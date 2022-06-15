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"Кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?" - чергові погрози Медведєва

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

медведєв

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вкотре погрожує Україні.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Бачив повідомлення, що Україна за ленд-лізом хоче отримати від своїх заокеанських господарів ЗПГ (зріджений природний газ. - Ред.) із оплатою постачання через 2 роки. Інакше цієї зими просто замерзне.

Тільки питання. А хто сказав, що за два роки Україна взагалі існуватиме на карті світу? Хоча американцям вже все одно - вони настільки вклалися в проект "анти-Росія", що решта для них дрібниця", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Они ублюдки, выродки и должны исчезнуть": Медведєв про "ворогів Росії"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+73
Чет мне кажется, что это параша исчезнет
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15.06.2022 10:42
+49
Тримайте звіра а то порве всіх
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15.06.2022 10:45
+43
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15.06.2022 10:47
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Как показывает практика, исчезают страны которые *дружат* с Рашкой. А те которые дружат с США наоборот процветают.
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15.06.2022 11:58 Відповісти
Я буду вічно жити, бо маю в серці те, що не вмирає!
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15.06.2022 11:59 Відповісти
Чья бы мычала, а твоя бы уже молчала!
Парашки, как москальской ЫМПЕРИИ в существующих ныне границах ТОЧНО НЕ БУДЕТ через пару лет (а возможно и раньше)!
А вот Украина точно будет и возможно даже существенно больше, чем в ныне признаных сегодня международных границах!
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15.06.2022 12:00 Відповісти
Легко кричать когда не ты не твой сын не будут воевать,я тоже так могу с дивана кричать победные речи,а Украина вам не по зубам,вы и сами это уже поняли, только надутое величие мешает признать.
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15.06.2022 12:01 Відповісти
"Мал прыщ-да вонюч!"
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15.06.2022 12:03 Відповісти
Без нового айфону у рашистської качечки геть дах поїхав.
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15.06.2022 12:08 Відповісти
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15.06.2022 12:10 Відповісти
Это гимнастка, не ?
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15.06.2022 12:50 Відповісти
закінчив черговий алкотур і понесло...
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15.06.2022 12:11 Відповісти
А хто сказав, що за два роки Україна взагалі існуватиме на карті світу?
Українській народ сказав!
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15.06.2022 12:14 Відповісти
а хто сказал что через два года еще не будет висеть в петле медведев?
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15.06.2022 12:20 Відповісти
мал клоп да вонюч.
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15.06.2022 12:35 Відповісти
Просто підор кацапський
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15.06.2022 12:37 Відповісти
фантомаус разбушевался
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15.06.2022 12:36 Відповісти
Щось це гівно останнім часом сильно розвонялось... Мабуть таки припікає в сраку.
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15.06.2022 12:39 Відповісти
Медведева точно не буде. "Згорить" від алкоголізму...
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15.06.2022 12:49 Відповісти
Цієї зими в разі відсутності чи наявності газу полюбому будемо грітись на згарищі раші.
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15.06.2022 12:50 Відповісти
Димон,а кто сказал что через два года ты с путиным будете живы?
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15.06.2022 12:55 Відповісти
святе місце пустим не буває - гикнувся жирік, то дімон зайняв вакансію придворного шута з від'їхавшим дахом
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15.06.2022 12:55 Відповісти
Димон, опохмелись, а то чертики тебе в мозги гадят.
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15.06.2022 13:01 Відповісти
Походу они уже вдвоем с возвернувшимся Ильюшей бухают! 🥛🥛
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15.06.2022 13:04 Відповісти
Мы его теряем.
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15.06.2022 13:09 Відповісти
Вот он, настоящий фашизм. Во всей своей красе
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15.06.2022 13:14 Відповісти
За такі слова його треба стратити.
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15.06.2022 13:19 Відповісти
Пупсик, выйми с попы пальчик, выковыряй ещё одну козявку из носа, съешь её и 3,14здуй в собачью будку спать!
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15.06.2022 13:24 Відповісти
Видать,ще не проспався цей недолугий кацапчьонок...
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15.06.2022 14:01 Відповісти
Проект "Антироzzия" успешно реализовывают в первую очередь, сами кремлевские, одичалые мракобесы!
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15.06.2022 14:23 Відповісти
когда уже этот ***** сдохнет вместе со своим ******?!
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15.06.2022 15:12 Відповісти
Рашистські карлики сильно розраховують на період правління янелоха...
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15.06.2022 15:15 Відповісти
Ты сначала проживи эти два года.Мразь..
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15.06.2022 15:46 Відповісти
И да..Вы кричите что мы с 2004 замёрзнем.Как то за 18 лет не было уж слишком холодно нам Тупорылый ублюдок....
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15.06.2022 15:49 Відповісти
Китай вложился в проект "анти-Америка" и он не сработал.Так что рашку прихлопнут как ссср в 90-х
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15.06.2022 16:01 Відповісти
Лунтик разбушевался
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15.06.2022 16:17 Відповісти
шут гороховый Медведев, видимо, решил составить конкуренцию клоуну Зеленскому, типа кто из них потешнее.
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15.06.2022 17:22 Відповісти
Орки ми вас будемо вбивати пачками.Позлыть нас ще трохи і тоді ви побачите як ваші міста і все що в вас є политить в повітря і ви почните дохнути
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15.06.2022 17:42 Відповісти
Мабудь пацан тяпнув лишній стакан.І приснится ж йому таке.
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15.06.2022 17:54 Відповісти
Мені нині наснилося, що ***** з медвєдєвим задихнулися. Віщий сон!
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15.06.2022 19:36 Відповісти

ти дивись, в унiсон з зеленою абхазською мавпою...

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16.06.2022 16:55 Відповісти
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