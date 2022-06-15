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Новини За кордоном
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НАТО (5129) саміт (604) Фінляндія (763) членство в НАТО (1407) Марін Санна (31)

Прем'єр Фінляндії побоюється, що ситуація зі вступом до НАТО може "застигнути на місці"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

марін

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін у вівторок заявила, що є ризик того, що ситуація із вступом її країни до НАТО надовго застигне у нинішньому вигляді.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що дуже важливо просунутися вперед на цьому етапі. Якщо ми не врегулюємо ці питання до (саміту НАТО. - Ред.) Мадриду, то ситуація може застигнути на місці", - наводять європейські ЗМІ слова Марін.

"Ми не знаємо, на скільки за часом це може розтягнутися, але ситуація може бути заморожена на якийсь час", - додала вона.

Прем'єр Фінляндії підкреслила, що в Гельсінкі всерйоз сприймають занепокоєння Анкари та ведуть із нею обговорення проблем. "Але я думаю, що намагатися знайти рішення має і сама Туреччина", - зазначила вона.

Читайте: Столтенберг: НАТО серйозно ставиться до порушених Туреччиною проблем безпеки

Саміт країн-членів НАТО у Мадриді відбудеться 28-30 червня. Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО 18 травня. Наразі розгляд заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО блокує Туреччина. Анкара має низку претензій до цих скандинавських країн: зокрема вона звинувачує їх у підтримці курдських угруповань, які в Туреччині вважають терористичними.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
То нехай вступають фінни в оборонний союз разом з нами, Великою Британією, Польщею і Прибалтійськими Республіками.
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15.06.2022 10:22
+12
Ласкаво просимо до клубу де двері знаходяться десь поруч з котом Шредінгера
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15.06.2022 10:09
+10
Там не тільки з Туреччиною проблеми. З нею можна домовитись. Німеччина буде тільки на словах "за", а на ділі буде якраз затягувати до "топтання на місці". І є ще шантажистка Угорщина...
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15.06.2022 10:12
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budj ja finom , ja by za nee golosoval by
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15.06.2022 10:03 Відповісти
Я за неї голосував би і на конкурсі краси.
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15.06.2022 10:18 Відповісти
da po lubomu povodu
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15.06.2022 10:27 Відповісти
Мальчики, вы извращенцы. Но я с вами согласна.
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15.06.2022 11:47 Відповісти
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15.06.2022 11:54 Відповісти
Ця дамочка щось розповідала що Україні поки не місце в ЄС,ось так малята.
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15.06.2022 14:16 Відповісти
Сутністний стан НАТО:- боятися бо" пукін нападьот", гадити одне одному, гнобити,всіх, бажаючих приєднатися! Але, головне боятися кацапів усіма можливими способами. В сухому осаді НАТО функціонує в режимі Анті-НАТО!!!
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15.06.2022 10:08 Відповісти
Єдина боєздатна армія в Європі це Збройні сили України. Всі інші в випадку подібної агресії точно здалися би за три дні. Особливо німці. Великобританія в цей список не входить. Королівські ВС то сила.
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15.06.2022 10:28 Відповісти
Самое смешное, что НАТО создавалось, как ответ на угрозу СССР, а теперь ссыт его наследницы паРаши, хотя просто обязано ей противостоять.
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15.06.2022 13:19 Відповісти
Ласкаво просимо до клубу де двері знаходяться десь поруч з котом Шредінгера
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15.06.2022 10:09 Відповісти
Срань, тілки ЗСУ!
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15.06.2022 10:10 Відповісти
Там не тільки з Туреччиною проблеми. З нею можна домовитись. Німеччина буде тільки на словах "за", а на ділі буде якраз затягувати до "топтання на місці". І є ще шантажистка Угорщина...
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15.06.2022 10:12 Відповісти
Тикнула пальчиком на посилання, немає такого. Зеленського бачу, ситуацію по Шольцу,притягнуто за уші, Румунію, як гаранта безпеки,Порошенко, цього не бачу
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15.06.2022 10:15 Відповісти
четвертое сверху... ох господи
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15.06.2022 10:17 Відповісти
А де ж Столтенберг, що розказував про швидкий і безпроблемний вступ? І це найсильніший оборонний союз. У мене все більше підозр, що якби пуйло не напало на нас, а на скажімо прибалтійські країни, то все б завершилося обуренням і занепокоєнням, а не захистом членів НАТО.
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15.06.2022 10:18 Відповісти
Повмнна ьути непілощра,а вже тверде Переконання! Велике аморфне недієве бюрократичне утворення хотів би бачити бюрократів ,що несуться,хоч,що захищати
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15.06.2022 10:25 Відповісти
Так пусть толкают ситуацию , а не ждут подарков
Шевелите лапками и будет сметана
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15.06.2022 10:21 Відповісти
Масло!
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15.06.2022 10:23 Відповісти
Мабуть,скорше Лівер
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15.06.2022 10:26 Відповісти
То нехай вступають фінни в оборонний союз разом з нами, Великою Британією, Польщею і Прибалтійськими Республіками.
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15.06.2022 10:22 Відповісти
Це- єдине Дієве
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15.06.2022 10:27 Відповісти
Тим і закінчиться. Вже і Амери відмічають , що НАТО мертве.
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15.06.2022 10:44 Відповісти
Я боюсь, что нато и защищать будет прибалтику также, как сейчас помогает Украине.
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15.06.2022 10:35 Відповісти
Нужен новый адекватный военный союз
НАТО превращается в ООН потому что
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15.06.2022 10:36 Відповісти
Туреччину 50 років водили за ніс довкола "відчинених дверей" в ЄС . Прийшов час вилизувати все що накакали сусідам під двері і більше так не робити . Турки боряться , щоб брехня , корупція і підлість перестали бути цінностями в Європі .
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15.06.2022 10:42 Відповісти
в нато начинают, наконец, понимать, что война реальна. а значит, прийдется воевать - возможно - на чужой земле.

