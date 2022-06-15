Такої розвинутої антикорупційної інфраструктури, як в Україні, немає в багатьох країнах ЄС, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Все, що робила наша країна стосовно антикорупційної структури, не пов’язано зі вступом в ЄС, а це для себе, для України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування зі ЗМІ Данії.
Щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, то, на думку Зеленського, Данія, у якої є питання стосовно антикорупційної інфраструктури, має неповну інформацію про реальний стан справ у нашій країні.
"Такої розвинутої антикорупційної інфраструктури, яка працює під час війни й (працювала. - Ред.) до війни, як в Україні, думаю, немає в багатьох країнах ЄС", - пояснив президент.
Зокрема, за словами Зеленського, у нашій державі продовжують роботу НАБУ, НАЗК і ВАКС попри спробу заблокувати повноваження деяких із них через рішення Конституційного Суду.
"Але все, що ми робили стосовно антикорупційної структури, в судовій реформі, не пов’язано зі вступом в ЄС, а це для себе, для України. Ми хочемо, щоб Україна була швидкою, сучасною, без будь-якої бюрократії", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
Статистика опыта поразительна ! Все ****** - ни у кого не трескается....
И поскльку ****** всё больше можно с гордостью сказать "Антикоррупционая структура развивается !"
Кажуть одне а роблять зовсім інше і головне треба брехати та казати на біле чорне
И это во время войнЫ, когда деньги нужны Армии, такая куча бездельников высасывает из пальца проблемы для мелкой сошки и защищает дружбанов. Обвиняются по надуманным причинам
неугодные генералы, назначаются виноватые в убийстве Шеремета, исчезли плёнки с записями
Ермака о продаже должностей во власти, куча денег ушла якобы на дороги( кто будет это подтверждать?), предъявляют подозрение ненайденным оркам в убийстве , которые может
сами сдохнут или смеются над этим. Я уже молчу об интесивной работе по обпачкиванию
Пятого Президента, что создаёт помехи в действительно нужной работе для страны.
Я думаю, что этому вранью Зе учится у путина, это его идеал, не зря хочет преданно заглянуть в глаза. Стыдно, наверняка иностранные службы знают всю подноготную нашей власти и при случае
брезгливо отвернутся. Немцы, так точно, они враньё на дух не переносят, один раз соврал - всё,
тебе больше вообще не верят!
Отак вона працює, антикорупційна структура...
Посилання https://firtka.if.ua/blog/view/iak-vikrivach-koruptsiyi-zavdav-derzhavi-zbitkiv-na-227-tisiach-griven https://www.openforest.org.ua/205367/