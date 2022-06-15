НАТО ввечері оголосить про виділення Україні нової військової допомоги, зокрема важкого озброєння та далекобійної артилерії, - Столтенберг

Міністри оборони країн НАТО ввечері оголосять про виділення Києву нової військової допомоги, включаючи важке озброєння та далекобійну артилерію.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, НАТО готує план переведення української армії з пострадянського озброєння на зброю Альянсу.

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