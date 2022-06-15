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Маріуполь чинить опір: Вбито працівника МНС РФ, спалено два тягача та три причепа окупантів. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В окупованому Маріуполі місцеві чинять спротив рашистам.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто не прийняло окупацію. Потроху пасивний спротив з саботажу переходить в активну фазу. 9 червня на Таганрозьському шосе на стоянці техніки мчс росії раптом згоріли два тягача та три великих причепа до вантажівок. Причину названо - підпал.

11 червня на передодні святкування дна росії в натовпі за гуманітаркою біля "Метро" невідомий вдарив ножем в спину працівника мчс росії. Поранення виявилось смертельним. Просто підтверджені факти. Більше не можу коментувати зі зрозумілих причин. Кажемо вам, мразота. Починайте озиратись. Відплата вже поруч", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Російські окупанти обманом змушують маріупольців свідчити проти ЗСУ та "Азова", - Андрющенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+57
Очень хорошо. Нужно выбить у окупантов иллюзию что они захватили украинские города и могут идти дальше захватывать новые. Пускай попробуют еще удержать захваченные
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15.06.2022 11:33
+40
Как можно после этого принять оккупацию, после того как тебя непрерывно обстреливали, разрушили твой город, твой дом, убили твоих родных, близких, друзей? Многие выберут смерть в бою, либо партизантство, чем жить под оккупантами.
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15.06.2022 11:33
+36
На Маріуполі вже живого місця немає, а місто навіть після таких жахливих руйнувань та втрат не втрачає віру та продовжує спротив.
Тримайтеся та бережіть себе, ви - це також Україна, і вона обов'язково переможе!
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15.06.2022 11:33
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Очень хорошо. Нужно выбить у окупантов иллюзию что они захватили украинские города и могут идти дальше захватывать новые. Пускай попробуют еще удержать захваченные
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15.06.2022 11:33 Відповісти
А еще лучше было бы если бы наша арта регулярно поддерживала партизан в окупированных городах. Чтобы рашисты по норам сидели а не кошмарили народ. Кроме того кто был в окруженном городе знает как для психики важно слышать нашу артиллерию и понимать что о тебе не забыли и надежда есть.
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15.06.2022 11:38 Відповісти
👍🤝💯%💙💛
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15.06.2022 18:46 Відповісти
Как можно после этого принять оккупацию, после того как тебя непрерывно обстреливали, разрушили твой город, твой дом, убили твоих родных, близких, друзей? Многие выберут смерть в бою, либо партизантство, чем жить под оккупантами.
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15.06.2022 11:33 Відповісти
Есть и такие. Рады приходу ублюдков. Это характерная особенность ватников - не способность признавать своей неправоты (упоротость), их рашисты *********, но виноваты Бандеровцы, которых они никогда не видели...
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15.06.2022 18:34 Відповісти
На Маріуполі вже живого місця немає, а місто навіть після таких жахливих руйнувань та втрат не втрачає віру та продовжує спротив.
Тримайтеся та бережіть себе, ви - це також Україна, і вона обов'язково переможе!
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15.06.2022 11:33 Відповісти
Як можна змиритися з такою окупацією , це ж монстри захоплюють
наші міста і села і дикі тварюки , яких потрібно рвати на шматки 😡
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15.06.2022 11:34 Відповісти
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15.06.2022 11:35 Відповісти
У багатьох (якщо не всіх) маріупольців рашисти вбили родичів/близьких/друзів, зруйнували житло, зруйнували життя. Ці потвори думають, що за це не буде помсти? Ну-ну... все лише починається.
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15.06.2022 11:39 Відповісти
Сопротивления местных властей Мариуполя как то не видно - одни смылись на "дистанционное управление" когда появилась угроза оккупации города,а другие открыто сотрудничают с рашистами...вменяемые люди конечно же будут сопротивляться.
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15.06.2022 11:39 Відповісти
А чого рашня чекала? В Маріку середня зарплата була десь 800 баксів і тут прийшли якісь бомжі, що не бачили асфальту і всіх звільнили.
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15.06.2022 11:41 Відповісти
Посмотрел голосование 2019-90% за зеленого, шоу им ***** захотелось(
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15.06.2022 12:53 Відповісти
Да еще и унижают народ, заставляя разбирать завалы за похлебку. За кого они держат украинцев??
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15.06.2022 17:52 Відповісти
Коли в людина превалює помста, зупинити її дуже важко.
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15.06.2022 11:43 Відповісти
Думаю, у нас есть кому возглавить и поддержать их месть... И это очень хорошо, просто сердце немного успокаивается от таких новостей
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15.06.2022 17:56 Відповісти
Моє серце радіє від таких новин.
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15.06.2022 11:47 Відповісти
Привід Маріуполя
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15.06.2022 11:59 Відповісти
"Секарії" - це добре! І "червоні півні" - теж!
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15.06.2022 12:02 Відповісти
да они сами себя обстреливают и палят, это ж очевидно, у оккупантов такие развлечения на захваченных территориях...
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15.06.2022 12:16 Відповісти
Поражает многозадачность Украины.
Она одновременно готовила нападение на ******** и роZZию, разрабатывала ЯО и биологическое оружие, воевала с лднр, вирусных голубей растила, а потом взяла и сама на себя напала, сама себя бомбит и зачем то просит ПВО у НАТО и самолеты. (?)
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15.06.2022 12:46 Відповісти
У нас мало бомб и самолётов что бы до конца разрушить Украину и сказать что это сделала Россия ...Вот такие мы садомазохисты.И путина ещё раком заразили ....
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15.06.2022 15:26 Відповісти
Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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15.06.2022 12:18 Відповісти
Вечеря на Слобідці... https://youtu.be/VWVmRA1AKfY
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15.06.2022 12:23 Відповісти
Лозунг Приазов"я: "Відомстимо за клубніку і черешні!"
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15.06.2022 12:42 Відповісти
Помстимося
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15.06.2022 14:23 Відповісти
Надо население поддерживать рейдами многочисленными и постоянными рейдами ДРГ по всей оккупированной территории. Тут тяжелого вооружения не надо. А население поддерживать и иметь с ним связь.
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15.06.2022 12:48 Відповісти
Очевидно, что это УЖЕ произошло, и это первые результаты
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15.06.2022 17:59 Відповісти
РЕСПЕКТ маріупольським партизанам\ підпільникам ! Вірте у нашу Перемогу над рашистами ! ЗСУ обов"язково звільнять Маріуполь !
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15.06.2022 13:03 Відповісти
Кровники.

