10:04 Відповісти
Вдавати Шолца - багато обіцяти, мало давати...

Він ще має надію бути обласканим путіним... Якщо той путін доживе...
показати весь коментар
15.06.2022 10:06 Відповісти
******* грьобаний фріцик Шольц йди ***** за російським кораблем Мацква.
показати весь коментар
15.06.2022 10:13 Відповісти
Вообще-то за новость выдаются события двухмесячной давности. То, что Хабек хотел приватизировать газпром известно, и раз этого не состоялось - значит тогда помешал этому именно шольц.
показати весь коментар
15.06.2022 10:17 Відповісти
надо 1ю нитку северного потока доверить нашим дрг. Я так понял, по другому они не понимают.
показати весь коментар
15.06.2022 10:18 Відповісти
Вот как плотно Шредер и Макрель посадили Германию на кукан Газпрома, сидят и терпят как с них все стебуться
показати весь коментар
15.06.2022 10:21 Відповісти
Я выскажу , своё мнение , да простят меня комментаторы Цензор Нет. Было бы хорошо, чтобы все патриотические силы ,люди ,собрались все вместе и иностранные тоже , выработали единый план по спасеню Украины , скопировали все действия Израиля, до и после обретения независимости, Украине нужен свой Масад , и тогда будет все и оружие и уважение за рубежом . И Шольца в том числе.
показати весь коментар
15.06.2022 10:21 Відповісти
Шольц відмовився,тому що він кремлівська підстилка.
показати весь коментар
15.06.2022 10:24 Відповісти
Хочу напомнить всем: Шольц отвечает за Германию. За Украину отвечают зеленский, коломойский, юзик, Котлета и Лысый. К ним у критиков Щольца, я так понимаю, претензий нет.
показати весь коментар
15.06.2022 10:25 Відповісти
Українці що ви хочете з інших країн... давайте розпочнемо з себе.... російским зв"язком користуємося (київстар), банківською системою??? ( груп Альфа і т.д).... заправками російкими Аміс (лукойл ) і т.д.... Давайте приклад , а потім будемо вимагати...
показати весь коментар
15.06.2022 10:25 Відповісти
Сидить Анжеліка шМєркель з кавою за столиком і пісню співає.... -
- бухгалтєр, мілий мой бухгалтЄр (с)
показати весь коментар
15.06.2022 10:26 Відповісти
Шольц и Меркель там на бабках Газпрома сидят, что ж он будет курицу резать.

Шольца нужно в тюрягу с Меркель вместе, с подачи Украины после победы в войне
показати весь коментар
15.06.2022 10:26 Відповісти
какие же они ничтожные. когда-нибудь будет найдено дно?
показати весь коментар
15.06.2022 10:28 Відповісти
Спасибо меркель что она так плотненько подсадили германию на трубу, теперь без боли и не снять.
показати весь коментар
15.06.2022 10:37 Відповісти
"Шольц был озабочен тем, что подобный шаг может привести к эскалации противостояния по импорту российского газа".

Хера Шульца не только эта озабоченность гложет. Ещё бОльшую обеспокоенность по поводу "эскалации" у него вызывает вопрос по передаче Украине вооружения. А вдруг"нацики" вздумают ипеня "вяликой рАzии" бомбами закидывать? ))
В общем "великой" "стратег и политик" не хочет делать "другу валоде" нервы. Всякое может случится, вдруг с довольствия снимет?
показати весь коментар
15.06.2022 10:44 Відповісти
Україні і її народу ,бути кандидатом в ЄС ,із прорашистськими гейропейськими німецько-французьскими шлюхами, все одно,що стояти на табуретці під європейскою шибеницею із шнурком на шиї.Табуретку з під ніг України ,в любий час,коли захоче ,виб'є рашист
показати весь коментар
15.06.2022 10:51 Відповісти
Це не Шольц відмовився , це хазяїн заборонив .
показати весь коментар
15.06.2022 10:58 Відповісти
Шо з корупцією у німців, все добре??? Чи брудні, кроваві російські гроші не рахуються?
показати весь коментар
15.06.2022 10:59 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2022 11:24 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2022 11:37 Відповісти
Медиа атака на Германию продолжается. Истерия с "неожиданными" разоблачениями уже просто зашкаливает. Причем, этой истерией заражаются даже те, кто вроде бы думать умеет. А вы еще удивляетесь тому, что на рашке даже академеги превращаются в зомби. А сами?
ДУМАЙ ТЕ!!!
показати весь коментар
15.06.2022 12:04 Відповісти
Нехрен было Германии свою жопу под СП и СП-2 подставлять. Сейчас пожинают плоды своего тесного сотрудничества и "чисто экономических проектов" с ордой в сфере своей энергетической "независимости".
Причём выдумывают разные причины для отмазки, но не в коем разе не признают собственные косяки и меркельтильность на всех уровнях.
показати весь коментар
15.06.2022 12:34 Відповісти
Шредер-2 мітить у наглядову раду Газпрому. Шльондра.
показати весь коментар
15.06.2022 12:07 Відповісти
Трусливый фашисткий немец!! Аналог Меркель!!
показати весь коментар
15.06.2022 13:08 Відповісти
Хто б сумнівався що сцикло шось там може зробити,
навіть мирними санкціями бояться шось робити, а що казати про війну
показати весь коментар
15.06.2022 13:09 Відповісти
Ай харошая девочка...)))
показати весь коментар
15.06.2022 13:19 Відповісти
ссыкливая *****!
показати весь коментар
15.06.2022 15:14 Відповісти
Шольц ведет себя так же. как и боневтик до 24 февраля---не провоцировал, в глазки заглядывал...

Но нариду это нравилось, а с Шольцем нет! Биполярочка?
показати весь коментар
15.06.2022 19:34 Відповісти
Ніхто навіть не прочитав, а коментарів море і як завжди ні про що.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-14/germany-to-lend-up-to-10-4-billion-to-rescue-ex-gazprom-unit
показати весь коментар
15.06.2022 19:56 Відповісти
да пусть уже скажет сколько миллионов евро ему платит *****
показати весь коментар
15.06.2022 22:04 Відповісти
 
 