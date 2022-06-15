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Окупанти обстріляли район ринку в Чорнобаївці, є загиблі та поранені, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чорнобаївка

Близько 7 години, 15 червня, військові РФ обстріляли район ринку у Чорнобаївці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомили місцеві жителі. За їхніми словами, є загиблі і поранені.

"В цей час там завжди є люди. Такі сюрпризи нам прилітають від росіян. Двоє людей загинуло, є поранені", - розповіла місцева жителька.

Наразі інформація про загиблих і поранених уточнюється.

Гендиректор обласної лікарні Віктор Короленко розповів, що йому про це нічого не відомо.

Водночас інформацію про вибух у Чорнобаївці підтвердив і радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Вибух був точно, але усіх подробиць поки не знаємо", - сказав він.

Дивіться: "Нас нех#ево разъ#бали. У нас нет техники. Нам п#зда", - запис з телефона окупанта, який побував у Чорнобаївці. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Цікава новина. Виходить і минулі стонадцять разів вони теж себе самі обстрілювали?
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15.06.2022 11:39 Відповісти
Українські військові обстрілють аеропорт за межами села Чорнобаївки, а росіяни - цивільних.
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15.06.2022 12:21 Відповісти
Яких стонадцять разів? По самій Чорнобаївці ніхто особливо не стріляв, а на аеродромі русню палили разів зо двадцять.
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15.06.2022 12:21 Відповісти
Ви зараз натякаєте, що Українське військо обстрілювало ринок в Чорнобаївці, а не аеропорт, який знаходиться недалеко від села?
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15.06.2022 12:21 Відповісти
Я натякаю на те що ЗСУ обстрілюють окупантів, яких в Чорнобаївці не менше ніж у аеропорту. Куди там прилітає це вже інше питання. Ми ведемо наступ якраз в тому напрямку і прилітати буде ще більше. Це як з дамбою на річці Ірпінь. Писали що кацапи самі її підірвали, потім через це потопилися в річці. Але при цьому було підтоплено сотні цивільних будинків, якщо не тисячі. Всі довго ржали які кацапи тупі. А виявилося що то наші її підірвали щоб стримати наступ. Так і тут. Краще не писати нічого ніж писати суперечливу інформацію яка може виявитись брехнею.
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15.06.2022 13:37 Відповісти
Я не понял..А разве Чорнобаевка не под окупацией???
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15.06.2022 15:20 Відповісти
 
 