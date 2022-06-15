Прем'єр Фінляндії побоюється, що ситуація зі вступом до НАТО може "застигнути на місці"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін у вівторок заявила, що є ризик того, що ситуація із вступом її країни до НАТО надовго застигне у нинішньому вигляді.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я думаю, що дуже важливо просунутися вперед на цьому етапі. Якщо ми не врегулюємо ці питання до (саміту НАТО. - Ред.) Мадриду, то ситуація може застигнути на місці", - наводять європейські ЗМІ слова Марін.
"Ми не знаємо, на скільки за часом це може розтягнутися, але ситуація може бути заморожена на якийсь час", - додала вона.
Прем'єр Фінляндії підкреслила, що в Гельсінкі всерйоз сприймають занепокоєння Анкари та ведуть із нею обговорення проблем. "Але я думаю, що намагатися знайти рішення має і сама Туреччина", - зазначила вона.
Саміт країн-членів НАТО у Мадриді відбудеться 28-30 червня. Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО 18 травня. Наразі розгляд заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО блокує Туреччина. Анкара має низку претензій до цих скандинавських країн: зокрема вона звинувачує їх у підтримці курдських угруповань, які в Туреччині вважають терористичними.
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Шевелите лапками и будет сметана
НАТО превращается в ООН потому что
а желания такого у многих членов нато нет. да и армий - чтобы воевать - тоже нет. вот и приходится снижать риски "умереть за данциг" - не брать новых членов.
Ось ВАва вважає, що нейтралький статус має захистити вас від кацапів.
Він і України був, з 2011 по 2013. І саме цей статус дав можливість колаборантам роззброїти Україну і напасти *****, та Вава вважає, що це краще ніж НАТО.
при наличии соседей с территориальными претензиями и фантомными болями из-за ушедшей империи, нейтралитет - это оправдание для предателя.
Підборіддя столтенберга нехай далі дрижить...