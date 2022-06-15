Окупанти обстріляли район ринку в Чорнобаївці, є загиблі та поранені, - ЗМІ

Близько 7 години, 15 червня, військові РФ обстріляли район ринку у Чорнобаївці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомили місцеві жителі. За їхніми словами, є загиблі і поранені.

"В цей час там завжди є люди. Такі сюрпризи нам прилітають від росіян. Двоє людей загинуло, є поранені", - розповіла місцева жителька.

Наразі інформація про загиблих і поранених уточнюється.

Гендиректор обласної лікарні Віктор Короленко розповів, що йому про це нічого не відомо.

Водночас інформацію про вибух у Чорнобаївці підтвердив і радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Вибух був точно, але усіх подробиць поки не знаємо", - сказав він.

Дивіться: "Нас нех#ево разъ#бали. У нас нет техники. Нам п#зда", - запис з телефона окупанта, який побував у Чорнобаївці. ВIДЕО