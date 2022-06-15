Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину, за минулу добу поранень зазнали 19 осіб, - ОВА

Російські окупанти знову обстріляли Миколаївську область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення з ОВА за добу у фейсбуці.

"Баштанський район: вдень, 14 червня, обстріляно Широківську громаду. За попередньою інформацією потерпілих немає, пошкоджені житлові будинки. Обстріли переважно були поза межами населених пунктів. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Пошкоджені житлові будинки.

Миколаївський район: вчора, 14 червня, в першій половині дня внаслідок обстрілів села Лимани Галицинівської громади було відсутнє світло, вода, зв'язок. Потерпілих немає. Після ворожих обстрілів, 14 червня, о 08:00 у Галицинівському лісовому господарстві зайнялася пожежа хвойної підстилки. Вночі та зранку, 15 червня, були обстріли в с. Котляреве Шевченківської громади. Внаслідок ранкового обстрілу відбулось займання господарчої споруди та гаражу. Також, 14 червня, обстрілів зазнало с. Шевченкове Шевченківської громади та с. Лупареве Галицинівської громади. Інформація уточнюється.

Вознесенський район: вночі, 15 червня, по Прибужанівській громаді завдано три ракетні удари. За попередньою інформацією спрацювало ПВО. Попередньо внаслідок обстрілів жертви та руйнування об'єктів відсутні.

У Первомайському районі день та ніч пройшли відносно спокійно", - йдеться у зведенні ОВА.

При цьому голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила Telegram, що "за минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 19 людей". Дітей серед постраждалих, з її слів, немає. Усі постраждалі доставлені до медичних закладів і отримують необхідну допомогу.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 280 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 68 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - повідомила Замазєєва.

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