Прем'єр Фінляндії побоюється, що ситуація зі вступом до НАТО може "застигнути на місці"

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін у вівторок заявила, що є ризик того, що ситуація із вступом її країни до НАТО надовго застигне у нинішньому вигляді.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що дуже важливо просунутися вперед на цьому етапі. Якщо ми не врегулюємо ці питання до (саміту НАТО. - Ред.) Мадриду, то ситуація може застигнути на місці", - наводять європейські ЗМІ слова Марін.

"Ми не знаємо, на скільки за часом це може розтягнутися, але ситуація може бути заморожена на якийсь час", - додала вона.

Прем'єр Фінляндії підкреслила, що в Гельсінкі всерйоз сприймають занепокоєння Анкари та ведуть із нею обговорення проблем. "Але я думаю, що намагатися знайти рішення має і сама Туреччина", - зазначила вона.

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Саміт країн-членів НАТО у Мадриді відбудеться 28-30 червня. Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО 18 травня. Наразі розгляд заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО блокує Туреччина. Анкара має низку претензій до цих скандинавських країн: зокрема вона звинувачує їх у підтримці курдських угруповань, які в Туреччині вважають терористичними.