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Маріуполь чинить опір: Вбито працівника МНС РФ, спалено два тягача та три причепа окупантів. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В окупованому Маріуполі місцеві чинять спротив рашистам.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Місто не прийняло окупацію. Потроху пасивний спротив з саботажу переходить в активну фазу. 9 червня на Таганрозьському шосе на стоянці техніки мчс росії раптом згоріли два тягача та три великих причепа до вантажівок. Причину названо - підпал.
11 червня на передодні святкування дна росії в натовпі за гуманітаркою біля "Метро" невідомий вдарив ножем в спину працівника мчс росії. Поранення виявилось смертельним. Просто підтверджені факти. Більше не можу коментувати зі зрозумілих причин. Кажемо вам, мразота. Починайте озиратись. Відплата вже поруч", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+57 FT FT
показати весь коментар15.06.2022 11:33
+40 wittmann1980
показати весь коментар15.06.2022 11:33
+36 Дмитрий Маначин dae4a6cc
показати весь коментар15.06.2022 11:33
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Тримайтеся та бережіть себе, ви - це також Україна, і вона обов'язково переможе!
наші міста і села і дикі тварюки , яких потрібно рвати на шматки 😡
Она одновременно готовила нападение на ******** и роZZию, разрабатывала ЯО и биологическое оружие, воевала с лднр, вирусных голубей растила, а потом взяла и сама на себя напала, сама себя бомбит и зачем то просит ПВО у НАТО и самолеты. (?)
Те що росія там зробила майже в кожного забрало родичів. Тепер росіяни будуть платити своїми життями.
Звісно ж, нам треба ПВО, але те, що росіяни втратили техніку- теж нот бед)
Звісно ж, нам треба ПВО, але те, що росіяни втратили техніку- теж нот бед)