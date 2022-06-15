УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8233 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Допомога Україні Війна
10 306 34
війна (56332) НАТО (5129) зброя (5750) допомога (5042) Столтенберг Єнс (1343)

НАТО ввечері оголосить про виділення Україні нової військової допомоги, зокрема важкого озброєння та далекобійної артилерії, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

нато,столтенберг

Міністри оборони країн НАТО ввечері оголосять про виділення Києву нової військової допомоги, включаючи важке озброєння та далекобійну артилерію.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, НАТО готує план переведення української армії з пострадянського озброєння на зброю Альянсу.

Також читайте: НАТО робить недостатньо для захисту і підтримки України, - Моравецький

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
показати весь коментар
15.06.2022 12:43
+9
Севастополь ЧЕКАЄ!!!
показати весь коментар
15.06.2022 12:45
+9
Останнім часом ми тільки й чуємо - зробимо, поставимо, допоможемо і т.п. А хочеться почути - зробили, поставили, допомгли.
показати весь коментар
15.06.2022 12:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
15.06.2022 12:43 Відповісти
Севастополь ЧЕКАЄ!!!
показати весь коментар
15.06.2022 12:45 Відповісти
аж три(!) одиниці?
показати весь коментар
15.06.2022 12:47 Відповісти
Не 3, а 4 (чотири)!!!
показати весь коментар
15.06.2022 12:51 Відповісти
Где была инфа про три единицы ?Здесь скорее всего огласят о поставках новой партии тяжёлого вооружения ,а те три хаймарса о передаче которых было заявлено ранее не в счёт
показати весь коментар
15.06.2022 13:02 Відповісти
три одиниці - це фігурально
я кепкую з кількості та темпів постачання
показати весь коментар
15.06.2022 13:09 Відповісти
Там було 4 хімарса і то ж ніьи від США по ленд-лізу, а не від НАТО загалом, плюс на них якраз катають навчання зараз, була ж інфа. Тому побачим шо саме НАТО ухвалить...
показати весь коментар
15.06.2022 13:43 Відповісти
Це він на фото підняв вказівного, чи середнього пальця?
показати весь коментар
15.06.2022 18:19 Відповісти
Оружие, которое поставляется Киеву уже сейчас, является грантовой помощью стран-участников формата Рамштайн, который также называют антипутинской коалицией. Первые поступления тяжелого вооружения Украине от США в рамках ленд-лиза ожидаются в конце июня - начале июля. Сроки поставок затягиваются по причине сложности логистики. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Пароход грузится где-то неделю. Потом еще минимум две недели идти через Атлантику. Неделя разгрузки, потом железная дорога, и только потом Украина…Где-то к концу июня - началу июля мы можем ждать первые поступления ленд-лиза в Украину", - подчеркнул Жданов.
показати весь коментар
15.06.2022 12:48 Відповісти
Ох. Я теж це чула і на це сподіваюсь. Але Жданов не офіційна особа і це були його припущення...
показати весь коментар
15.06.2022 12:52 Відповісти
А как же заявления ,что ленд лиз начнёт только поступать с октября месяца
показати весь коментар
15.06.2022 13:03 Відповісти
В жовтні США почнуть новий фінансовий рік, була десь інфа що розраховують ще на виділення $60млрд
показати весь коментар
15.06.2022 13:51 Відповісти
На жаль знаючі люди кажуть що Жданов так собі експерт.
показати весь коментар
15.06.2022 13:17 Відповісти
Тільки но хотів написати те саме))) Хто взагалі його прозвав "воєнним експертом"?
показати весь коментар
15.06.2022 13:54 Відповісти
А можна прізвища тих знаючих людей?
показати весь коментар
15.06.2022 15:28 Відповісти
А можна прізвища тих хто видає статус експерта тим більше військового? Мені так про нього сказали знайомі військові. Він по їх словах декілька раз катастрофічно так помилявся в характеристиках техніки тому вони його ігнорять.
показати весь коментар
16.06.2022 02:30 Відповісти
и опять до октября ждать...
показати весь коментар
15.06.2022 12:49 Відповісти
Цей Столтенберг якийсь ненадійний, але що зробиш, сподіваємось на краще...
показати весь коментар
15.06.2022 12:55 Відповісти
Останнім часом ми тільки й чуємо - зробимо, поставимо, допоможемо і т.п. А хочеться почути - зробили, поставили, допомгли.
показати весь коментар
15.06.2022 12:56 Відповісти
Тоді звертайся до нашого Гаранта.... Він тобі покаже карту "великого будівництва"...що зробили, де поставили...на що "положили"...
показати весь коментар
15.06.2022 13:16 Відповісти
"Минск 3" не одобрит ни народ Украиньі , ни президент . Зеленский неоднократно об єтом говорил , на упреждение Макрона .
показати весь коментар
15.06.2022 14:32 Відповісти
Губу закатай, макроша.
показати весь коментар
15.06.2022 16:47 Відповісти
Оговтались!

заїбали ******** ганяти....
показати весь коментар
15.06.2022 13:20 Відповісти
Успіх України є перемога демократії над деспотизмом, перемога мінжнародного права - уникнення десятків нових війн. Перемога правди над брехнею. Демократизація, олюднення рфії.
Поразка України це перемога безпредельщіни, за пару тижнів мінімум Мадярщина в якомусь одкб, дезорганізація НАТО, та наступна війна на Рейні.

Деморкатичний світ має обєднатись в єдиний кулак озброїти Україну такою кількістю й такою зброєю стримування щоб нелюдський рашизм пав, навіки забув про агресію.
показати весь коментар
15.06.2022 13:22 Відповісти
Что только не обещали и РСЗО притом разных производителей, танки Леопард, МиГи, гаубицы, И ещё санкции из ада, и дефолт.
показати весь коментар
15.06.2022 13:26 Відповісти
Санскции только-только начинают работать. К концу лета в РФ будет колапс.
показати весь коментар
15.06.2022 13:34 Відповісти
Это очередная сказка, что начнут работать в октябре, ленд Лиз закон дающий право отправлять вооружение без спроса конгресса и все, а октябрь это очередная выдумка. В отношении коллапса Иран более бедная страна чем рашка и на неё наложены санкции более жесткие и уже 40 лет Иран вёл три войны разрабатывает ядерное оружие и коллапса не предвидится. О
показати весь коментар
15.06.2022 14:01 Відповісти
Обещанного 3 года ждут....
показати весь коментар
15.06.2022 14:00 Відповісти
К зиме наверное успеет дойти... неизвестно сколько....
показати весь коментар
15.06.2022 13:59 Відповісти
Нові? А старі вже шо, отримали?
показати весь коментар
15.06.2022 14:04 Відповісти
Будете хизуватися коли зброя буде на фронті.
показати весь коментар
15.06.2022 14:05 Відповісти
А вечером какого дня и года?
показати весь коментар
15.06.2022 16:57 Відповісти
НАТО и их оружие - это хорошо! Но Украина может и сама должна закупать оружие по всему миру.Это паралельно поставкам оружия США и НАТО!!!Пусть не такое высокоточное ,но надежное и эффективное .Которое у нас заканчивается.Это РСЗО и артиллерия .Зачем искать по всему белому свету боеприпасы к советскому оружию ,если можно купить аналог РСЗО и гаубицы у Китая,Индии,Пакистана ,Бразилии и т.д.Одно другому не мешает.Главное ,чтобы оружия было очень много и мы преобладали на поле боя над артиллерией врага.Слава Украине!
показати весь коментар
15.06.2022 20:11 Відповісти
 
 