Готуємо план Б у разі неможливості деблокади морських портів, - Мінагрополітики

Україна вже готує додаткові потужності зі зберігання, аби у варіанті відсутності експорту через порти була змога зберігати і минулорічні залишки, і новий врожай.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Зважаючи на перехідні залишки з минулого року і на прогноз врожайності цього року, може бути дефіцит в межах 10–15 млн тонн. Тому зараз як план Б для зберігання збіжжя, в разі неможливості швидкого експорту, завозяться мобільні елеваторні банки та рукави, аби мати в резерві потенційне обладнання для зберігання цих додаткових тонн", - пояснив він.

Загалом в Україні є тисячі елеваторних потужностей, і вони розподілені по всій території нашої держави.

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