а желания такого у многих членов нато нет. да и армий - чтобы воевать - тоже нет. вот и приходится снижать риски "умереть за данциг" - не брать новых членов.
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15.06.2022 10:45 Відповісти
Чого ви туди рветесь?
Ось ВАва вважає, що нейтралький статус має захистити вас від кацапів.
Він і України був, з 2011 по 2013. І саме цей статус дав можливість колаборантам роззброїти Україну і напасти *****, та Вава вважає, що це краще ніж НАТО.
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15.06.2022 10:47 Відповісти
нейтральными можно быть где-нибудь на полюсе, в окружении белых медведей.

при наличии соседей с территориальными претензиями и фантомными болями из-за ушедшей империи, нейтралитет - это оправдание для предателя.
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15.06.2022 10:59 Відповісти
Можете навіть не сумніватись, так і буде. Я вам більше скажу, НАТО та ЄС мають бути переформатовані. Країни, які гальмують розвиток ціх організацій, мають бути негайно виключені з їх складу, та понести фінансове покарання. Жодних дотацій, жодних дешевих кредитів, жодних інвестицій, тотальна відмова від їх продукції. Угоршина, Турція, Німеччина, Греція, це країни, які продались путінському режиму. Мова йде про дуже великі гроші.
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15.06.2022 10:55 Відповісти
Нехай краще вступають у військовий союз з Британією, Прибалтикою, Польщею та Україною.

Підборіддя столтенберга нехай далі дрижить...
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15.06.2022 11:15 Відповісти
сцикливість та нікчемність НАТО стає все більш очевидною. якщо звідти прибрати США та Британию, НАТО перетвориться на щось убоге, типу німеччини та франції.
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15.06.2022 12:11 Відповісти
Турки никогда не забудут им обман с кандидатством в ЕС.

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15.06.2022 12:50 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения. что сейчас планируют Украину провертеть так же с ЕС, как Турцию в свое время.
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15.06.2022 13:24 Відповісти
Эта курва выступает против вступления Украины в ЕС. Пусть теперь и финны помучаются.
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15.06.2022 16:32 Відповісти
 
 