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Готуємо план Б у разі неможливості деблокади морських портів, - Мінагрополітики

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Україна вже готує додаткові потужності зі зберігання, аби у варіанті відсутності експорту через порти була змога зберігати і минулорічні залишки, і новий врожай.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Зважаючи на перехідні залишки з минулого року і на прогноз врожайності цього року, може бути дефіцит в межах 10–15 млн тонн. Тому зараз як план Б для зберігання збіжжя, в разі неможливості швидкого експорту, завозяться мобільні елеваторні банки та рукави, аби мати в резерві потенційне обладнання для зберігання цих додаткових тонн", - пояснив він.

Загалом в Україні є тисячі елеваторних потужностей, і вони розподілені по всій території нашої держави.

Також читайте: Україна втратила через війну 25% посівних площ, - Мінагрополітики

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Варіантів незліченна кількість. З"явиться план ААА, ААБ, ААВ тощо.
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15.06.2022 13:17
+4
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15.06.2022 13:26
+2
Гучніше патякайте про це і ***** розтрощить ваш Б на ухналь.
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15.06.2022 13:11
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Гучніше патякайте про це і ***** розтрощить ваш Б на ухналь.
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15.06.2022 13:11 Відповісти
Заколебали своими планами "А" "Б" "В" когда у вас алфавит закончится, шо делать будете?
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15.06.2022 13:11 Відповісти
Варіантів незліченна кількість. З"явиться план ААА, ААБ, ААВ тощо.
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15.06.2022 13:17 Відповісти
Для Украины у них один план - "Ж"!
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15.06.2022 13:33 Відповісти
План "Б" це заявити на увесь світ, що порти ми про.бали?
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15.06.2022 13:12 Відповісти
План А- Б -С -Д алфавит, ромашку устроили. Он у Зели плана столько, на всех хватит. Вы допустили такую ситуацию ,а вообще БИТЬ ВРАГА НУЖНО. правда нечем. тортами и асфальтом. Плановики хреновы.
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15.06.2022 13:13 Відповісти
ЧТО УГОДНО,КАК УГОДНО,ТОЛЬКО ВОСЬМИЛЕТНИХ ПОДОНКОВ БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ К ВЛАСТИ,ХОТЯ ВЫБИРАТЬ НЕЗНАЮ КОГО,НО НЕ ИХ,
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15.06.2022 13:16 Відповісти
Обирайте тих,хто за нас воює,а не виробляє гаряче повітря.
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15.06.2022 13:18 Відповісти
Путлер годов 5 назад изрек гениальну мыслю....а мы Цап-царап и в дамки
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15.06.2022 13:18 Відповісти
Україна має достатньо Гарпунів, щоб потопити весь чф рф - Братчук 29 травня 2022-як завжди молоть язиком яке сьогодні число?
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15.06.2022 13:21 Відповісти
Якби могли то вже б потопили. Інформаційні атаки спрямовані на стримування ворога теж потрібні
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15.06.2022 13:27 Відповісти
Має бути єдиний план деблокади. І це повне знищення кацапського флоту в Чорному морі. Все інше не допоможе. Паралельно з цим потрібно організовувати диверсії стосовно кацапського торгового флоту. Лише адекватна відповідь може вгамувати придурків.
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15.06.2022 13:23 Відповісти
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15.06.2022 13:26 Відповісти
План АБ самий оригіональний ,створити бригаду ,основне завдання якої є знищення чорноморського флоту московії, час виконання один місяць,міністерсво оборони забезпечити технікою і необхідним обладнанням.
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15.06.2022 13:27 Відповісти
Типа включат Турборежим с Турбонаддувом... дилетантам дали порулить 5 лет...73😪процента %...Zelohov . ..
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15.06.2022 13:33 Відповісти
если президент не хочет давать ответку по территории врага, то какие там планы?
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15.06.2022 13:52 Відповісти
Зерно передать бы на ответственное хранение болгарам как члену НАТО.
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15.06.2022 16:53 Відповісти
 
 