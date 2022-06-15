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Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину, за минулу добу поранень зазнали 19 осіб, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл,миколаївщина

Російські окупанти знову обстріляли Миколаївську область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення з ОВА за добу у фейсбуці.

"Баштанський район: вдень, 14 червня, обстріляно Широківську громаду. За попередньою інформацією потерпілих немає, пошкоджені житлові будинки. Обстріли переважно були поза межами населених пунктів. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Пошкоджені житлові будинки.

Миколаївський район: вчора, 14 червня, в першій половині дня внаслідок обстрілів села Лимани Галицинівської громади було відсутнє світло, вода, зв'язок. Потерпілих немає. Після ворожих обстрілів, 14 червня, о 08:00 у Галицинівському лісовому господарстві зайнялася пожежа хвойної підстилки. Вночі та зранку, 15 червня, були обстріли в с. Котляреве Шевченківської громади. Внаслідок ранкового обстрілу відбулось займання господарчої споруди та гаражу. Також, 14 червня, обстрілів зазнало с. Шевченкове Шевченківської громади та с. Лупареве Галицинівської громади. Інформація уточнюється.

Вознесенський район: вночі, 15 червня, по Прибужанівській громаді завдано три ракетні удари. За попередньою інформацією спрацювало ПВО. Попередньо внаслідок обстрілів жертви та руйнування об'єктів відсутні.

У Первомайському районі день та ніч пройшли відносно спокійно", - йдеться у зведенні ОВА.

При цьому голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила Telegram, що "за минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 19 людей". Дітей серед постраждалих, з її слів, немає. Усі постраждалі доставлені до медичних закладів і отримують необхідну допомогу.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 280 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 68 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - повідомила Замазєєва.

Також читайте: Війська РФ обстріляли 5 населених пунктів на Миколаївщині, є постраждалі, - Нацполіція. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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в Україні задвохсотився російський військовий пропагандист, полковник сергій постнов.



У російських говноЗМІ з посиланням на заяву Ради ветеранів центрального апарату ОВС пишуть, що постнов загинув у ніч із 13 на 14 червня. Він обіймав посаду начальника групи інформаційного реагування 1-го відділу Департаменту по взаємодії із засобами масової інформації Росгвардії та займався «інформаційним супроводом» військ у гарячих точках.

Спікер голови Одеської військової адміністрації Сергій Братчук зазначив, що постнов знімав пропагандистський контент в Україні від початку повномасштабного вторгнення.
«У складі угруповання V він проривався до Гостомелю, потім брав участь у захопленні низки міст та населених пунктів Харківської та Луганської областей», - написав Братчук.

земля тобі хробаками !!!
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15.06.2022 10:29 Відповісти
постнов це він такий псевдонім пропагандистській взяв? ))
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15.06.2022 10:33 Відповісти
Пока Херсон не освободим, рашисты так и будут лупить и убивать
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15.06.2022 10:43 Відповісти
Поки не накриють вогнем акваторію з кораблями і мости з дамбами. План мінімум
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15.06.2022 11:23 Відповісти
 
 