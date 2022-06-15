На Харківському напрямку бої йдуть за село Рубіжне та в районі Ізюму, - Синєгубов

Минулої доби обстрілів м. Харків не зафіксовано, водночас російські окупанти продовжили обстрілювати населені пункти Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харкіської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Харківському районі через обстріли сталася лісова пожежа.

У селах Чугуївського району внаслідок влучання боєприпасів пошкоджені будинки та господарські будівлі, гаражі.

"У Богодухівському районі вночі окупанти обстріляли Золочівську громаду. Пошкоджено адміністративну будівлю одного із підприємств, сталася пожежа. В Ізюмському районі через обстріли також пошкоджене підприємство, сталася пожежа", - йдеться у повідомленні.

Загалом по області за добу поранень зазнали 7 мирних мешканців: Чугуївський район - 4 особи, Ізюмський - 1 особа, Харківський район - 2 особи.

"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку бої йдуть за населений пункт Рубіжне (село на Харківщині. - Ред.). У районі Ізюму тривають активні бої. Наші захисники відбивають атаки ворога та завдають йому відчутних втрат", - резюмує Синєгубов.

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