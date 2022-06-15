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Окупанти обстріляли район ринку в Чорнобаївці, є загиблі та поранені, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Близько 7 години, 15 червня, військові РФ обстріляли район ринку у Чорнобаївці.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомили місцеві жителі. За їхніми словами, є загиблі і поранені.
"В цей час там завжди є люди. Такі сюрпризи нам прилітають від росіян. Двоє людей загинуло, є поранені", - розповіла місцева жителька.
Наразі інформація про загиблих і поранених уточнюється.
Гендиректор обласної лікарні Віктор Короленко розповів, що йому про це нічого не відомо.
Водночас інформацію про вибух у Чорнобаївці підтвердив і радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
"Вибух був точно, але усіх подробиць поки не знаємо", - сказав він.
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Murzziik Kit
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