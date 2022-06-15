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Через загрозу ракетних ударів по Харкову та Лозовій цивільних просять обмежити перебування на вулиці, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина,дергачі

Російські окупанти сьогодні, 15 червня, можуть завдавати ракетних ударів по Харкову та Лозовій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської ОВА.

"Сьогодні, 15 червня, є вірогідність нанесення ракетних ударів по Харкову та Лозовій. Просимо мешканців реагувати на звуки сирен та перебувати поблизу укриттів, а також обмежити перебування на вулиці", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Господи, береги наших воинов, а кацапов накажи самой страшной карой. И тогда я поверю, что ты есть.
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15.06.2022 11:09 Відповісти
 
 