НАТО ввечері оголосить про виділення Україні нової військової допомоги, зокрема важкого озброєння та далекобійної артилерії, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Міністри оборони країн НАТО ввечері оголосять про виділення Києву нової військової допомоги, включаючи важке озброєння та далекобійну артилерію.
Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За його словами, НАТО готує план переведення української армії з пострадянського озброєння на зброю Альянсу.
Топ коментарі
+11 частный сектор
показати весь коментар15.06.2022 12:43
+9 Small Jerboa
показати весь коментар15.06.2022 12:45
+9 Андрій Грабовський c0285646
показати весь коментар15.06.2022 12:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
я кепкую з кількості та темпів постачання
"Пароход грузится где-то неделю. Потом еще минимум две недели идти через Атлантику. Неделя разгрузки, потом железная дорога, и только потом Украина…Где-то к концу июня - началу июля мы можем ждать первые поступления ленд-лиза в Украину", - подчеркнул Жданов.
заїбали ******** ганяти....
Поразка України це перемога безпредельщіни, за пару тижнів мінімум Мадярщина в якомусь одкб, дезорганізація НАТО, та наступна війна на Рейні.
Деморкатичний світ має обєднатись в єдиний кулак озброїти Україну такою кількістю й такою зброєю стримування щоб нелюдський рашизм пав, навіки забув про агресію.