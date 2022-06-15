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Такої розвинутої антикорупційної інфраструктури, як в Україні, немає в багатьох країнах ЄС, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Все, що робила наша країна стосовно антикорупційної структури, не пов’язано зі вступом в ЄС, а це для себе, для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування зі ЗМІ Данії.

Щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, то, на думку Зеленського, Данія, у якої є питання стосовно антикорупційної інфраструктури, має неповну інформацію про реальний стан справ у нашій країні.

"Такої розвинутої антикорупційної інфраструктури, яка працює під час війни й (працювала. - Ред.) до війни, як в Україні, думаю, немає в багатьох країнах ЄС", - пояснив президент.

Зокрема, за словами Зеленського, у нашій державі продовжують роботу НАБУ, НАЗК і ВАКС попри спробу заблокувати повноваження деяких із них через рішення Конституційного Суду.

"Але все, що ми робили стосовно антикорупційної структури, в судовій реформі, не пов’язано зі вступом в ЄС, а це для себе, для України. Ми хочемо, щоб Україна була швидкою, сучасною, без будь-якої бюрократії", - наголосив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+87
А ти, ********, що зробило, щоб знищити корупцію??? Жерло шашлички і заливало **** в Карпатах? Падло
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15.06.2022 11:47
+77
От бреше.І оком не зморгне
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15.06.2022 11:47
+65
Дооо А де голова САП ? Брехло зелене.
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15.06.2022 11:47
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наскільки розвинута антикорупційна інфрастуктура, настільки розвинута корупція, може ліпше 100 китайців запросити
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15.06.2022 14:44 Відповісти
Що не скаже - дурням радість!
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15.06.2022 14:52 Відповісти
Борьба с коррупцией начнется с посадки бриллиантовых прокуроров!
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15.06.2022 14:54 Відповісти
😂😂😂😂 по ходу в связи с материальными затруднениями пояиавки калумбиймких медикаментов временно прекратились и ярмак подсовывает пианисту всякую шнягу или мешает с чем-то
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15.06.2022 14:54 Відповісти
Дело не в структуре - в головах . Структуры могут быть какие угодно , но покуда общество будет воспринимать коррупцию как что-то допустимое , вроде " неофициального налога" или "неофициальной ренты" с должности - никакие самые лучшие "структуры" ничего не смогут изменить . А такое отношение все страны бывшего СССР унаследовали , где больше , где меньше . А преодолеть получилось, пожалуй , только у Эстонии .
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15.06.2022 14:57 Відповісти
Tut idut sarevnovanija , kto iz karlikov sbreshit kruche , pleshivij ili zeljonnij ....
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15.06.2022 15:05 Відповісти
а вже побудували центр дойки коломойш? Грошi олiгархов вже йдуть на армiю, чи цi святi корови так i так i доять краiну?
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15.06.2022 15:06 Відповісти
Этот засранец уже совсем *****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.06.2022 15:12 Відповісти
Про шо оно блеет? Антикоррупционер конченный !!!!
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15.06.2022 15:13 Відповісти
ВІн справді всіх за дурнів має, чи він такий далекий від реальності ?
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15.06.2022 15:14 Відповісти
Він справді всіх за дурнів має ,чи він такий далекий від реальності ?преземлись.
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15.06.2022 15:18 Відповісти
Опять обдолбался.
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15.06.2022 15:23 Відповісти
Это такая новационная система , когда коррупционерам нарочно позволяют ******* чторб у нимх морда треснула.

Статистика опыта поразительна ! Все ****** - ни у кого не трескается....

И поскльку ****** всё больше можно с гордостью сказать "Антикоррупционая структура развивается !"
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15.06.2022 15:28 Відповісти
Мені одному здається що у гнуснявого утирка та у ***** одні і тіж політехнологи.
Кажуть одне а роблять зовсім інше і головне треба брехати та казати на біле чорне
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15.06.2022 15:28 Відповісти
Так,це стара школа фелікса,працює й донині,думаю в нього портрет десь висить у кімнаті
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15.06.2022 17:10 Відповісти
мені здається, що навіть виборці їхні з однаковим лайном в голові
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16.06.2022 07:24 Відповісти
И пачему мы ни в НАТА? Зеворы.
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15.06.2022 15:37 Відповісти
Навчились оманські кнурі брехати від кремлівської мафії....які хазяї такі і іііі....
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15.06.2022 15:39 Відповісти
Можливо ця заява зроблена щоб партнери злякалися, засоромилися і не надали Україні статусу кандидата на членство в ЄС
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15.06.2022 16:00 Відповісти
Де практичний результат роботи оцієї суперозвинутої антикорупційної структури???
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15.06.2022 16:07 Відповісти
Чотири місяці без відпустки і бутербродів результат, нашого лідора понесло.Вчора Байдена опустив а сьогодні ЄС
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15.06.2022 16:36 Відповісти
Пиз.ить і не спльовує, тварина дика
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15.06.2022 17:07 Відповісти
Красава !!!
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15.06.2022 17:10 Відповісти
Воно хворе на всю голову .
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15.06.2022 17:27 Відповісти
«чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят» - видимо мальчик Зе в детстве очень любил читать книжки... Гитлера.
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15.06.2022 17:33 Відповісти
А що у Петі? Просто цікаво.
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15.06.2022 18:14 Відповісти
Тільки "Моссад" нам допоможе: бєню треба забирати.....інакше оце не закінчеться.....
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15.06.2022 18:26 Відповісти
Сколько же зарплат всего получает эта огромная антикоррупционная структура! А сколько откатов!
И это во время войнЫ, когда деньги нужны Армии, такая куча бездельников высасывает из пальца проблемы для мелкой сошки и защищает дружбанов. Обвиняются по надуманным причинам
неугодные генералы, назначаются виноватые в убийстве Шеремета, исчезли плёнки с записями
Ермака о продаже должностей во власти, куча денег ушла якобы на дороги( кто будет это подтверждать?), предъявляют подозрение ненайденным оркам в убийстве , которые может
сами сдохнут или смеются над этим. Я уже молчу об интесивной работе по обпачкиванию
Пятого Президента, что создаёт помехи в действительно нужной работе для страны.
Я думаю, что этому вранью Зе учится у путина, это его идеал, не зря хочет преданно заглянуть в глаза. Стыдно, наверняка иностранные службы знают всю подноготную нашей власти и при случае
брезгливо отвернутся. Немцы, так точно, они враньё на дух не переносят, один раз соврал - всё,
тебе больше вообще не верят!
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15.06.2022 18:56 Відповісти
у себе в голові Зеля корупцію в Україні вже подолав ) ідіот...
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15.06.2022 20:44 Відповісти
що цікаво, серед головних корупціонерів України - недоторкані дЄрмак, Татаров, Трухін, КірюхаТ, і навіть бкня в цьому списку...
Отак вона працює, антикорупційна структура...
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15.06.2022 21:34 Відповісти
Так, так, Коломойський триче вже сидів.
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15.06.2022 22:32 Відповісти
Значить у нас сама корумпована антикорупційна інфраструтура
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15.06.2022 23:35 Відповісти
Якщо цікаво про боротьбу з корупцією то ознайомтесь з статтею Як викривач корупції завдав державі збитків на 227 тис. грн

Посилання https://firtka.if.ua/blog/view/iak-vikrivach-koruptsiyi-zavdav-derzhavi-zbitkiv-na-227-tisiach-griven https://www.openforest.org.ua/205367/
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06.07.2022 22:06 Відповісти
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