Те що росія там зробила майже в кожного забрало родичів. Тепер росіяни будуть платити своїми життями.
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15.06.2022 13:16 Відповісти
Ребята, партизаны, хочу сказать вам всем, никто вас не бросил, ВЫ ГЕРОИ!!!!
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15.06.2022 13:17 Відповісти
Он зарезал сам себя. Харакири.
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15.06.2022 13:31 Відповісти
Это не Мариуполь сопротивляется, а группа не мариупольцев. Не героизируйте мариупольцев
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15.06.2022 13:59 Відповісти
Да не похоже. Зарезали в очереди за гуманитаркой... Это не передел, а именно месть скорее всего
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15.06.2022 18:02 Відповісти
Они там делят вывоз металлолома, из за этого и все эти разборки в духе лихих девяностых. Всё должно Пушилину достаться.
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15.06.2022 14:37 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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15.06.2022 15:09 Відповісти
Мариуполь не сломлен.Рашисты ещё будут боятся ходить по вечерам .А город выдержит и станет героем .Слава Украине.
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15.06.2022 15:29 Відповісти
Ну нарешті там почали люди прокидатися
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15.06.2022 17:38 Відповісти
Добре, що хоч у нас протипожежна техніка вже частіше надходить для потреб України, наприклад, кейс Променергообладнання.
Звісно ж, нам треба ПВО, але те, що росіяни втратили техніку- теж нот бед)
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17.12.2023 19:48 Відповісти
Добре, що хоч у нас протипожежна техніка вже частіше надходить для потреб України, наприклад, кейс Променергообладнання
Звісно ж, нам треба ПВО, але те, що росіяни втратили техніку- теж нот бед)
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17.12.2023 19:49 Відповісти
 
 