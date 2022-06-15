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Через загрозу ракетних ударів по Харкову та Лозовій цивільних просять обмежити перебування на вулиці, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти сьогодні, 15 червня, можуть завдавати ракетних ударів по Харкову та Лозовій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської ОВА.
"Сьогодні, 15 червня, є вірогідність нанесення ракетних ударів по Харкову та Лозовій. Просимо мешканців реагувати на звуки сирен та перебувати поблизу укриттів, а також обмежити перебування на вулиці", - йдеться в повідомленні.
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Наталия П
показати весь коментар15.06.2022 11:09 Відповісти Мені подобається 1
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